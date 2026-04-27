À Nice, cet hôtel avec vue mer et piscine sur le rooftop est une vraie pépite

À Nice, Maison Albar – Le Victoria s’impose comme l’une des adresses 5 étoiles les plus séduisantes du moment. Installé entre la Promenade des Anglais et la place Masséna, l’hôtel réunit tous les atouts pour un séjour inoubliable : vue mer, rooftop avec piscine à débordement, spa superbe et table méditerranéenne. On l’a testé, et il nous a valu plusieurs coups de cœur.

Une adresse rêvée pour découvrir Nice

Nice, c’est évidemment la mer, la plage, les jardins et bien sûr la vieille ville et ses ruelles pleines de charme. Autant d’aspects de la Cité des Anges dont on a envie de profiter lorsqu’on pose ses valises le temps d’un court séjour. Et justement, la localisation de cet hôtel permet de tout découvrir à pied : idéal quand on arrive en train de Paris pour le week-end ! L’établissement se trouve avenue de Suède, dans le Carré d’Or, à quelques mètres de la mer. En sortant, on rejoint la Promenade des Anglais littéralement en quelques secondes, la place Masséna en quelques minutes, puis les façades colorées du Vieux-Nice, ses marchés et ses terrasses sans beaucoup plus d’efforts.

On peut ainsi alterner baignade, balade sur le front de mer, shopping dans le centre, montée vers la colline du Château pour découvrir son impressionnante cascade cachée et profiter d’un panorama exceptionnel sur la Baie des Anges, puis rentrer se poser dans un cadre élégant, calme et raffiné. Même si, il faut reconnaître que l’hôtel a de très bons arguments pour nous donner envie d’y passer un peu plus de temps que prévu !

Un spa magnifique pour une déconnexion totale

Parmi les gros coups de cœur de notre séjour : le spa Oria, qui mérite largement sa réputation. L’espace bien-être est un véritable cocon de bien-être haut de gamme, et sans aucun doute l’un des plus beaux que nous ayons pu découvrir. Dès l’entrée, on est enveloppé dans une atmosphère apaisante qui nous fait tout oublier. La déconnexion est totale.

Piscine intérieure avec nage à contre-courant, jacuzzi, hammam, sauna, douche sensorielle, espaces de repos et cabines de soins se partagent les 650 m² de cet espace bien-être enveloppant et raffiné. Des suites avec bains peuvent même être privatisées pour s’offrir un moment d’exception. Pour celles et ceux qui aiment ponctuer un city break par un vrai moment détente, cette adresse compte clairement parmi les plus belles options bien-être de Nice.

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Rooftop panoramique avec piscine et table gourmande

Et parce que le spa, ça creuse, direction le rooftop pour un moment des plus gourmands. Mais d’abord : on admire. Car perché au sommet de l’hôtel, il offre l’une des plus belles vues de Nice à 360° : la Baie des Anges, les palmiers, les toits de la ville, les collines au loin… tout y est. Le spot parfait pour profiter du coucher de soleil en sirotant un cocktail ou en faisant quelques longueurs… Car le rooftop du Maison Albar – Le Victoria abrite une autre surprise : une superbe piscine à débordement. Quand on vous disait que cet hôtel avait de nombreux atouts…

Puis, on passe à table, et là les bonnes surprises continuent avec le restaurant Taulissa, qui offre une expérience à la hauteur du reste, tant pour la vue et la décoration poussée dans les moindres détails que pour ce qui se passe dans l’assiette. La carte, élaborée par les chefs Glenn Viel et Fred Grava, met à l’honneur la Méditerranée et la Provence à travers des assiettes élégantes, ensoleillées et pleines de finesse. On vous conseille de ne pas passer à côté des anchois, servis dans une déclinaison feuilletée, et de l’agneau à partager. Un vrai régal ! Un rooftop, une piscine, une belle table et Nice à ses pieds : difficile de demander beaucoup plus à un hôtel niçois.

L’hôtel propose également des parenthèses à s’offrir ou à offrir, autour de la gastronomie, du brunch, du bar ou de moments bien-être. De quoi profiter du lieu sans forcément réserver une nuit sur place, ou glisser un joli cadeau à quelqu’un qui aime les belles adresses. Avec son rooftop panoramique, sa piscine face à la mer, son superbe spa et sa table méditerranéenne, Maison Albar – Le Victoria est définitivement l’hôtel de tous les coups de cœur à Nice.

FAQ du Maison Albar – Le Victoria à Nice

Où se trouve Maison Albar – Le Victoria à Nice ?

Maison Albar – Le Victoria se trouve avenue de Suède à Nice, entre la Promenade des Anglais et la place Masséna, dans le Carré d’Or. Cet emplacement central permet de découvrir facilement Nice à pied, du bord de mer au Vieux-Nice.

Le rooftop du Maison Albar – Le Victoria vaut-il le détour ?

Le rooftop du Maison Albar – Le Victoria vaut le détour pour sa vue panoramique sur Nice, la mer, les toits de la ville et les collines. Il abrite aussi une piscine à débordement, un atout rare pour un hôtel en plein centre de Nice.

Pourquoi choisir Maison Albar – Le Victoria pour un séjour à Nice ?

Choisir Maison Albar – Le Victoria pour un séjour à Nice permet de profiter à la fois d’un emplacement idéal, d’un spa haut de gamme, d’un rooftop avec vue mer et du restaurant Taulissa. C’est une adresse complète pour un séjour 5 étoiles à Nice.

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Maison Albar – Le Victoria

6 avenue de Suède

06000 Nice 6 avenue de Suède06000 Nice

Image en Une : Le rooftop du Maison Albar Le Victoria offre piscine et vue panoramique sur Nice © Maison Albar – Le Victoria

Mélina Hoffmann