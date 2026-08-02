Saint-Maurice : l’église de presque 1000 ans au coeur de Lille

Des milliers de Lillois et de voyageurs passent devant chaque jour en remontant la rue Pierre-Mauroy, à deux pas de la gare Lille-Flandres, mais peu de personnes connaissent les secrets de l’église Saint-Maurice. Avec ses airs de cathédrale et sa façade sculptée, elle s’impose comme l’un des plus anciens et des plus fascinants témoins de l’histoire lilloise !

Une paroisse mentionnée dès 1066

Si Lille ne ressemblait pas encore à la métropole d’aujourd’hui, l’histoire de la paroisse Saint-Maurice débute au XIᵉ siècle. Sa toute première trace écrite figure dans une charte datant de 1066, époque où le site appartenait au village de Fins avant d’être rattaché à la cité lilloise. Même si le bâtiment d’origine a été remplacé au fil des siècles, le lieu reste le berceau historique de l’une des plus anciennes communautés de la ville.

Bien avant la Vieille Bourse ou les portes fortifiées, l’église Saint-Maurice a été le tout premier édifice lillois à bénéficier d’une protection patrimoniale nationale. En 1840, sous l’impulsion de l’écrivain et inspecteur général Prosper Mérimée, elle entre directement dans la toute première liste des Monuments Historiques de France, aux côtés de seulement trois autres sites du département du Nord. Une reconnaissance qui a d’ailleurs permis d’engager de vastes campagnes de restauration au XIXᵉ siècle !

Plus de 400 ans de chantier

Contrairement aux apparences, l’église n’a pas été bâtie d’un seul jet. Les premiers travaux du bâtiment actuel débutent à la fin du XIVᵉ siècle et les derniers aménagements majeurs ne s’achèvent qu’à la fin du XIXᵉ siècle, sous la direction de l’architecte lillois Philippe Cannissié. Plus de quatre siècles de transformations, d’agrandissements et d’adaptations aux vagues d’extension de la ville auront donc été nécessaires pour lui donner ce profil harmonieux.

Durant les grands travaux du XIXᵉ siècle, l’édifice a d’ailleurs été pensé et agrandi pour pouvoir prétendre au rang de cathédrale de la ville. Cependant, lors de la création du diocèse de Lille en 1913, c’est finalement la basilique Notre-Dame-de-la-Treille qui a été choisie pour devenir le siège de l’évêché.

Une « hallekerke » baignée de lumière

En franchissant le portail, on est aussi tôt frappé par la majesté et le volume de l’espace intérieur. Saint-Maurice est une église-halle (ou « hallekerke » en flamand), un style architectural typique des Flandres et de la Belgique, mais particulièrement rare en France. Contrairement aux cathédrales gothiques traditionnelles, ses cinq nefs sont de hauteur et de largeur pratiquement équivalentes. Les voûtes uniformes et les grandes baies laissent circuler la lumière dans tout l’édifice ! Ça laisse une sensation d’espace très impressionnante, qualifiée à l’époque par l’historien de l’art Louis Gonse d’« élégante et magnifique salle de réunion ».

Dépouillée sous la Révolution puis enrichie au XIXᵉ siècle, l’église abrite aussi une belle collection d’œuvres d’art. On y trouve des peintures flamandes et lilloises, comme des toiles d’autel de Jacques Van Oost et des scènes de la Passion signées Louis Watteau. On y observe aussi des vitraux d’exception, notamment la parure de verrières dessinées au XIXe siècle par Victor Mottez et réalisées par le maître verrier Charles Gaudelet.

Photo en couverture © Ville de Lille