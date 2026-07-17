5 piscines de la métropole lilloise où se rafraîchir cet été

Quand les températures grimpent, les parcs et les terrasses ne suffisent plus. Alors rien ne vaut un plongeon dans l’eau fraîche. Pour ça, pas besoin d’aller jusqu’aux plages secrètes du Nord, car la métropole de Lille propose plusieurs bassins prêts à vous accueillir tout au long des mois de juillet et d’août.

1. La piscine Camille Muffat

C’est la toute nouvelle piscine de la ville ! Elle est idéalement située boulevard de Strasbourg et ouverte depuis le 15 juillet 2026 et vient pallier la récente fermeture de la piscine Marx Dormoy. C’est l’adresse parfaite pour tester des installations flambant neuves. Elle dispose d’un bassin de 25 mètres de côté équipé de 10 couloirs de nage. Cette installation éphémère de haute qualité a la particularité d’avoir servi de bassin d’entraînement officiel lors des Jeux Olympiques de Paris.

Piscine Camille Muffat

Boulevard de Strasbourg

Horaires : du lundi au vendredi : 10h – 13h30, 14h-16h et 17h-19h30 (jusqu’à 21h les mardis et jeudis) / samedi : 10h-13h et 14h30-18h / dimanche : 8h30-12h

2. La piscine Plein Sud

Située dans le sud de la ville, cette piscine est particulièrement adaptée aux lève-tôt avec ses créneaux matinaux quotidiens dès 8h en semaine. Et elle propose de nombreuses sessions tout au long de la journée pour s’adapter à tous les agendas de l’été ! Elle propose en plus un équipement super complet pour toute la famille, avec un bassin sportif de 25 mètres doté de 6 couloirs, un grand bassin de loisirs et d’apprentissage de 240 mètres carrés, et une zone de jeux peu profonde réservée aux tout-petits.

Piscine Plein Sud

1 boulevard Eugène Duthoit

Horaires d’été (juillet/août) : du lundi au vendredi : 8h-9h, 11h30-13h30, 14h-16h30, 17h-19h / samedi : 9h-11h45, 13h30-15h30, 16h-18h / dimanche : 8h30-11h45.

3. La piscine Jean Gérécheau

Elle est située à quelques minutes seulement de Lille. La piscine de Lambersart offre une alternative plus tranquille pour faire quelques longueurs ou s’amuser en famille parce qu’elle est généralement un peu moins fréquentée. Attention, ses horaires d’ouverture au public sont plus ciblés, donc planifiez bien votre venue ! C’est une des célèbres piscines « Tournesol » : elle est sous coupole ouvrante et n’abrite qu’un seul et unique bassin de 25 mètres. Elle est divisée en deux sections, l’une profonde pour la nage classique et l’autre moins profonde pour l’apprentissage.

Piscine Jean Gérécheau

4 allée du Béguinage à Lambersart

Horaires d’été (juillet/août) : Lundi, mercredi et vendredi : 16h30-20h / mardi : 12h-17h / jeudi : 12h-14h, 16h30-21h / samedi : 9h30-12h.

4. La piscine Marie-Wattel

La piscine Marie-Wattel de Lomme est une autre excellente option de proximité moins fréquentée et facilement accessible. Ses créneaux de l’après-midi sont parfaits pour se rafraîchir ayx heures les plus chaudes de la journée. Elle met à la disposition des nageurs deux espaces distincts, avec un grand bassin de 25 mètres pour faire des longueurs et un petit bassin de 15 mètres idéal pour les jeux et l’initiation des enfants.

Piscine municipale de Lomme

433 bis avenue de Dunkerque

Horaires d’été (juillet/août) : mardi et jeudi : 12h-13h30, 14h-16h30, 17h-19h / mercredi : 14h-16h30 / vendredi : 12h-13h30, 14h-16h30 / samedi : 10h-11h30, 14h-16h.

5. La piscine municipale de Ronchin

La piscine de Ronchin est elle aussi située tout près de Lille, et elle vient de rouvrir après une longue fermeture. Elle propose une belle amplitude horaire durant l’été, surtout le mercredi avec une ouverture non-stop de midi à 19h. Avec ses deux bassins complémentaires, vous pouvez profiter d’un bassin de 25 mètres avec 6 couloirs, ou vous amuser dans un bassin d’apprentissage de 15 mètres qui dessert un toboggan de 50 mètres et deux plongeoirs de 1 et 3 mètres.

Piscine municipale de Ronchin

Rue Comtesse de Ségur

Horaires d’été (juillet/août) : mardi – vendredi : 8h-9h (et 11h45-13h45 les mardis, jeudis et vendredis) / mardi après-midi : 16h45-20h / mercredi après midi : 12h-19h / samedi : 9h-11h45, 14h-16h30 / dimanche : 9h-12h.

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Le bon plan de l’été : les bassins lillois à 1 €

Pour encourager la baignade et aider les habitants à supporter les vagues de chaleur, la ville de Lille met en place un tarif exceptionnel durant toute la saison estivale jusqu’au 31 août ! L’accès aux piscines de Lille (Camille Muffat et Plein Sud) ainsi qu’à celle de Lomme ne coûte que 1 € pour les personnes de plus de 6 ans, et est totalement gratuit pour les moins de 6 ans. Pour en bénéficier, il vous suffit de présenter un justificatif de domicile de moins d’un an qui prouve que vous résidez à Lille, Lomme ou Hellemmes (ou vos cartes Pass Sport, Pass Senior ou Pass Lille & moi).

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