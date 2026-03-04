Laon compte près de 80 monuments classés à moins de 2h de Paris

À moins de deux heures de Paris et à une cinquantaine de kilomètres de Reims, Laon attire immédiatement le regard. Perchée au sommet de sa colline, la ville domine la plaine environnante et affiche un chiffre impressionnant : près de 80 monuments classés. Surnommée la « montagne couronnée », elle mérite largement qu’on prenne le temps de grimper jusqu’à elle.

Une ville médiévale perchée sur une butte

La partie la plus ancienne de la ville de Laon repose sur une butte témoin, une formation rocheuse isolée par l’érosion. À près de cent mètres d’altitude, elle surplombe toute la région et constitue aujourd’hui le plus vaste secteur sauvegardé de France avec ses 370 hectares protégés. Labellisée « Ville d’art et d’histoire » et classée parmi les « Sites et cités remarquables », elle concentre un patrimoine exceptionnel dans un périmètre relativement restreint.

Résidence royale dès l’époque carolingienne, la ville fut même brièvement capitale du royaume de France entre le IXe et le Xe siècle, et se développa fortement au Moyen Âge. De cette période subsistent ruelles pavées, hôtels particuliers et maisons hautes et étroites organisées autour de cours intérieures. Si la guerre franco-allemande de 1870 puis la Première Guerre mondiale ont détruit une partie du bâti, notamment lors de l’explosion de la poudrière de la citadelle en 1870, survenue au moment de la prise de la ville par les troupes prussiennes, l’ensemble conserve une unité architecturale remarquable qui fait tout son charme aujourd’hui.

Une densité patrimoniale rare en France

Sept kilomètres de remparts encerclent encore la vieille ville. Sous les rues pavées se cachent souterrains, carrières et anciens puits qui rappellent l’importance stratégique du site. Avec 70 édifices et 10 objets classés ou inscrits aux Monuments historiques, la ville figure d’ailleurs parmi les communes françaises comptant le plus grand nombre de protections patrimoniales. Au Moyen Âge, elle comptait jusqu’à 39 églises et 17 chapelles, témoignant de son importance religieuse exceptionnelle.

L’édifice le plus spectaculaire reste sa cathédrale, surnommée « la lumineuse« , visible à des kilomètres à la ronde. Construite aux XIIe et XIIIe siècles, elle est l’un des grands exemples de l’art gothique en France. À l’origine, l’édifice devait compter sept tours, mais seules cinq furent finalement achevées. Celles-ci, massives, dominent la colline et sa façade ouest présente de remarquables sculptures. Des statues de bœufs grandeur nature rappellent la légende selon laquelle ces animaux auraient transporté les blocs de pierre depuis les carrières voisines. À l’intérieur, la nef monumentale, les vitraux et les peintures murales témoignent de l’ampleur du chantier médiéval. La cathédrale Notre-Dame de Laon a d’ailleurs servi de modèle à celles de Chartres et de Paris.

La « montagne couronnée » qui séduisit Victor Hugo

En parcourant les remparts et les ruelles de la ville haute comme celles de la ville basse, on découvre d’autres monuments majeurs : l’ancien palais épiscopal devenu palais de justice avec ses chapelles superposées du XIIe siècle, l’Hôtel-Dieu médiéval qui accueille aujourd’hui l’office de tourisme, la porte de Soissons et sa tour penchée dite tour Dame Ève, l’abbaye Saint-Martin ou encore la chapelle romane des Templiers, transformée en prison durant la Révolution française.

Un tel patrimoine n’a pas laissé les écrivains indifférents. En 1835, Victor Hugo évoquait déjà la ville dans une lettre adressée à Adèle : « Tout est beau à Laon, les églises, les maisons, les environs tout… ». Il faut dire qu’ici, chaque promenade réserve une nouvelle perspective : une porte fortifiée surgissant au détour d’une rue, une façade ancienne préservée, ou encore un panorama qui s’ouvre soudain sur la plaine picarde. Près de deux siècles plus tard, la ville conserve intact ce pouvoir de fascination, offrant l’impression rare de parcourir un véritable livre d’histoire à ciel ouvert.

Image en Une : La ville médiévale perchée de Laon © AdobeStock_ Jenny Thompson

Mélina Hoffmann