Nuit des Musées 2026 : le guide des nocturnes les plus insolites à Lille

Samedi 23 mai 2026, la métropole de Lille accueille la 22e édition de la Nuit européenne des musées. Dès la tombée du jour et jusqu’à minuit, les plus grandes institutions culturelles de la région ouvrent gratuitement leurs portes au public pour proposer des visites nocturnes inédites. On vous dévoile le programme à Lille et aux alentours.

Les incontournables de la Nuit des musées à Lille

Difficile de s’y retrouver à Lille avec toutes les possibilités qui s’offrent à nous pour la Nuit des musées ! Si vous ne savez pas vraiment quoi choisir, voici une sélection des lieux culturels qui ouvrent leurs portes pour l’occasion.

La Nuit des musées au Musée des Écoles à Lille

Si vous êtes d’humeur nostalgique, le Musée des écoles vous propose une véritable machine à remonter le temps. Vous serez téléporté dans une salle de classe des années 1950, dans une atmosphère d’encre et de cire pour une dictée à la plume et à la bougie, des projections d’ombres chinoises à la manière de Benjamin Rabier et des jeux anciens comme la boîte à mystère. Cet événement se tiendra de 19h30 à 23h30, avec une dernière entrée à 23h sur réservation !

La Nuit des musées à la Maison natale Charles de Gaulle à Lille

La Maison natale Charles de Gaulle vous propose aussi un saut temporel mais cette fois au XIXe siècle. Le personnel du musée se glissera dans la peau des membres de la famille du futur Président habillés en costumes de la Belle Époque pour vous faire découvrir ses secrets d’enfance sans réservation de 19h à 01h.

La Nuit des musées au Musée de l’Hospice Comtesse à Lille

Niché dans un ancien hôpital médiéval, le Musée de l’Hospice Comtesse met à l’honneur son exposition dédiée aux tapisseries du XVIIIe siècle de 18h15 à 23h15. Tout au long de la soirée, vous pourrez admirer une démonstration de tissage en haute-lice par l’artisane Émilie Poteau, suivre des visites flash ou participer à des ateliers créatifs de décalque à l’huile et de cartes en papier tissé !

La Nuit des musées au Palais des Beaux-Arts de Lille

Le Palais des Beaux-Arts sort le grand jeu de 18h à minuit pour l’inauguration de son tout nouvel espace dédié aux enfants de 6 à 11 ans avec des ateliers axés sur la nature. Les adultes pourront observer des copistes professionnels en plein travail, écouter les interventions musicales du Conservatoire à Rayonnement Régional, ou se laisser guider par des étudiants en Histoire de l’Art !

La Nuit des musées à la Gare Saint Sauveur à Lille

Pour la Saison Méditerranée 2026, la Halle B de la Gare Saint Sauveur se transforme de midi à 22h en un espace culturel accueillant l’exposition collective Traversées, qui regroupe des œuvres immersives d’artistes issus des diasporas maghrébines et françaises.

La Nuit des musées à la Faculté de médecine et de pharmacie de Lille

Enfin, de son côté, la Faculté de médecine et de pharmacie fête ses 150 ans en ouvrant exceptionnellement ses portes pour la première fois de 16h à 23h avec des visites du Campus hospitalo-universitaire, des conférences d’anatomie et des expositions en libre accès !

La Nuit des musées, c’est aussi dans le reste de la Métropole Lilloise

Si vous souhaitez découvrir des lieux culturels hors de Lille sans faire trop de kilomètres, sachez que d’autres musées de la métropole ouvrent aussi leurs portes pour la Nuit des musées ce 23 mai ! Petit tour d’horizon.

La Nuit des musées au MUba Eugène Leroy de Tourcoing

Le MUba Eugène Leroy de Tourcoing vous met au défi de 18h à minuit avec une Murder Party géante intitulée « Qui a défiguré Charles Roussel ? », doublée d’ateliers de danse contemporaine et de visites axées sur les anecdotes de l’équipe. À quelques rues de là, l’Institut du monde Arabe propose de 18h à 23h une déambulation musicale envoûtante avec l’ensemble Ziyara, qui revisite les musiques traditionnelles d’Égypte et du Maghreb en parallèle des visites de l’exposition Hamed Abdalla. Pour les cinéphiles, le Fresnoy propose ses séances habituelles avec la projection des films Le chant des forêts, Caravane et Hayat, accessibles à partir de 5 euros.

La Nuit des musées à La Piscine de Roubaix

Le célèbre musée roubaisien La Piscine couple la Nuit des musées avec la 30e édition de la Nuit des Arts de 18h00 à 23h00. En écho à son exposition dédiée à l’histoire de l’entreprise locale La Redoute, le bassin accueillera à 20h un défilé de mode écoresponsable conçu par des étudiants de l’Académie de Lille.

La Nuit des musées à Villeneuve d’Ascq

La ville de Villeneuve d’Ascq se transforme en un immense terrain de jeu culturel avec des propositions particulièrement originales de 20h à 23h ! Le parc archéologique Asnapio propose des visites de reconstitutions historiques à la bougie suivies à 22h d’un spectacle mystique et enflammé par la Compagnie des Cendres. Au Musée de Plein Air, vous découvrirez le monde des chauves-souris aux côtés des écogardes avec un jeu de piste à la lanterne et une écoute de leurs ultrasons via des boîtiers batbox. Le Château de Flers propose quant à lui d’embarquer à bord d’un drone virtuel pour une vision à 360 degrés de son architecture avant d’assister à un spectacle de clown. Enfin, le Musée des Moulins met à disposition des casques de réalité virtuelle pour visiter ses installations, tandis que le Mémorial Ascq 1944 organise un circuit guidé sur les lieux du massacre combiné à une performance de live painting street art par l’artiste Freak the Fab !

N’oubliez pas que la Métropole Européenne de Lille est un musée à ciel ouvert, qui dispose de tonnes de monuments impressionnants à observer de jour comme de nuit, comme la sublime Porte de Paris, la Vieille Bourse ou même le Pont Napoléon, qui est illuminé le soir !

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Photo en couverture © Facebook / Cathédrale Notre Dame de la Treille Lille