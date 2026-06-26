Saviez-vous que Lille a accueilli un match de Coupe du monde en 1938 ?

On pense forcément aux exploits des Bleus en 1998 quand on évoque la Coupe du Monde de football en France. Certains se souviennent aussi que la France avait accueilli le tournoi mondial en 1938, mais peu savent que cette année là, un match de quart de finale de Coupe du monde a été joué dans l’un des stades de Lille ! Pour avoir l’air d’un(e) pro du foot et vous faire patienter pendant que vous attendez votre boisson dans l’un des lieux où voir les matchs de la coupe du monde de foot 2026 à Lille, on vous raconte.

Un quart de finale historique à Lille

Le dimanche 12 juin 1938, Lille accueille le quart de finale de la Coupe du monde de football qui oppose la Suisse à la Hongrie. Le LOSC n’existe pas encore, et l’ambiance dans la ville est à la fois festive et empreinte d’une lourde tension géopolitique. L’Autriche, annexée par l’Allemagne trois mois plus tôt, vient d’ailleurs de déclarer forfait pour le tournoi. Mais sur le terrain, l’affiche est savoureuse : pour en arriver là, les Suisses ont réalisé l’exploit d’éliminer l’Allemagne au premier tour, tandis que les Hongrois ont écarté les Indes orientales néerlandaises (l’actuelle Indonésie), première nation asiatique de l’histoire du tournoi.

Le Stade Victor-Boucquey, ancêtre d’Henri-Jooris

Pour accueillir cette rencontre au sommet, Lille ne dispose pas encore de ses enceintes modernes. Le match se joue donc au stade Victor-Boucquey, inauguré en 1902 sous le nom de « Terrain de l’avenue de Dunkerque ». Situé près de la Deûle, à la frontière entre Lille et Lambersart, ce stade est alors le fief de l’Olympique Lillois (l’ancien LOSC). Il possède déjà une solide réputation pour avoir accueilli en 1914 le tout premier match de l’équipe de France en province, une victoire 4-3 face à la Belgique ! Mais si Lille obtient le statut de ville-hôte parmi les 11 sélectionnées en France, elle le doit surtout au volontarisme d’Henri Jooris, président de la Ligue du Nord de football. C’est ce même stade qui sera rebaptisé Stade Henri-Jooris en 1943, avant de devenir la maison du LOSC pendant trois décennies, puis d’être démoli en 1975 pour laisser place à Grimonprez-Jooris, finalement lui aussi rasé en 2011.

Un avant-match perturbé

Alors que les Hongrois sont installés à Lille depuis plusieurs jours, les Suisses débarquent par le train de la veille à 20h05, épuisés d’avoir dû rejouer leur premier tour contre l’Allemagne (les tirs au but n’existant pas encore). La veille du coup d’envoi, un séisme de magnitude 5,6 sur l’échelle de Richter frappe la ville belge de Renaix, à seulement 40 kilomètres de Lille. Des répliques se font sentir dans toute la métropole lilloise et font même pendant un temps douter les organisateurs de la bonne tenue du match ! Mais à midi le jour J, le maire Charles Saint-Venant reçoit finalement bien les deux délégations à l’hôtel de ville.

15 000 spectateurs mais peu de souvenirs

Le coup d’envoi est donc donné à 17h par l’arbitre italien Rinaldo Barlassina devant 15 000 spectateurs. Certaines sources de l’époque évoquent même jusqu’à 17 000 personnes présents. En tout cas, ceux qui y étaient avaient déboursé entre 5 et 20 francs pour leur billet, soit au maximum 3€ (oui, c’est fou). Sur la pelouse, la Hongrie affiche sa supériorité technique et s’impose 2-0. Mais les caméras de l’époque, bien que présentes, ont totalement manqué le cadrage des deux buts, dont il ne reste aucune image aujourd’hui ! La Hongrie poursuivra sa route jusqu’en finale, où elle s’inclinera face à l’Italie à Colombes.

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Une très longue attente pour le football international

Après ce coup de projecteur, Lille va devoir s’armer de patience. Le football international ne fera son retour dans la métropole que 58 ans plus tard, à l’occasion d’un match amical entre la France et l’Arménie en 1996. Lors de la Coupe du monde 1998, Lille est boudée faute d’un stade assez grand et laisse sa voisine Lens capter la lumière et les matchs d’anthologie. Il aura fallu attendre 78 ans jour pour jour après ce fameux quart de finale, soit le 12 juin 2016, pour qu’un tournoi international majeur entre deux nations pose à nouveau ses valises dans la capitale des Flandres, avec l’affiche Allemagne-Ukraine au Stade Pierre-Mauroy durant l’Euro 2016.

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Photo en couverture © Good Morning Lille