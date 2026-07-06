Les Nuits Secrètes reviennent à côté de Lille ce week-end !

Parmi les festivals du mois de juillet près de Lille, Les Nuits Secrètes sont sûrement l’un des plus attendus par les Nordistes. Du 10 au 12 juillet 2026, la ville d’Aulnoye-Aymeries s’apprête à accueillir plus de 50 000 amoureux de musiques actuelles pour cette nouvelle édition. Eh oui, ici on ne plaisante pas avec le sens de la fête alors quand une petite commune de l’Avesnois se transforme en capitale de la musique le temps d’un week-end, tout le monde répond présent !

Quatre scènes pour soixante-dix artistes

Pour rassasier les tympans des festivaliers, l’événement déploie une logistique impressionnante avec quatre zones de concerts distinctes : la Grande Scène, la Noche, l’Eden et les fameuses Scènes Secrètes. Et la programmation artistique s’adresse à toutes les générations !

La programmation du vendredi 10 juillet

Le coup d’envoi sera donné le vendredi 10 juillet avec l’énergie rap des frères toulousains Bigflo & Oli, le rythme ska intemporel de Madness, mais aussi les productions électroniques de Mosimann et les vibrations de Queen Omega and The Royal Souls. La scène s’ouvrira également à Sam Sauvage, Lynx IRL, The Haunted Youth, EV, Bleech 9:3, Radio Meuh, Furie et EG.

La programmation du samedi 11 juillet

Le samedi 11 juillet, place à la pop acidulée de Mika, à la plume puissante de Gaël Faye, aux mélodies de Sébastien Tellier et à la techno hybride d’Ascendant Vierge. La fête se prolongera avec Yelle, Anna, Barbara Butch, Frànçois & The Atlas Mountains, Planete Boum Boum, Debasement, Habibisly, Kaleidos Club, Feu! Chatterton et Disiz.

La programmation du dimanche 12 juillet

Le dimanche 12 juillet, la dernière ligne droite sera assurée par la jolie voix d’Adèle Castillon, les tubes mondiaux d’Ofenbach, l’électro voyageuse de Thylacine, ainsi qu’Ino Casablanca, Mad Professor, Flava D, Rio Kosta, Hyas, DJ Keutch, Lauravioli et l’Ensemble National de Reggae. En prime, les artistes locaux Johnny et Wallace ainsi que la Bankra Bike viendront pimenter les transitions durant tout le week-end.

Les Parcours Secrets : le saut dans le vide musical

C’est la marque de fabrique absolue de l’événement, le petit grain de folie qui bouscule les habitudes des spectateurs. Les Parcours Secrets proposent un pacte d’infidélité aux concerts traditionnels : vous achetez un billet sans savoir qui vous allez applaudir, ni où la prestation va se dérouler. On vous embarque à pied, à bicyclette ou en autobus vers un lieu insolite pour une session totalement confidentielle au lever du jour ou à l’heure de la sieste ! Pour vous orienter dans cette aventure mystérieuse, il faudra suivre Facette, la mascotte du festival.

Camping et engagements du festival

Pour goûter à la véritable vie de festivalier, le camping se veut être un vrai temple du fun pour seulement 20 € les trois nuits. Il est établi à deux pas des scènes avec toutes les commodités gratuites (sanitaires, douches, casiers). Et d’ailleurs, le camp ne dort jamais vraiment : vous y trouverez des afters officiels de deux heures avec des DJ sets exclusifs dès la fin des concerts principaux. Au réveil, la Brigade du Fun prend les commandes avec des séances de gym, et de yoga matinal, ou encore des parcours de survie et même des sessions massages. Sur le site principal, le village associatif des Nuits Douces réunit dix structures militantes pour échanger sur la réduction des risques en milieu festif, la lutte contre le harcèlement et les violences sexistes, ou encore la transition écologique. Le festival s’engage d’ailleurs dans une démarche éco-responsable stricte à travers l’initiative nationale « Festivals en mouvement ».

Des pass à la carte pour toutes les tribus

Bonne nouvelle poour les festivaliers qui n’ont pas plus de budget que l’année dernière : l’association organisatrice défend un accès populaire à la culture et refuse d’augmenter ses prix par rapport à la précédente édition ! Le système de billetterie se veut désormais flexible et modulable selon vos envies (pass 1 jour, 2 jours combinables ou formule complète de 3 jours), avec la possibilité d’échelonner le paiement en trois mensualités. Pour le grand public, le sésame pour les 3 jours est affiché à 130 €, le pass 2 jours à 110 € et le billet un jour à 55 €. Des tarifs de groupe sont aussi proposés pour venir avec votre famille ou vos potes !

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Photo en couverture © Sarah Bastin / Les Nuits Secrètes