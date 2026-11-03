Le saviez-vous ? Les feux de cheminée ouverte sont désormais interdits à Lille et dans 94 communes de la MEL

La soirée au coin du feu devant le film de Noël avec un bon plat réconfortant va devoir changer de recette dans la métropole lilloise. Depuis dimanche 1er novembre 2026, l’utilisation des cheminées à foyer ouvert est officiellement interdite à Lille ainsi que dans les 94 autres communes de la MEL. Une mesure radicale qui vise à nettoyer l’air de notre région, mais qui risque fort de faire froid dans le dos des derniers nostalgiques du feu sans vitre.

Fini le feu d’agrément, même pour « juste une petite flambée »

Si vous pensiez pouvoir contourner discrètement la règle pour réchauffer les cœurs le dimanche soir, mauvaise nouvelle : l’interdiction est totale et catégorique. Elle s’applique à l’ensemble des 95 communes du territoire (de Lille à Roubaix, en passant par Tourcoing, Villeneuve-d’Ascq, Lambersart ou Marcq-en-Barœul) et concerne aussi bien le chauffage principal que le simple feu d’appoint ou la petite flambée du week-end. Désormais, faire brûler du bois dans une cheminée sans vitre ni porte fermant la chambre de combustion est considéré comme une infraction. Et le coup de chaud ne viendra pas seulement des flammes : les contrevenants s’exposent à une amende salée pouvant grimper jusqu’à 1500 euros.

Pourquoi cette interdiction dans la métropole lilloise ?

Aussi chaleureux soit-il, le bon vieux foyer ouvert est un véritable gouffre énergétique et un champion de la pollution. Dans la métropole lilloise, le chauffage au bois constitue la première source d’émissions de particules fines, bien devant le trafic routier. Avec un rendement ridicule qui oscille entre 10 et 15%, une cheminée ouverte chauffe littéralement les oiseaux tout en rejetant d’impressionnantes quantités de fumées toxiques dans l’air de nos quartiers. Pour lutter contre ce fléau respiratoire, le Plan de protection de l’atmosphère de la métropole impose désormais de passer à des équipements modernes. Les poêles à bois récents, les inserts et les foyers fermés s’avèrent jusqu’à 30 fois moins polluants, tout en affichant un rendement thermique qui peut frôler les 90%. Bref, de quoi vraiment chauffer la maison sans provoquer une crise d’asthme à tout le voisinage.

Comment continuer à se chauffer au bois sans se ruiner ?

Heureusement, il n’est pas question de condamner toutes les cheminées du Nord ni de renoncer définitivement au plaisir du feu de bois ! Pour vous conformer à la loi et continuer à brûler des bûches en toute légalité, la seule solution consiste à faire installer un foyer fermé, un insert ou un poêle performant. Si le coût des travaux varie généralement entre 4500 et 7000€ selon les modèles, l’investissement permet de faire de sacrées économies sur les factures de chauffage. En plus, avec les dispositifs nationaux et la Prime Air de la MEL, vous pouvez obtenir jusqu’à 2850 € d’aides sous conditions de ressources. Votre ancienne cheminée reste donc un superbe élément de déco dans le salon, mais pour voir crépiter les flammes, il faudra désormais fermer la vitre !

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