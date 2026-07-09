Que faire à Lille pour la Fête Nationale le 14 juillet ?

Le week-end de la Fête Nationale s’annonce particulièrement festif dans la métropole lilloise ! Pour cette édition 2026, un programme XXL avec des braderies de quartier, des concerts de stars des années 80, des défis sportifs loufoques et des spectacles pyrotechniques attend les habitants. Voici notre guide complet des rendez-vous incontournables à Lille et dans les communes environnantes pour le 14 juillet !

La fête nationale du 14 juillet à Lille

Le traditionnel défilé militaire

Pour lancer officiellement la journée de la Fête Nationale, un grand défilé militaire investira le Boulevard de la Liberté le 14 juillet dès 11h. Un classique immanquable pour admirer les troupes et les véhicules officiels !

Le concert de l’Harmonie Municipale

Les amateurs de musique et de morceaux traditionnels pourront applaudir l’Harmonie municipale de Lille-Centre qui donnera des représentations gratuites de 16h à 18h. Les musiciens se produiront en simultané à deux endroits stratégiques de la ville : sur la Place Roger Salengro et au cœur de la Gare Saint-Sauveur.

Le grand feu d’artifice « L’été 36 »

Le feu d’artifice, moment phare de la journée, se déroulera à partir de 23h sur l’Esplanade du Champ de Mars (Allée des Marronniers) tout près du Pont Napoléon. Le spectacle pyrotechnique durera environ 20 minutes et mettra à l’honneur un thème historique : « L’été 36 ».

Les bals populaires du 13 juillet à Lille

À Lille, la Fête Nationale commence déjà la veille du 14 juillet ! Voici à quoi vous pouvez vous attendre pour la journée du 13 juillet.

Le Fonky Bal et Braderie à Lille-Moulins

La Place Vanhoenacker du quartier de Moulins s’animera de 12h à 22h le 13 juillet pour la Fête Nationale. Tout l’après-midi, une braderie sera installée sur place tandis que de nombreuses animations occuperont petits et grands : atelier graff participatif avec l’association Epsilone et déambulations des jongleurs et acrobates du Cirque du Bout du Monde. À la fin de la journée, la compagnie du Tire-Laine prévoit de mettre le feu avec son célèbre Fonky Bal, un concept de DJ set joué en live par des musiciens et des danseurs pour vous faire jumper !

Le Bal du Faubourg de Béthune

Le quartier Verhaeren invite les habitants pour un moment festif, musical et chaleureux en famille ou entre voisins autour d’un grand barbecue convivial. Ça se passera à l’École Samain Trulin (15 avenue Verhaeren) le lundi 13 juillet de 18h à 23h.

Le Bal de Malik #5 à Bois-Blancs

La Place Saint-Charles va prendre des airs de dancefloor de 19h à minuit pour une 5e édition haute en couleur du Bal de Malik organisée par le CABB ! Le rendez-vous est donné à 19h avec une démonstration de majorettes, suivie d’une démonstration de danse “West Coast” à 19h30. À 20h, le rappeur lillois Sosa donnera un concert pendant lequel son flow puissant pourra briller. Ensuite, le groupe Paname Rétro revisitera les grands succès du patrimoine français (Aznavour, Piaf, Gainsbourg, Les Rita Mitsouko…) à 20h45. Pour finir en beauté, un DJ set festif de DJ Samad est prévu de 22h à minuit.

La fête nationale dans la métropole lilloise

Lille n’est bien sur pas la seule ville à proposer à ses habitants de fêter le 14 juillet comme il se doit. Voici les évènements prévus dans les villes autour de Lille pour la Fête Nationale.

La Fête Nationale à Wambrechies

Le 14 juillet, de 14h à 21h, le Parc de Robersart se transforme en station balnéaire éphémère et gratuite. Toute l’après midi dès 14h, vous pourrez profiter de défis à faire en famille ou entre amis (courses de sac, palet breton, tour de Fröbel…) et des mini séances de cinéma. À partir de 17h, la Cie La Bugne fera un spectacle qui promet de vous faire sourire avec du kayak sur terrain sec et du toboggan artistique. Enfin, à 19h, la figure de la funk allemande The Mighty Mocambos fera vibrer le kiosque en partenariat avec l’Aéronef.

La Fête Nationale à Hellemmes

Sur la Place Joseph Hentgès, vous pourrez profiter d’une grande soirée nostagique totalement gratuite dès 18h. Au programme : DJ, groupe local Mimi Momo, karaoké géant et un concert live avec des stars mythiques : Jean-Pierre Mader (Macumba), William de Début de Soirée (Nuit de Folie) et Patrick Hernandez (Born To Be Alive). À 23h, un spectacle laser viendra clore la soirée.

La Fête Nationale à Villeneuve d’Ascq

La matinée du 14 juillet débutera sur une note sportive à la Plaine Canteleu (rue du 8 mai 1945) avec La Cervoise, une course, rando et trail familial non chronométré de 5 ou 10 km (inscriptions dès 9h, départ à 10h, dès 7 ans). L’après-midi prendra une tournure rétro de 15h30 à 19h30 dans la cour du Château de Flers avec un grand Bal Swing gratuit animé par le groupe belge Hop sh Bam !

La Fête Nationale à Lambersart

La Plaine du Colysée s’animera de 10h00 à minuit. En journée : marché de créateurs, structures gonflables, stands de maquillage, jeux anciens, initiation aux échecs et croisières sur la Deûle avec la péniche Eldorado. À partir de 22h, place au grand bal populaire, entrecoupé par le tir du feu d’artifice à 23h !

La Fête Nationale à Wattrelos

À Wattrelos, la fête commence le 13 juillet à 23h avec un grand feu d’artifice tiré depuis le plan d’eau du Parc du Lion. Le lendemain, dès 11h, la Plaine Augustine accueillera une kermesse des associations, des manèges et des structures gonflables. Dès 15h30, vous pourrez assister aux concerts gratuits de Roulez Jeunesse, des Rubettes (légende pop) et du célèbre groupe féminin des années 2000, les L5 !

La Fête Nationale à Bondues

Le 14 juillet, la Place de l’Abbé Bonpain devient piétonne de 11h à 17h sous des tonnelles tricolores : apéro républicain, musique et animations de la ludothèque. À partir de 16h, la Salle polyvalente du Centre Vandaele accueillera le traditionnel thé dansant pour les aînés !

FAQ : le 14 juillet à Lille

Qu’est-ce qui reste ouvert à Lille le mardi 14 juillet ?

Si vous cherchez à vous aérer ou si vous faites face à une urgence, notez que les cimetières de Lille, Hellemmes et Lomme, la Ferme pédagogique Marcel Dhénin, l’Hôtel de police municipale ainsi que la fourrière restent ouverts aux horaires habituels.

Quels sont les établissements fermés pour la Fête Nationale ?

La grande majorité des infrastructures publiques et culturelles ferment leurs portes le 14 juillet. Sont concernés :

Les Hôtels de ville (Lille, Hellemmes, Lomme) et toutes les mairies de quartier.

Les lieux culturels et de loisirs : le Zoo de Lille, le Palais des Beaux-Arts, le Musée de l’Hospice Comtesse, la Gare Saint-Sauveur (sauf pour le concert de l’Harmonie), le Tripostal, le Flow, le Centre d’Arts plastiques et visuels, les maisons Folie (Wazemmes et Moulins) et le Grand Sud. (Notez que le Musée d’histoire naturelle reste quant à lui fermé pour ses travaux de rénovation global).

Les espaces sportifs : toutes les piscines municipales, les complexes sportifs ainsi que la Halle de Glisse.

Les services du quotidien : les crèches, les écoles, les médiathèques et les structures de conseil (Maison de l’Habitat, des Mobilités Durables, des Solidarités).

Quelles sont les rues interdites en raison du défilé militaire ?

Pour permettre le bon déroulement du défilé sur le Boulevard de la Liberté, d’importantes restrictions sont prévues. Du 13 juillet dès 23h au 14 juillet à 13h, le stationnement y sera interdit, de même que la circulation du 14 juillet à 6h à 13h.

Comment circuler et se garer autour de l’Esplanade pour le feu d’artifice ?

La zone du Champ de Mars sera fortement sécurisée pour accueillir le public du spectacle pyrotechnique. Le stationnement y sera interdit du 13 juillet à 23h au 15 juillet à 2h du matin. La circulation n’y sera pas non plus autorisée du 14 juillet à 19h au 15 juillet à 2h. Pour éviter d’être bloqué dans les embouteillages ou de chercher une place introuvable, privilégiez les transports en commun (métro et V’Lille) pour rejoindre l’Esplanade, ou tentez de vous garer dans les rues du Vieux-Lille juste à côté.

Photo en couverture © Dan R / Ville de Lille