Où voir les matchs de la Coupe du Monde 2026 de football à Lille ?

Pas question de rester vissé en solo sur son canapé pour la Coupe du Monde 2026 de football ! Jusqu’au 19 juillet, Lille et la métropole sortent le grand jeu pour nous faire vivre les matchs comme si on y était.

Où voir les matchs sur écrans géants à Lille ?

Direction Saint-André-lez-Lille pour les écrans géants ! À La Friche, on retrouve un esprit guinguette, un baby-foot géant et 3 écrans répartis stratégiquement entre la terrasse, le rez-de-chaussée et l’étage pour diffuser un maximum de nations.

Voir cette publication sur Instagram // TA FANZONE LILLOISE VUE DU HAUT 🇫🇷🫶 // Liberté, égalité, Mbappé. 🙌

Merci pour cette entrée en grandes pompes, vous étiez formidables 🥳 On se retrouve dès lundi, ouverture exceptionnelle pour le second match des bleus, réservation via le lien en bio ! 🇫🇷 L’équipe de La Friche 🤍 #bar #lafriche…

Juste à côté, Hall U Need déploie son espace de 700 places de parking avec des écrans XXL, une diffusion en extérieur selon la météo et une carte spéciale Coupe du Monde qui inclue des pizzas exclusives et un trio de mini-burgers, le tout prolongeable au bowling ou au karaoké après le coup de sifflet final !

Voir cette publication sur Instagram 🚨 J-6 avant le début de la CDM ! À partir du 11 juin, tous les matchs à vivre c'est chez nous. ⚽🔥 ☀️ Terrasse en mode fan zone & ambiance garantie à l'intérieur 👀 Prêt à vibrer ? Nous oui.

#HallUNeed #Lieusaint #CarreSenart #WestfieldCarreSenart #Lille #LilleMaville #CoupeDuMonde #Football #FanZo…

Directement dans Lille, les bars et restaurants ont le feu vert pour orienter leurs écrans directement vers l’extérieur. Donc c’est le moment d’aller squatter les terrasses du Vieux-Lille, de Lille-Centre, de Masséna-Solférino ou de Wazemmes, notamment sur la place de la Nouvelle Aventure.

Quels bars diffusent les matchs de la Coupe du Monde 2026 ?

Quasiment tous les bars de Lille diffusent les matchs pendant cette période de Coupe du Monde donc ça sera difficile de tomber sur un bar qui ne les retransmet pas, mais voici quelques spots qui sortent du lot !

Le Bazar Ambulant

Pour la Coupe du Monde, le Bazar Ambulant diffuse l’intégralité des matchs de la compétition. Alors si les matchs où la France ne jouent pas vous intéressent eux aussi, c’est le spot idéal. En plus c’est un lieu hybride donc parfait pour emmener vos potes pour qui le foot est un calvaire : en plus du café-bar il y a une friperie et un salon de tatouage et piercing ! Évitez quand même de vous faire tatouer la tête de Mbappé en gros sur la joue dans l’euphorie d’un but, vous pouriez le regretter…

Voir cette publication sur Instagram LE FOOOOOT ⚽️🔥 Ça diffuse les matchs à foison, ça kiffe et ça soutiens nos bleus prefs 🇫🇷 On donnera toutes les infos en temps voulu en story ! Tu veux être sûr d’avoir une table ? Réserve ici : 03 74 69 86 98 ☎️ 📍 4 avenue du Président Hoover, Lille".

Le Bazar Ambulant

4 avenue du Président Hoover

Bouillant

Dès le coup d’envoi de chaque match, Bouillant fait tout pour devenir le bistrot officiel des supporters. Les matchs rythment les journées sur les écrans intérieurs, et le grand écran sort pour les affiches des Bleus. Ils proposent une bière pression spéciale Coupe du Monde, des burgers, des frites et des hot-dogs. Le truc en plus reste la vente de maillots de foot vintage uniques, chinés et floqués en édition limitée par Old Dirty Player, disponibles sur place pour 60€.

Voir cette publication sur Instagram À partir du 11 Juin on passe en mode bistrot de supporters ! TV allumée toute la journée avec la diffusion du plus de matchs possible. On sortira l'écran géant pour les matchs de l'EDF mais aussi pour les plus belles affiches. Niveau food on proposera des hot dog à la saucisse de toulouse, de…

Bouillant

358 rue Léon Gambetta

Le Barboteur

Il fait chaud alors pour lier l’ambiance du football à la fraîcheur des canaux lillois, direction le bord du canal de la Deûle au Barboteur. Le restaurant retransmet les rencontres directement sur sa terrasse et a imaginé deux formules « Match Day » parfaites pour l’occasion. La Formule Titulaire à 19€ comprend un gros burger au pulled pork ou en version veggie, des frites et une pinte bien fraîche. Pour les plus petites faims, la Formule Remplaçant à 15€ propose des tenders croustillants, des frites et une pinte !

Le Barboteur

90 quai de l’Ouest

Mama Shelter

La terrasse du Mama Shelter se métamorphose en fan zone à ciel ouvert avec un écran géant qui permet de ne rater aucun but, des tables de baby-foot pour patienter pendant la mi-temps, et une carte de street food exclusive avec des cocktails créations.

Voir cette publication sur Instagram ⚽️☀️ Mama Lille passe en mode Coupe du Monde! Installe-toi en terrasse, commande un cocktail, profite de notre carte street food spéciale Coupe du Monde et vis les matchs sur écran géant avec nous 🍔🍹🔥 🇫🇷 Pour chaque match de l’Équipe de France, participe à notre concours de pronostics : 🎁 7 gagna…

Mama Shelter

97 place Saint-Hubert

Le Mother

Véritable institution du boulevard Jean-Baptiste Lebas, le Mother installe un dispositif monstrueux pour la compétition avec 3 écrans géants et 15 télévisions réparties dans tout l’établissement. Une carte food « World Cup » accompagne l’événement, ainsi que la bière éphémère ¡Viva Mexico!.

Voir cette publication sur Instagram Au Mother, le foot c’est sacré ⚽️. C’est chez nous qu’il faut venir pour ne rater (presque) aucun match ! Hamburger spécial, bière spéciale : nos équipes vous accueillent dans une ambiance digne des grands stades. Coup d’envoi le 11 juin ! Diffusion des matchs pendant les heures d’ouverture :

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Le Mother

29 boulevard Jean-Baptiste Lebas

Quels secteurs sont piétonnisés les soirs de match des Bleus ?

Pour pouvoir faire la fête sans risque, une partie de la rue Royale et tout le secteur Masséna-Solférino sont innaccessibles la aux automobilistes les soirs de match de l’équipe de France, une heure avant le coup d’envoi et et jusqu’à 1h du matin ! Le stationnement y est aussi interdit dès le midi (ou l’après-midi selon l’horaire affiché sur place). Le premier rendez-vous a déjà fait vibrer la ville le 16 juin à 21h avec une belle victoire 3-1 de la France face au Sénégal. Les prochains rendez-vous approchent à grands pas. Le lundi 22 juin, la France affrontera l’Irak à 23h (piétonnisation activée dès 20h). Enfin, le vendredi 26 juin, le choc Norvège – France débutera à 21h (piétonnisation activée dès 20h).

À chaque veille et jour de match de l’équipe de France, sauf le 21 juin pour la Fête de la Musique, Lille sera illuminée aux couleurs du drapeau français. Ouvrez l’œil du côté de la Vieille Bourse ou encore du Beffroi, de l’Opéra ou du Palais des Beaux-Arts !

Photo en couverture © Brasserie Fives Cail / Instagram