Que faire à Lille pour les Journées Européennes du Patrimoine et du Matrimoine ?

Le week-end des 19 et 20 septembre 2026, Lille va mettre le paquet sur les lieux culturels pour les JEP ! Pour cette édition, l’événement évolue et prend officiellement le nom de Journées du patrimoine et du matrimoine, une démarche portée par la Ville de Lille pour valoriser l’héritage transmis par les femmes. Autour de la thématique nationale « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer », de la célébration du bicentenaire de la photographie et d’un partenariat solidaire avec la ville jumelée de Naplouse, des dizaines de portes s’ouvrent gratuitement dans toute la ville.
L’Hôtel de ville et son beffroi
Haut de 104 mètres, le plus grand beffroi en béton armé d’Europe offre une vue panoramique impressionnante à 360 degrés sur toute la métropole lilloise. Il sera accessible gratuitement tout le week-end, mais on vous conseille d’arriver assez tôt avec le monde, car vous risquez d’attendre un moment avant de pouvoir monter les 109 premières marches qui donnnent accès à l’ascenseur pour atteindre le sommet. Le samedi après-midi, l’Hôtel de ville ouvrira aussi ses portes au public gratuitement avec des activités familiales, comme de l’initiation à l’archéozoologie ou à la fabrication de mosaïques en Lego.
Hôtel de ville et beffroi de Lille
Adresse : place Augustin Laurent à Lille
Horaires : samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 17h30
Sans réservation
L’Opéra de Lille
Véritable joyau architectural situé au cœur de la ville, à deux pas de la Vieille Bourse, l’Opéra de Lille vous acceuillera le dimanche pour une découverte libre de ses espaces somptueux, de son grand escalier et de sa salle de spectacle. Tout l’après-midi le parcours sera ponctué de performances artistiques avec musique baroque, tango, hip-hop et pole dance.
Opéra de Lille
Adresse : 40 Place du Théâtre à Lille
Horaires : dimanche 20 septembre 2026 de 12h à 18h30
Sans réservation
Le Palais Rameau
Ce magnifique monument historique du XIXe siècle situé boulevard Vauban ouvre exceptionnellement ses portes le samedi après-midi. Généralement il est fermé au public et n’ouvre que lorsque des évènements y sont organisés, comme une convention tattoo pendant la braderie de Lille par exemple. Vous allez pouvoir admirer sa grande verrière et explorer son vaste jardin de 5000 mètres carrés (rien que ça !) Plusieurs activités y sont proposées, dont l’escape game « Mystères au Palais Rameau », des parcours audio-guidés et des ateliers de croquis.
Palais Rameau
Adresse : 39 boulevard Vauban à Lille
Horaires : samedi 19 septembre 2026 de 13h à 18h
Réservation
La Bibliothèque municipale Jean Lévy
À l’occasion des Journées du patrimoine, la médiathèque inaugure le samedi matin à 11h son tout nouveau «Parcours Patrimoine». L’espace est entièrement réaménagé et comprend une nouvelle salle de lecture ainsi qu’une zone d’exposition. La première présentation met en avant la collection photographique du XIXe siècle issue du legs de Christian Pecqueur.
Bibliothèque municipale Jean Lévy
Adresse : 32-34 rue Édouard Delesalle à Lille
Horaires : inauguration le samedi 19 septembre 2026 à 11h
Sans réservation
Le Palais des Beaux-Arts
Musée emblématique de la place de la République construit au XIXe siècle, le Palais des Beaux-Arts va ouvrir ses collections au public gratuitement pendant les deux jours. Un programme spécial est prévu pour les enfants, avec des visites flash adaptées dans l’espace « Musée des enfants » et des ateliers pratiques de dessin et de création d’amulettes en argile.
Palais des Beaux-Arts
Adresse : place de la République à Lille
Horaires : samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 18h
Sans réservation
L’Ancien Hôpital Général
Situé le long de la Basse-Deûle et accueillant aujourd’hui l’IAE, ce fleuron du patrimoine hospitalier du XVIIIe siècle se distingue par sa façade de 140 mètres et son fronton dédié au Roi-Soleil. Des bénévoles y organisent des visites guidées le dimanche après-midi pour vous raconter l’histoire de cet établissement fondé en 1739 pour accueillir les invalides et les enfants abandonnés.
Ancien Hôpital Général
Adresse : avenue du Peuple Belge à Lille
Horaires : dimanche 20 septembre 2026 à 14h, 15h, 16h et 17h
Sans réservation
Le Musée des Écoles
Le musée des Écoles propose un petit go back dans une classe reconstituée des années 1930 à 1960. Vous allez pouvoir vous glisser dans la peau des élèves d’autrefois en testant la dictée à la plume et à l’encre violette, ou en vous essayant aux jeux flamands traditionnels. Deux expositions consacrées à l’écriture et au patrimoine lillois viendront compléter la visite.
Musée des Écoles
Adresse : 2 rue Frédéric Mottez à Lille
Horaires : samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 18h
Sans réservation
La Maison Folie Moulins
Pour cette édition des JEPM, la Maison Folie Moulins a choisi de mettre à l’honneur les figures féminines qui ont marqué son histoire à travers l’exposition « Regards de Femmes ». Le site proposera des visites libres ou guidées de 45 minutes, des spectacles ainsi qu’une fresque participative.
Maison Folie Moulins
Adresse : 47 rue d’Arras à Lille
Horaires : samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 (visites guidées à 14h30 et 16h30)
Réservation : par téléphone au 03 20 95 08 82 ou par mail à mfmoulins@mairie-lille.fr
La Gare Saint-Sauveur
Situé face au parc Jean-Baptiste Lebas, cet ancien site ferroviaire devenu lieu culturel donne le coup d’envoi du week-end dès le vendredi soir. Il accueillera en plein air le ciné-concert « Visions d’avant-garde », un hommage en musique live à quatre pionnières du cinéma de la première moitié du XXe siècle.
Gare Saint-Sauveur
Adresse : 17 boulevard Jean-Baptiste Lebas à Lille
Horaires : vendredi 18 septembre 2026 de 20h30 à 22h
Sans réservation
La Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille
Notre-Dame-de-la-Treille, c’est un édifice emblématique du Vieux-Lille et sa façade contemporaine est très reconnaissable. Elle va ouvrir ses portes le samedi et le dimanche après-midi mais elle est ouverte la plupart du temps. Pour les familles, un parcours jeunesse en autonomie est proposé à l’accueil sous forme de livret découverte, c’est idéal pour visiter l’intérieur du monument à son rythme.
Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille
Adresse : place Gilleson à Lille
Horaires : samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 de 14h à 19h
Sans réservation
Le Couvent des Dominicains
Premier bâtiment du XXe siècle classé au patrimoine architectural, le Couvent Saint-Thomas-d’Aquin de l’avenue Salomon propose des visites libres ou guidées organisées toutes les 30 minutes ce week-end. C’est l’occasion de découvrir l’exposition « Abbayes et couvents du Nord : 7e-20e siècle » et son impressionnante maquette de plus de trois mètres de long.
Couvent des Dominicains
Adresse : 7 avenue Salomon à Lille
Horaires : samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 de 14h à 18h
Sans réservation
Les Archives départementales du Nord
Les Archives départementales ouvrent leurs coulisses au public le samedi et le dimanche. Des visites guidées vont vous permettre de découvrir le travail de tri, de classement et de restauration, tout en parcourant 12 siècles d’histoire conservés sur 73 kilomètres de parchemins, de dossiers et de photographies.
Archives départementales du Nord
Adresse : 22 rue Saint-Bernard à Lille
Horaires : samedi 19 septembre (14h-18h) et dimanche 20 septembre 2026 (10h-17h)
Réservation : par mail à archive.dep@lenord.fr
Village Patrimoine sur la place du Théâtre
Le Village Patrimoine s’installe pour deux jours sur la place du Théâtre pour réunir des artisans, des associations et des passionnés. De 10h30 à 18h, vous pourrez assister à des démonstrations de taille de pierre, de restauration de vitraux ou de dentelle au fuseau, tester le portage des géants ou faire sonner un carillon de plus de trois tonnes.
Village Patrimoine
Adresse : place du Théâtre à Lille
Horaires : samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 de 10h30 à 18h
Sans réservation
La salle de concert L’Aéronef
L’association Les spectacles sans gravité vous invite ce dimanche à explorer les coulisses de cette salle de concert mythique installée au sein d’Euralille. Le parcours guidé permet d’accéder aux espaces habituellement fermés aux spectateurs, d’échanger avec les équipes techniques et de profiter de parenthèses musicales super agréables.
L’Aéronef
Adresse : 168 Avenue Willy Brandt (Centre Commercial Euralille) à Lille
Horaires : dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 18h30
Sans réservation
Les Serres du Jardin des Plantes
Le dimanche, les serres du Jardin des Plantes seront exceptionnellement ouvertes avec des mini-visites guidées en continu. Vous pourrez vous balader entre la serre aride, la serre humide et la serre de production pour admirer des espèces végétales rares venues du monde entier, et même faire une petite pause à l’Orangerie après.
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🌿 Ce spot caché au cœur du Jardin des Plantes à Lille risque bien de devenir votre QG pour les beaux jours !
Depuis début avril, @orangerie.lille a rouvert ses portes et transforme cette ancienne serre en véritable café-cantine ultra chill au milieu de la verdure ☀️.
Le lieu est géré par l’associa…
Jardin des Plantes
Adresse : 306 rue du Jardin des Plantes à Lille
Horaires : dimanche 20 septembre 2026 de 11h à 18h
Sans réservation
Photo en couverture : Palais des Beaux Arts à Lille © Lille Tourisme