Les meilleurs spas de Lille

Besoin d’une petite pause, de détendre vos muscles ou de vous offrir une escale relaxante à deux ou entre amis ? Pas besoin de partir loin de Lille pour déconnecter, la capitale des Flandres regorge de pépites dédiées au bien-être. Voici notre guide des meilleures spas de Lille pour vous ressourcer.

1. Musc Layl

Situé en plein centre de Lille, Musc Layl propose un superbe voyage sensoriel. L’établissement décline les traditions à travers différentes formules très complètes. Vous aurez le choix entre le Hammam Simple (25 €), le Hammam Royal Turc (90 €), ou les parcours intensifs Marocain et Africain au beurre de karité et savon noir (120 €). Côté massages, l’institut propose une sélection de techniques sur mesure comme le massage relaxant, le drainage lymphatique ou la madérothérapie aux accessoires en bois. Ces soins sont déclinables en 30 minutes (40 €) ou 1 heure (70 €), avec des huiles au choix neutre, d’argan ou de jasmin. Vous pouvez aussi réserver l’espace privatif du vendredi au dimanche soir dès 19h, pendant deux à trois heures. Vous profitez d’un accès exclusif au hammam et à un grand jacuzzi six places, avec serviettes, claquettes et rafraîchissements fournis !

Musc Layl

311 rue Pierre Legrand

2. Lil’spa

Si vous êtes à la recherche d’un lieu chaleureux qui propose des équipements de détente et des soins de beauté du quotidien, Lil’spa est une adresse de choix à Lille ! Cet institut à la décoration élégante et apaisante dispose d’un espace privatif équipé du triptyque parfait pour se déconnecter : jacuzzi, sauna et hammam. Portée par une équipe attentive et passionnée, la carte propose de multiples soins personnalisés et des prestations d’épilation exécutées avec soin. Une adresse archi complète pour prendre soin de soi de la tête aux pieds !

Lil’spa

36 rue Victor Renard

3. Spa Center Lille

Spa Center Lille est située en plein centre-ville, entre la gare Lille-Flandres et République-Beaux-Arts. L’établissement mise tout sur le dépaysement grâce à deux espaces privatifs thématisés ! L’Espace Marrakech vous emmène pour une escale orientale inspirée des Mille et Une Nuits. Il est équipé d’un hammam pour six personnes, d’un sauna à 90 °C, d’un jacuzzi cinq places massant à 36 °C avec Bluetooth et jeux de lumières, d’un lit à baldaquin et d’un salon oriental. L’Espace Bali propose quant à lui un voyage tropical et zen. Il comprend un jacuzzi, un sauna, des espaces de repos avec canapé et lit, ainsi qu’un hammam équipé de banquettes pour s’allonger dans une vapeur d’eucalyptus à 46 °C. Pour prolonger la séance, le centre propose des soins corps complets à l’huile chauffée d’une heure à 75 € ou des massages ciblant le dos de 30 minutes à 55 €. Les espaces peuvent être privatisés pour deux heures, pour une soirée entre amis, un EVJF, ou même pour y passer une nuit insolite !

Spa Center Lille

9 rue du Plat

4. Labna Spa

C’est au cœur du Vieux-Lille que Labna Spa a installé son havre de paix ! L’établissement tire son cachet unique d’une magnifique cave voûtée en briques apparentes du 18e siècle, agrémentée de touches orientales. Privatisable en solo, en duo ou en groupe du lundi au samedi jusqu’à 22h, l’espace voûté dispose d’un jacuzzi, d’un sauna et d’un hammam. Les serviettes, peignoirs, rafraîchissements et produits de toilette sont directement mis à votre disposition. Les produits typiques du Maroc sont mis à l’honneur, comme l’huile d’argan, la figue de barbarie, la datte et l’aloe vera à travers des gommages, des enveloppements, des soins du visage personnalisés et des massages. Des formules duo complètes sont proposées avec spa, massage, champagne et pâtisseries orientales !

Labna Spa

45 rue de la Barre

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Photo en couverture © Canva