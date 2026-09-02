Lille Tattoo Market investit le Palais Rameau pendant la Braderie de Lille !

C’est LA grande nouveauté qui va faire vibrer la métropole pendant le week-end le plus populaire de l’année ! Les samedi 5 et dimanche 6 septembre 2026, pendant la Grande Braderie de Lille, le Lille Tattoo Market débarque en plein cœur de la capitale des Flandres. Imaginée par Jeanne et Baptiste (déjà aux commandes du fructueux Lille Vintage Market), cette première édition promet de transformer l’un des plus beaux monuments lillois en temple de l’encre, de la création et de la seconde main.

Une convention tattoo exceptionnelle sous la verrière du Palais Rameau

Pour marquer le coup, les organisateurs ont investi un lieu mythique : le Palais Rameau ! Situé au 39 boulevard Vauban, il s’agit d’un chef-d’œuvre architectural édifié en 1878 et classé monument historique. Sous sa magnifique verrière restaurée et entouré de son jardin de 5000 m², vous allez pouvoir déambuler dans un cadre majestueux à seulement deux pas des rues animées du centre-ville.

Pendant deux jours, plus de 60 tatoueurs de talent venus de tous horizons (locaux, belges, néerlandais, mais aussi guests internationaux venus du Vietnam ou de l’Île Maurice) proposeront leurs créations. Alors si vous êtes un passionné aguerri qui cherche une pièce sur-mesure, ou juste curieux de vous offrir votre tout premier « flash » (motif original prêt à être piqué sur place), vous trouverez forcément votre bonheur puisque tous les styles artistiques seront représentés : minimalisme, réalisme, manga, ornements…

Fripes, musique et street-food : l’esprit braderie garanti

Le Lille Tattoo Market ne se limitera pas aux aiguilles ! Braderie oblige, l’événement fait la part belle à la chine et à la culture underground avec une quinzaine d’exposants triés sur le volet. Entre deux stands de tatouage, vous pourrez dénicher des pépites vintage dans les espaces friperie, dégoter des vinyles rares, shopper des bijoux uniques ou encore consulter des perceurs professionnels. Côté ambiance, la fête sera au rendez-vous avec un concert live programmé chaque jour à 12h pour lancer la journée en musique. Si vous avez un petit creux ou une soif à étancher, deux foodtrucks (un salé et un sucré) ainsi qu’un bar éphémère seront installés sur place.

L’entrée sera au prix de 3€ et gratuite pour les moins de 15 ans, au Palais Rameau situé 39 boulevard Vauban à Lille. Pensez à prendre du cash, car tous les artistes n’auront pas de quoi vous faire payer par carte !

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