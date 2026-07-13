Paris à l’heure espagnole : cette nouvelle table recrée l’ambiance des soirées d’été à Madrid

Ces derniers jours, difficile de nier l’évidence : avec ces températures caniculaires, Paris prend des airs de Madrid ou de Séville. On baisse les rideaux en pleine journée, on ralentit le rythme et, dès que le soleil décline, les terrasses se remplissent. Les soirées s’étirent autour d’un verre, d’un match de la Coupe du monde de football ou d’un dîner entre amis. Et puisque la capitale adopte le rythme espagnol, autant pousser l’expérience jusqu’au bout avec des tapas, une sangria bien fraîche et une ambiance digne d’un film de Pedro Almodóvar : bienvenue chez Buenas !

Des soirées d’été à l’heure espagnole

Dans le très vivant quartier de Strasbourg-Saint-Denis, Buenas célèbre l’art de vivre ibérique dans ce qu’il a de plus chaleureux : des assiettes à partager, des produits soigneusement sélectionnés, des cocktails colorés et une décoration qui invite au voyage. Aux commandes de la cuisine, la cheffe Pauline Eshono imagine une carte qui met à l’honneur toutes les régions d’Espagne et est renouvelée tous les trois mois. À l’intérieur, un vaste comptoir attire le regard, dominé par un impressionnant four à bois autrefois utilisé pour cuire les paellas. Autour, tables hautes pour les tablées improvisées, confortables banquettes pour les repas entre amis et, dès les beaux jours, une terrasse qui profite de l’effervescence de Strasbourg-Saint-Denis. Entre l’accent chantant des habitués, la bande-son ensoleillée et la bonne humeur communicative de l’équipe, Buenas offre une parenthèse espagnole au cœur du 10ème arrondissement de Paris.

Des tapas faites pour être partagées

On ouvre le bal avec une généreuse planche de charcuteries ibériques avant de picorer, au fil des assiettes, les grands classiques de la gastronomie espagnole : patatas bravas, pimientos de Padrón, calamars frits, gambas au citron et persil frais ou encore un gaspacho à la pastèque, particulièrement bienvenu en pleine canicule. Impossible de faire l’impasse sur la tortilla aux pommes de terre et oignons confits (12 €), servie plus ou moins baveuse selon les envies. Autre spécialité qui mérite le détour : les piquillos rellenos (12 €), de petits poivrons doux farcis au fromage frais, aussi gourmands que rafraîchissants. Chez Buenas, les assiettes circulent naturellement de main en main. On pioche dans le plat du voisin, on compare ses coups de cœur et, très vite, on se dispute la dernière croqueta ! Véritables stars de la maison, elles cachent sous leur chapelure dorée un cœur de béchamel fondant, décliné en quatre recettes : fromage, poulet effiloché, jambon ou gambas selon la saison. Autre belle surprise de la carte : les Albóndigas, de généreuses boulettes de bœuf mijotées dans une savoureuse sauce tomate relevée d’une touche de crème fraîche. On se régale tout en débriefant du dernier match des Bleus ou en échangeant sur nos prochaines vacances !

Sangria, churros et douceur de vivre

Pour accompagner ce festival de saveurs, difficile de résister à la sangria maison, rouge ou blanche (nous avons testé les deux, allez-y les yeux fermés). Et avant de repartir, impossible de faire l’impasse sur les churros maison. Croustillants à l’extérieur, moelleux à l’intérieur, ils nous replongent instantanément en enfance et rappellent les vacances passées de l’autre côté des Pyrénées. Ici, tout est fait maison, des tapas aux desserts, avec la même envie de faire découvrir les saveurs authentiques de l’Espagne. Et si vous passez dans le quartier le midi, la maison propose une formule à 20 €, servie de 12 h à 15 h, comprenant une boisson, deux tapas au choix et une portion de churros. Cet été, si Paris continue de vivre au rythme de l’Espagne, Buenas est l’adresse idéale pour adopter, le temps d’un déjeuner ou d’une longue soirée entre amis, le doux rythme de la vida española.

Buenas, 83 Rue du Faubourg Saint-Denis 75010 Paris

À lire également : Cuisine au feu et cocktails : Carlito’s le nouveau restau du Marais à tester absolument