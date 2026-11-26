À l’approche du mois de décembre, impossible de passer à côté : la Sainte Barbe réchauffe les Hauts-de-France juste avant les fêtes. Entre légende antique, mémoire des gueules noires et spectacles pyrotechniques, c’est une célébration qui met en avant le patrimoine du bassin minier avec une grande fête populaire.

La Sainte Barbe, c’est quoi au juste ?

Derrière ce prénom qui claque se cache en fait une histoire pas très joyeuse : celle de Barbara, une jeune martyre chrétienne de l’Antiquité. La légende raconte qu’elle fut enfermée dans une tour par son père avant d’être exécutée pour sa foi, brûlée vive. Résultat : sainte Barbe est devenue au fil des siècles la protectrice de « tout ce qui tonne et détonne ». On dit donc qu’elle veille sur les pompiers, les artificiers et surtout les mineurs, exposés aux coups de grisou et aux risques du fond. Dans le Nord-Pas-de-Calais, le 4 décembre a longtemps été un rendez-vous sacré et fraternel pour les mineurs et leurs familles, synonyme de recueillement, de partage et de moments festifs. Même si l’extraction du charbon s’est arrêtée dans la région, l’esprit de la Sainte Barbe continue d’illuminer le territoire chaque début décembre, porté aujourd’hui par un grand festival des arts et du feu !

Quand et où se passera la Sainte Barbe en 2026 ?

La célébration tombe traditionnellement autour du 4 décembre, et pour cette 9e édition du Festival de la Sainte Barbe, les festivités s’étendent sur dix jours avec des rendez-vous d’avant-goût baptisés Les Étincelles dès le 27 novembre dans une dizaine de communes. Le grand week-end de temps forts aura lieu du vendredi 4 au dimanche 6 décembre 2026 dans le secteur de Lens-Liévin, à moins d’une heure de Lille. Quatre lieux emblématiques du patrimoine minier servent d’écrin aux soirées. Le vendredi 4 décembre, la fête démarre à Lens avec un spectacle de rue à 18h puis un immense concert pyrotechnique dans les jardins de la Faculté des sciences Jean Perrin. Le samedi 5 décembre, place à la Base 11/19 à Loos-en-Gohelle (avec fête foraine pyrotechnique et montée aux terrils à la nuit tombée) ainsi qu’au 9-9bis à Oignies et au Métaphone pour un spectacle avec feu, danse et électro. Enfin, le dimanche 6 décembre, le parc du Louvre-Lens accueillera le grand final avec animations l’après-midi et fresque visuelle et pyrotechnique avec dinosaure géant et feu d’artifice.

Ambiance, bière locale et bons réflexes sur place

Ce qui fait le succès de ce rendez-vous, passé de 10 000 spectateurs à sa création en 2018 à plus de 55 000 en 2025 , c’est son ambiance chaleureuse et accessible à tous ! Tous les soir, le village du festival rassemble foodtrucks, bar et caravane d’accueil, avec une bière spéciale Sainte-Barbe brassée à Carvin par la Brasserie la Drache et des souvenirs aux couleurs de l’événement.

Côté logistique depuis Lille, vous pouvez rejoindre le secteur en voiture par l’A1 puis l’A21, en train (TER ou TGV vers Lens) ou via le réseau de bus Tadao, avec plusieurs parkings dédiés selon les sites (notamment autour de la Faculté Jean Perrin, Bollaert, la Cité des Provinces, le 9-9bis ou le Louvre-Lens). Pensez à couvrir vos épaules : en plein mois de décembre à la nuit tombée, même les flammes n’empêchent pas de sortir les écharpes !

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