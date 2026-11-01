Ce cabaret mythique de Saint-Germain-des-Prés fait peau neuve : on a testé sa nouvelle formule

Adresse légendaire des nuits parisiennes, l’Alcazar fait son grand retour rue Mazarine ! Né en 1968, ce haut lieu de la fête et de l’avant-garde retrouve sa vocation de cabaret sous l’impulsion de Walter Butler. Nous avons poussé les portes de cette institution qui compte bien faire vibrer à nouveau la Rive gauche.

De David Bowie à Gainsbourg

Il est des lieux qui ont une âme. L’Alcazar est de ceux-là. Dès l’entrée, les portraits d’Édith Piaf, de Jane Birkin et Serge Gainsbourg ou encore de Joséphine Baker donnent le ton. Accrochés aux murs, ces visages légendaires semblent veiller sur les lieux et nous invitent à remonter le temps. Difficile de ne pas imaginer les grandes heures de cette adresse mythique, lorsque les artistes et les noctambules s’y retrouvaient pour faire la fête dans les années 1970.

Avant de devenir l’un des cabarets les plus courus de la capitale, l’Alcazar a traversé les époques et changé plusieurs fois de vocation : il a d’abord accueilli un jeu de paume, puis abrité une imprimerie. C’est en 1968 que l’histoire prend un tournant décisif : Jean-Marie Rivière y inaugure un cabaret audacieux, à l’image d’un Saint-Germain-des-Prés en pleine effervescence. Très vite, l’Alcazar devient un repaire incontournable du Tout-Paris. David Bowie, Liza Minnelli ou Johnny Hallyday comptent parmi les grandes figures associées à sa légende. Après cette période flamboyante, l’adresse se réinvente à plusieurs reprises avant de renouer aujourd’hui avec ses premières amours : le spectacle, la musique et les nuits parisiennes. Une renaissance orchestrée par Walter Butler, également propriétaire du Paradis Latin, qui compte bien redonner ses lettres de noblesse à ce cabaret mythique, tout en lui insufflant un vent de modernité.

Un temple de la nuit parisienne

Pour cette nouvelle page, l’Alcazar a sorti le grand jeu. L’ambiance est tamisée, le décor élégant et raffiné : lustre de perles, fauteuils en velours rouge, petites lampes posées sur chaque table, dorures, mosaïques et touches Art déco composent un ensemble plein de charme. Un cadre feutré qui installe d’emblée une atmosphère intimiste.

L’accueil est aux petits oignons et la carte met déjà l’eau à la bouche ! Aux commandes des cuisines, Zouhair Bouhlal et Guillaume Lutard revisitent les grands classiques de la gastronomie française avec des assiettes généreuses, relevées de touches contemporaines et méditerranéennes. Pour commencer, le choix ne manque pas : foie gras et chutney de mangue, carpaccio de bar aux agrumes, burrata XXL ou encore soupe à l’oignon. Mais notre coup de cœur va à la salade de haricots verts croquants, accompagnés de pesto de pistaches, d’herbes fraîches et de ricotta : une entrée pleine de fraîcheur ! Côté plats, les amateurs de produits de la mer pourront se laisser tenter par une poêlée de gambas, des linguine au homard ou un saumon au beurre nantais accompagné d’épinards sautés. Les amateurs de viande ne seront pas en reste avec un filet de bœuf sauce au poivre, un agneau de lait ou une Piccata al Limone. Et pour finir sur une note sucrée, les fruits rouges et leur chantilly apporteront une touche de douceur, tandis que les plus gourmands pourront craquer pour un baba au rhum, des profiteroles, une crème brûlée ou encore la tarte infiniment vanille de Pierre Hermé !

Côté prix, comptez entre 23 et 45 € pour une entrée, de 42 à 68 € pour un plat, tandis que les belles pièces à partager, comme le poulet de Bresse ou la côte de bœuf, affichent des tarifs compris entre 110 et 190 €. Du lundi au mercredi, on profite d’un dîner à la carte accompagné de musique live, tandis que la fin de semaine fait la part belle à la revue.

Le spectacle reprend ses droits !

À l’Alcazar, le dîner et le spectacle ne font qu’un. Dès 20h45, entre deux bouchées, les lumières baissent, les premières notes retentissent et les artistes font leur entrée. Peu à peu, la salle s’anime et nous voici plongés dans l’ambiance des grandes nuits du cabaret parisien ! De Dalida à Édith Piaf, en passant par Aznavour et Queen, les tableaux s’enchaînent tandis que les conversations se mêlent aux applaudissements. Sur scène, chanteurs et danseurs revisitent les grands tubes d’hier et d’aujourd’hui dans une revue éblouissante faite de strass, de paillettes et de chorégraphies entraînantes.

Mais ici, le spectacle ne se regarde pas seulement : il se vit ! Baptisée « Paris s’éveille », la revue fait la part belle à l’énergie et à l’effervescence des nuits parisiennes. Les artistes ne restent pas sagement cantonnés au fond de la salle. Ils investissent le podium central, circulent entre les tables et jouent avec les différents niveaux du décor, à quelques pas seulement des convives. La revue réserve aussi quelques envolées spectaculaires, avec notamment un numéro de haute voltige au trapèze qui vient tutoyer les hauteurs de la salle. Cette proximité rend l’expérience particulièrement immersive : on se surprend à fredonner les airs connus, à taper dans les mains et à se laisser entraîner par l’énergie des artistes ! Fidèle aux codes du cabaret traditionnel, le spectacle y ajoute une énergie résolument contemporaine, entre glamour, humour et sensualité.

Et lorsque le dernier tableau s’achève, la soirée peut encore se prolonger : certains soirs, un DJ prend le relais pour faire danser les noctambules jusqu’au bout de la nuit.

C’est un pari réussi pour la nouvelle vie de l’Alcazar ! On y mange bien, on en prend plein les yeux et on s’amuse : la cuisine régale, le décor séduit, le spectacle éblouit et l’ambiance donne envie de prolonger la soirée. Une adresse qui prouve que Saint-Germain-des-Prés n’a rien perdu de son éclat !

Infos pratiques :

Cabaret et dîners-spectacles l’Alcazar

Adresse : L’Alcazar, 62 Rue Mazarine 75006 Paris

Horaires : Paris s’éveille est proposé du jeudi au dimanche à l’ALCAZAR. Les convives sont accueillis à partir de 19h et le spectacle commence à 20h45.



Photo de couverture : @the_bearded_gemini

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