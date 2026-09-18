Que faire à Lille pour les Journées Européennes du Patrimoine et du Matrimoine ?

Le week-end des 19 et 20 septembre 2026, Lille va mettre le paquet sur les lieux culturels pour les JEP ! Pour cette édition, l’événement évolue et prend officiellement le nom de Journées du patrimoine et du matrimoine, une démarche portée par la Ville de Lille pour valoriser l’héritage transmis par les femmes. Autour de la thématique nationale « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer », de la célébration du bicentenaire de la photographie et d’un partenariat solidaire avec la ville jumelée de Naplouse, des dizaines de portes s’ouvrent gratuitement dans toute la ville.

L’Hôtel de ville et son beffroi

Haut de 104 mètres, le plus grand beffroi en béton armé d’Europe offre une vue panoramique impressionnante à 360 degrés sur toute la métropole lilloise. Il sera accessible gratuitement tout le week-end, mais on vous conseille d’arriver assez tôt avec le monde, car vous risquez d’attendre un moment avant de pouvoir monter les 109 premières marches qui donnnent accès à l’ascenseur pour atteindre le sommet. Le samedi après-midi, l’Hôtel de ville ouvrira aussi ses portes au public gratuitement avec des activités familiales, comme de l’initiation à l’archéozoologie ou à la fabrication de mosaïques en Lego.

Hôtel de ville et beffroi de Lille

Adresse : place Augustin Laurent à Lille

Horaires : samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 17h30

Sans réservation