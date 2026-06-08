La fête du Jeu 2026 va transformer le parc Vauban de Lille en terrain de jeu géant

Les 13 et 14 juin 2026, une immense fête du jeu gratuite s’installe au Jardin Vauban à Lille pour célébrer le jeu de société sous toutes ses formes ! Au programme, des centaines de parties de jeux en plein air, des chasses au trésor et une grande tombola accessible à tous sans aucune inscription… Le tout à deux pas du célèbre Pont Napoléon.

Des centaines de plateaux de jeu sur les pelouses du parc Vauban

Pour sa nouvelle édition, le festival Lille Aux Jeux investit les allées verdoyantes du Jardin Vauban de 10h à 20h le samedi 13 et le dimanche 14 juin ! Porté par Centr’All Games, une association étudiante de l’École Centrale de Lille née en 1988, ce rassemblement perpétue une longue tradition de partage qui avait vu, à ses débuts, le champion Garry Kasparov affronter des milliers de Lillois. Aujourd’hui, l’évènement se veut accessible et décontracté. Le concept est simple : on vient seul, entre amis ou en famille, on s’installe autour d’une table et on lance une partie ! Des animateurs sont présents tout le week-end pour expliquer les règles et orienter les joueurs selon leurs envies. Le panel de jeux s’adapte à tous les profils : les amateurs de stratégies complexes trouveront des tables dédiées aux jeux experts, tandis que les tribus se tourneront vers les options familiales ou les grands jeux en bois traditionnels ! Des jeux d’ambiance rapides et des configurations en duo complètent l’offre pour s’amuser sans voir le temps passer.

Énigmes sous les arbres et cadeaux à gogo

L’événement pousse aussi à l’exploration du parc à travers deux chasses au trésor inédites ! La première, pensée pour les enfants et leurs parents, déploie un parcours de 6 énigmes autour du thème des animaux. La seconde s’adresse à un public plus adulte et met au défi les connaissances des participants. Des animaux articulés et de petits bonus récompenseront les meilleurs enquêteurs ! Une grande tombola gratuite permet également de prolonger l’expérience à la maison. En vous inscrivant sur place, vous pourrez tenter de remporter plus de 30 boîtes de jeux de société, des entrées pour des escape games, des sessions de laser game ou des accès aux bars à jeux de la métropole lilloise. Un bon moyen de profiter du soleil tout en faisant le plein de nouveautés !

Photo en couverture © Lille aux Jeux / Instagram