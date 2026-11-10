Ces rues, boulevards et avenues de Lille détiennent des records complètement fous !

Lille possède le plus haut beffroi d’Europe, mais saviez-vous que certaines des rues de la ville détiennent aussi des records insolites ? Tour d’horizon.

Le boulevard Papin : 110 mètres de pure classe pour le plus petit boulevard (ou presque !)

Oubliez les boulevards parisiens à n’en plus finir : le véritable roi des boulevards se trouve à Lille et il ne joue pas sur la longueur, mais sur le style. Située entre la sublime Porte de Paris et le boulevard Jean-Baptiste Lebas, le boulevard Denis Papin affiche la taille minuscule de 110 mètres sur le compteur. Précisons d’emblée la nuance : si la légende urbaine lilloise lui attribue volontiers le titre de « plus petit boulevard du monde », il n’est pas tout à fait le plus court sur le papier car le titre officieux est disputé avec les 80 mètres du boulevard Émile-Augier à Paris. Néanmoins, notre boulevard Papin détient sans conteste le record de la miniature la plus parfaite ! Malgré son gabarit d’avorton, il coche rigoureusement toutes les cases du grand boulevard haussmannien : des pavés tirés à quatre épingles, des trottoirs hyper larges et de beaux arbres bien alignés, le tout coincé entre les géants Liberté et Louis XIV.

Ce micro boulevard a été percé en 1865 au pied des anciens remparts médiévaux et il est devenu une vraie star photogénique. Cerise sur le gâteau (ou plutôt shortbread sur le plateau) : le numéro 9 abrite l’incontournable salon de thé L’Impertinente. Bref, le boulevard Papin sent bon le café latte et les gâteaux réconfortants ! Et pour les gourmands de records miniatures, sachez que son cousin, le boulevard Bigot-Danel du côté de Vauban, frime lui aussi avec ses petits 150 mètres.

Les avenues Dorchies et Albert : les plus courtes au monde… et en impasse !

Dans l’imaginaire collectif, une « avenue » évoque une voie immense réservée aux grands défilés, à l’image des 28 kilomètres de l’avenue des Insurgés à Mexico ou des célèbres Champs-Élysées. À Lille, on aime bien revisiter les concepts avec une bonne dose d’autodérision. Les quartiers de Bois-Blancs et de Wazemmes abritent en effet les deux plus petites avenues du monde, qui possèdent le luxe absolu d’être… des voies sans issue ! À Bois-Blancs, l’avenue Dorchies compte une dizaine de maisons sur 45 mètres de long avant de se heurter aux murs d’une école. À Wazemmes, l’avenue Albert aligne 19 ravissantes maisons de 1908 sur 58 mètres, pour finir contre l’ancien four à biscuits d’une boulangerie industrielle d’époque. Autant dire que pour la parade présidentielle, il faudra repasser !

L’avenue de Dunkerque : la géante lilloise aux 8 stations de métro

À l’opposé de nos boulevards miniatures, Lille sait aussi voir grand. Très grand : l’avenue de Dunkerque déroule son bitume sur 5,1km et détient le titre officiel de la voie la plus longue de Lille. Elle part du Port de Lille à la frontière de Vauban pour s’étirer jusqu’à Lomme. Elle accueille d’ailleurs à elle seule pas moins de huit stations de métro lilloises ! Historiquement surnommée « La Grande Route », elle devance largement la célèbre rue Solférino et ses 2,1 kilomètres.

La rue du Petit Paon : 20 mètres au cœur de la ville

Si vous cherchez la rue la plus courte de la capitale des Flandres, mettez le cap entre la Grand’Place et la rue des Trois-Couronnes. Avec ses 20 petits mètres, la rue du Petit Paon fait figure de lilliputienne. Elle est née au XVIIe siècle lors de l’édification de la Vieille Bourse et du Rang de Beauregard, et s’est d’abord appelée la « Ruelle aux Fromages » avant de prendre le nom d’un cabaret populaire aujourd’hui disparu. Étroite et pittoresque, elle est parfaitement alignée visuellement avec le beffroi de la Chambre de Commerce, ce qui en fait l’un des spots photos préférés des promeneurs de passage.

Photo en couverture © Samuel Baba