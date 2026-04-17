À Cherbourg, La Cité de la Mer abrite un aquarium abyssal unique en Europe

À Cherbourg, L’Océan du Futur fait partie des visites phares de La Cité de la Mer. Nous avons eu la chance de découvrir aussi les coulisses du site, ce qui permet de voir autrement ce parcours de 17 aquariums, porté par son impressionnant Aquarium Abyssal et tout un univers consacré au monde marin.

La Cité de la Mer, un lieu riche en expériences

Installée dans l’ancienne Gare Maritime Transatlantique de Cherbourg, grand bâtiment Art déco inauguré dans les années 1930 et lié à l’histoire des départs transatlantiques, La Cité de la Mer rassemble aujourd’hui plusieurs expériences très différentes autour du monde maritime. On y vient pour visiter Le Redoutable, plus grand sous-marin nucléaire au monde ouvert au public, pour découvrir ses expositions temporaires comme Astérix et la mer, pour voyager dans le temps grâce à son expérience immersive en réalité mixte, Cherbourg Transatlantique, ou encore pour plonger au cœur de L’Océan du Futur, parcours immersif de 17 aquariums où l’Aquarium Abyssal tient clairement une place à part.

On démarre le parcours avec une mise en scène qui replace l’océan au centre de tout : de la formation de la Terre à l’histoire des civilisations, en passant par les routes maritimes qui ont changé le monde. Un cyclorama de huit mètres de long, une sphère géante, des images projetées et autres repères chronologiques mettent en lumière le rôle de l’océan comme élément fondateur de la vie et de notre avenir. Le parcours compte 140 dispositifs, entre écrans tactiles, bornes, jeux, mises en situation et contenus accessibles aussi bien aux plus jeunes qu’aux adultes. On passe ainsi d’une échelle à l’autre, celle de la planète, puis des espèces, puis du vivant invisible, jusqu’aux profondeurs extrêmes.

Une plongée dans les grands fonds

Une des réussites du parcours, c’est sa façon de faire sentir physiquement le monde sous-marin. Dans l’espace consacré aux rencontres sauvages, on avance presque la tête sous l’eau, sous un plafond miroir censé figurer la surface. Autour, des images d’apnéistes et d’animaux marins apparaissent sur de grandes lames de verre de trois mètres de haut. On peut écouter des chants de baleines ou de cachalots, explorer des contenus sur l’apnée, les dauphins, les requins ou les images sous-marines, et même s’amuser avec quelques dispositifs plus ludiques.

Puis le parcours bascule vers un registre plus impressionnant encore avec la descente dans les abysses. On emprunte un escalier pensé comme une chambre sourde qui absorbe les sons, pour s’approcher au plus près des sensations ressenties sous l’eau, une lumière bleue feutrée accompagne notre plongée virtuelle à 6 000 mètres, des espèces bioluminescentes s’activent au passage, des maquettes de reliefs s’animent par du mapping vidéo, des canyons sous-marins apparaissent… Et l’on découvre l’un des espaces les plus impressionnants de la visite : l’Aquarium Abyssal de La Cité de la Mer. Présenté comme le plus haut d’Europe, il se présente sous la forme d’une colonne d’eau de 10,70 mètres de profondeur contenant 350 000 litres d’eau de mer où l’on peut admirer 95 espèces polynésiennes parmi lesquelles les étonnants poissons-licornes, les poissons-chirurgiens ou encore le requin à pointes noires.

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L’Océan du Futur, une visite incontournable à Cherbourg

L’Océan du Futur suscite évidemment l’émerveillement. Nous aurions pu rester des heures à observer le ballet des méduses, celui des hippocampes, ou encore celui des raies, avec leurs oreilles qui semblent dessiner un visage souriant ; à interagir avec la pieuvre, animal ô combien fascinant de par son intelligence et sa sensibilité ; ou encore à admirer l’étonnante capacité du poisson-pierre à se fondre dans le décor.

Le parcours prend aussi le temps de raconter tout ce qu’on ne voit pas, ou trop peu, à commencer par le plancton, minuscule mais essentiel à la vie marine comme à l’oxygène que l’on respire. Puis viennent les espèces les plus anciennes, l’archéologie sous-marine, les épaves, les mondes engloutis, avant un détour par l’imaginaire avec un salon Jules Verne ouvert sur le fameux Aquarium Abyssal.

La dernière partie ramène à des enjeux très concrets : ce que l’océan apporte déjà à nos sociétés, de la médecine à la cosmétique en passant par l’alimentation, et ce qui le fragilise aujourd’hui. On y croise aussi les ressources marines normandes, les espèces pêchées selon les saisons, des innovations portées par des laboratoires de la région et même un jardin de la mer pensé comme un potager marin. L’Océan du Futur est donc clairement l’un des temps forts d’une visite à La Cité de la Mer de Cherbourg.

La Cité de la Mer

Gare Maritime Transatlantique

50100 Cherbourg-En-Cotentin

Préparez votre visite à L’Océan du Futur.

Ouvert toute l’année.

À partir de 21€/adulte, 15€/enfant, gratuit pour les -de 5 ans.

Accessible aux personne à mobilité réduite.

Image en Une : L’Aquarium Abyssal de La Cité de la Mer à Cherbourg © B.Almodovar

Mélina Hoffmann