Le top des bars lillois équipés d’un photobooth pour immortaliser vos soirées

Une belle pinte à la main, un lancer de fléchettes réussi ou un fou rire en terrasse : certaines soirées méritent d’être gravées dans le marbre (ou plutôt imprimées sur du papier glacé). Si vous n’en pouvez plus des selfies flous qui dorment dans votre téléphone, voici 4 adresses où boire un coup, s’amuser et repartir avec sa photo souvenir en poche !

1. Le Café Oz (The Australian Bar)

La légende dit que tout habitant de la métropole doit y passer au moins une fois. Réputé pour sa grande terrasse emblématique sur la place Louise de Bettignies, le Café Oz est l’endroit idéal pour faire monter la température. Entre les DJ sets du jeudi au samedi, les soirées shatta le premier jeudi du mois, le babyfoot et la machine à fléchettes, les occasions de célébrer ne manquent pas. Pour figer ces instants survoltés, leur photobooth vous attend sagement entre deux pas de danse.

Café Oz – The Australian Bar

33 Place Louise de Bettignies à Lille

2. Le R by Royale

Installé rue Royale à deux pas de l’église Sainte-Catherine, le R by Royale est un bar super chaleureux pour vos sorties entre amis ou vos afterworks entre collègues. L’atmosphère y est très conviviale et la sélection musicale soignée, les cocktails excellents, les vins fins et les planches de charcuterie généreuses ! Après avoir testé le jukebox, défié vos proches aux fléchettes ou profité de la terrasse extérieure, passage obligatoire par la borne photo pour garder un souvenir de votre soirée. Tips : le photobooth se situe juste à côté de l’espace fléchettes.

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R by Royale

20 Rue Royale à Lille

3. L’Imaginaire

Dissimulé derrière une façade typique de la place Louise de Bettignies, L’Imaginaire cache l’un des secrets les mieux gardés du quartier : une terrasse intérieure intimiste exposée plein sud avec une vue imprenable sur l’arrière de la Cathédrale de la Treille. C’est d’ailleurs ici que se cache aussi la plus petite façade de maison de Lille. Que ce soit pour un déjeuner au soleil ou pour siroter une pinte ou un Spritz en fin de journée, le lieu est parfait pour profiter avec ses proches. Après avoir dégusté une planche à partager, vous pouvez prendre la pose et repartir avec un souvenir de ce petit havre de paix grâce au photobooth situé à l’entrée de la terrasse.

L’imaginaire

5 Place Louise de Bettignies à Lille

4. Helter Skelter

Si vous aimez la compétition et la bonne musique, le Helter Skelter est le spot idéal dans le Vieux-Lille. C’est un bar spécialisé dans la fléchette sur cible traditionnelle qui propose 9 pistes privatives en liège, avec une ambiance londonienne et rock. Une fois la partie terminée, vous pouvez vous servir de la borne photo pour immortaliser votre victoire !

Helter Skelter

80 Rue Saint-André à Lille

D’autres bars Lillois disposent de photobooth que vous pouvez utiliser lors de vos passages. Vous pouvez consulter la liste pour être sûrs de ne pas vous tromper !