Ce resto-bar insolite va rouvrir dans la serre du jardin des plantes de Lille

À Lille, L’Orangerie du Jardin des Plantes, café-cantine-bar installé dans la serre du parc, rouvrira le 4 avril 2026 pour une nouvelle saison qui s’annonce encore plus riche que les précédentes. Voilà une très bonne nouvelle pour les beaux jours qui arrivent !

Voir cette publication sur Instagram On vous attend nombreuses et nombreux pour la réouverture de l’Orangerie le 4 avril ! 🎉

Il y aura de quoi satisfaire vos papilles avec de chouettes boissons un menu gourmand concocté par les cuistotes et pour vos yeux et vos oreilles avec une programmation qui rythmera tout le week- 🌿 C’est ausi l’…

L’Orangerie : un spot devenu incontournable à Lille

Si vous n’y êtes jamais allé, c’est le moment de rattraper ça. L’Orangerie du Jardin des Plantes à Lille, à la base, sert de refuge hivernal pour les plantes fragiles. Mais dès le retour du printemps, elle se transforme en véritable lieu de vie !

Voir cette publication sur Instagram Ce week-end, nous clôturons ces deux belles années à l’Orangerie.

Nous souhaitons vous dire que tous vos sourires, vos sièstes dans les canapés, vos moments de lecture, vos glissades en toboggan, votre enthousiasme pour la programmation,et vos échanges derrière le comptoir, etc, ben ça va nous manqu…

Depuis 2022, la Ville de Lille confie cet espace à des collectifs pour en faire un café-cantine-bar éphémère. Et bonne nouvelle, l’équipe derrière le projet ces deux dernières années rempile pour trois saisons supplémentaires ! Un succès logique tant le lieu a su séduire les habitants avec son ambiance détendue, inclusive et ultra conviviale.

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Une cuisine toujours engagée… avec du nouveau !

Côté assiette, l’ADN reste le même avec une cuisine végétarienne, faite maison, à base de produits locaux et de saison. Mais cette année, il y a du changement en cuisine avec l’arrivée de deux personnes aux commandes. L’objectif est clair, proposer une offre encore plus variée !

Au menu, vous trouverez des plats généreux autour de 13 euros, mais aussi des options rapides comme des wraps ou sandwichs. Le soir, la partie snacks sera davantage développée pour accompagner les longues soirées d’été. Pour le sucré, les classiques restent présents, mais de nouvelles options plus inclusives devraient faire leur apparition, notamment des desserts sans gluten et sans lactose.

Voir cette publication sur Instagram L’assiette épicée de JamJam :

Compotée de tomate au poivre Sichuan, vermicelle de Soba, tombée de chou au soja, carottes et protéine de soja et cacahuète Un grand MIAM".

Côté boissons, l’esprit reste artisanal avec une belle place aux créations maison. Au programme, des boissons fermentées, du kombucha, du kéfir, mais aussi des recettes qui évolueront selon les saisons et les envies de l’équipe. Le tout complété par des bières, vins et softs locaux.

Voir cette publication sur Instagram Les jolies couleurs des boissons d’Ola.

Limonade hibiscus menthe poivrée

Kefir gingembre carotte

🍊".

Concerts, ateliers et terrasse : une saison 2026 plus riche

L’Orangerie, ce n’est pas juste un endroit où manger et boire. C’est aussi un lieu culturel à part entière ! Cette saison, place aux semaines thématiques avec des événements autour de sujets engagés et actuels. Alimentation, agriculture, culture queer… chaque mois aura sa couleur !

Comme d’habitude, vous pourrez retrouver une programmation éclectique avec concerts, ateliers, expos, conférences, blind tests ou encore performances artistiques. Et bonne nouvelle, les vendredis soirs vont s’étirer jusqu’à 23h avec encore plus de spectacles et une nouvelle scène installée sur la terrasse !

Voir cette publication sur Instagram L’Orangerie réouvre le 4 avril ! 🌞

On vous attend nombreuses et nombreux lors ce weekend pour savourer mets et boissons et une programmation préparée aux petits oignons vous attend !

Ce sera aussi l’occasion de profiter de Lille aux Jardins dans tout le parc 🌿

Vous aurez bientôt plus d’infos 🍊".

L’espace a aussi été repensé pour améliorer le confort, autant pour l’équipe que pour les artistes. Attendez-vous à une déco toujours aussi chaleureuse, avec du mobilier chiné et une ambiance brocante végétale, mais dans une version plus modulable. L’idée est de garder l’esprit cosy tout en optimisant l’espace.

Avec son cadre verdoyant, son ambiance détendue et sa programmation foisonnante, l’Orangerie confirme son statut de lieu incontournable dès que les beaux jours reviennent à Lille. Que ce soit pour un café en journée, un déjeuner au soleil ou une soirée entre amis, difficile de faire plus agréable en plein cœur de la ville. L’Orangerie du Jardin des Plantes rouvrira donc le 4 avril 2026 à Lille, avec une cuisine végétarienne maison, une terrasse repensée et une programmation culturelle renforcée.

FAQ de l’Orangerie du Jardin des Plantes de Lille

Quand rouvre L’Orangerie du Jardin des Plantes de Lille ?

L’Orangerie du Jardin des Plantes de Lille doit rouvrir le 4 avril 2026 pour une nouvelle saison printanière et estivale. Le lieu reprend vie avec une offre de restauration, de boissons et une programmation culturelle.

Que peut-on manger et boire à L’Orangerie ?

L’Orangerie propose une cuisine végétarienne faite maison, préparée avec des produits locaux et de saison. On y trouve aussi des boissons artisanales, du kombucha, du kéfir, ainsi qu’une sélection de bières, vins et softs locaux.

Que faire à L’Orangerie du Jardin des Plantes ?

L’Orangerie ne se limite pas à un café-cantine-bar : le lieu accueille aussi des concerts, ateliers, expositions, conférences, blind tests et performances artistiques. Sa terrasse et son ambiance conviviale en font aussi un spot apprécié pour profiter des beaux jours à Lille.

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