Une maisonnette cachée sur la Petite Ceinture abrite un café-restaurant et une cour secrète

Au bord des rails de la Petite Ceinture du 20ème arrondissement, la Maison Faitout attire les curieux. Cette charmante maisonnette taguée, ancien local technique de la SNCF, a été réhabilitée en tiers-lieu solidaire. On y trouve aujourd’hui un café-bar avec cour intérieure, un restaurant à l’étage, des ateliers, des événements associatifs… et même une école de commis de cuisine.

Une maisonnette cachée au bord des rails

On connaît la Petite Ceinture comme cette ancienne ligne de chemin de fer de 32,5 km qui fait le tour de Paris et sert aujourd’hui de promenade suspendue, sorte de High Line parisienne. Dans le 20ème arrondissement, le long de ses rails, une maisonnette taguée — ancien local technique de la SNCF — a longtemps été laissée à l’abandon. Réhabilitée en tiers-lieu, elle abrite aujourd’hui un café-restaurant plein de charme, notamment grâce à un espace bien particulier : sa cour intérieure. Un lieu au passé industriel et à l’écart de la foule. Idéale pour trouver un peu d’ombre à l’arrivée de l’été.

Un ancien local SNCF devenu tiers-lieu solidaire

La bâtisse, avec ses airs de petite maison de ville à deux niveaux, a gardé les stigmates de ses vies précédentes : façades marquées, tags encore visibles, traces d’un passé industriel et d’un squat qui racontent autant l’histoire du lieu que sa transformation actuelle. Longtemps laissée à l’abandon, elle a depuis été réhabilitée en tiers-lieu solidaire par l’équipe du Passage à niveau (déjà installée à La Ferme du rail dans le 19ème) et l’Association Aurore.

Voir cette publication sur Instagram Le retour du soleil à la Maison ☀️😎 #parís #bar #sun #paris20".

Une cour secrète et un resto à la braise

Sur la Petite Ceinture, on peut se balader, faire du sport, lire un bouquin ou bronzer… et désormais, on y trouve même un café-bar et un restaurant cosy. Le tout dans une petite maison de ville posée au bord des rails, qui donne l’impression d’être loin de Paris. La Maison Faitout, c’est 350 m² où se mêlent restauration, formation et vie de quartier. Au rez-de-chaussée, un café-bar chaleureux propose des petites assiettes, des tapas et des planches à partager, dans l’ambiance conviviale d’une cour intérieure de 200 m² entourée de verdure et à l’abri de la rue — sans doute l’un des espaces les plus paisibles du 20ème arrondissement. À l’étage, le restaurant sert une cuisine maison, de saison, cuite à la braise, signature du lieu. Une terrasse permet également de profiter des beaux jours autour d’assiettes généreuses, comme leur fameuse poitrine de cochon.

À lire également : Le Nelson’s, le restaurant solaire du centre de Paris qui réinvente la cuisine du monde

Une école de cuisine ouverte sur la réalité

La Maison Faitout n’est pas qu’un lieu où l’on mange. C’est aussi une école de commis de cuisine portée par l’Association Aurore. Chaque année, des stagiaires en parcours d’insertion y sont formés pendant plusieurs semaines aux métiers de la restauration. Au-delà de la cuisine, le lieu s’inscrit dans le tissu du quartier Saint-Blaise. Ateliers, événements associatifs, rencontres locales… il s’ouvre régulièrement à d’autres usages, dans une logique de tiers-lieu à taille humaine. Et comme son nom l’indique, il fait tout ou presque. Dans la lignée de lieux hybrides comme Ground Control ou la Cité Fertile, qui mêlent culture, alimentation et engagement social, la Maison Faitout partage cette même énergie collective. Mais ici, l’atmosphère est plus intime. Cachée sur la Petite Ceinture, la maisonnette offre une parenthèse de douceurs (la poire belle Hélène revisitée est à tomber) et un havre de fraîcheur loin du tumulte parisien.

Cachée derrière ses façades taguées et ses rails abandonnés, la Maison Faitout a trouvé la recette parfaite : une cuisine chaleureuse, une cour intérieure qui coupe complètement de l’effervescence parisienne tout en restant profondément ancrée dans la vie du quartier. Un refuge qui prouve, s’il en fallait encore une preuve, que le 20ème est le meilleur arrondissements de Paris.

Maison Faitout, 1 Rue Florian 75020 Paris

À lire également : La transformation d’une Porte de Montreuil plus verte, plus accueillante et plus fonctionnelle est lancée