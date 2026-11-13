Le top des clubs de badminton, squash et padel à Lille

Le froid a recommencé à pointer le bout de son nez et vous cherchez un sport à pratiquer en intérieur, qui soit fun mais quand même physique ? Pourquoi ne pas opter pour un sport de raquette ! Le badminton, le squash et le padel ont la cote cette année (en tout cas nous, on adore), alors voici une liste non exhaustive des clubs à Lille ou aux alentours.

1. L’Arbonnoise

Véritable institution sitée à Villeneuve-d’Ascq, L’Arbonnoise est le terrain de jeu idéal des amoureux de volants et de petites balles noires. Avec ses 8 courts de squash dotés d’un parquet naturel et ses 6 terrains de badminton chauffés avec éclairage dédié, le complexe offre un confort de jeu optimal pour les débutants comme pour les compétiteurs aguerris. Après l’effort, vous pourrez même profité du bar pour suivre la Ligue des Champions, faire une partie de pétanque ou de fléchettes en accès libre, ou encore buller dans l’un des deux saunas du club. Pour les étudiants, un tarif de -10% est proposé toute la semaine, et une offre d’essai de 15 jours permet même de tester les lieux avec prêt de matériel inclus. Le club propose aussi une école de squash et badminton pour les 5-17 ans le mercredi, des cours collectifs, un service de cordage, des formules team-building sur-mesure ainsi qu’un restaurant convivial ouvert tous les midis en semaine avec une superbe terrasse l’été.

L’Arbonnoise

Lieu : 102 rue Lieutenant Colonel Colpin, Quai des Prés à Villeneuve-d’Ascq

Accès : accessible en voiture avec un grand parking

Horaires : lundi – jeudi : 9h45 à 23h30 / vendredi : 9h45 à 22h / samedi : 9h45 à 18h30 / dimanche : 9h45 à 19h30

Tarifs : séance à la carte à 8 € en heures creuses) ou 10 € toutes heures / tarif réduit étudiant à 6,50€ et moins de 18 ans à 6€, abonnements illimités (100€ les 3 mois / 270€ l’année), et location de matériel à 1€ (pack raquette, chaussures et balle ou volant)

2. Le Lil Club

Véritable poumon sportif et convivial en plein cœur de Lille à côté de Porte de Valenciennes, Le Lil Club coche toutes les cases du spot urbain et humain. Le complexe est pensé dans les moindres détails pour offrir un confort de jeu optimal et dispose de 7 courts de squash (dont un semi-vitré de compétition) et de 6 terrains de badminton. Et l’adresse regorge de possibilités : école de squash et de badminton, cours individuels ou collectifs, tournois internes et même un service pour vous dénicher des partenaires de jeu. En plus des terrains, Il propose même son propre espace de coworking. Pour réserver votre première session, un simple coup de téléphone suffit avant de pouvoir tout gérer en ligne.

Lil Club

Adresse : 81 Rue Georges Clemenceau à Lille

Accès : en métro ligne 2, station Porte de Valenciennes

Horaires : lundi – mercredi : 9h30 à minuit / jeudi et vendredi : 9h30 à 23h / samedi, dimanche et jours fériés : 9h30 à 20h

Tarifs : Partie unitaire à 10€50 par personne (40 min de squash ou 45 min de badminton), tarif réduit -18 ans à 7€, système de recharges dégressives « Les Lils » (75€ ou 150€), location de raquette avec balle/volant à 3€ (1€ pour les étudiants) et prêt de chaussures sur demande à l’accueil.

3. Le Shaft

Aménagé dans un ancien bâtiment industriel réhabilité sur le site de B’twin Village, Le Shaft s’impose comme l’un des plus grands complexes privés dédiés aux sports de raquette en France. Dans une grande salle chauffée au cadre indus très stylé, le lieu abrite 7 terrains de badminton aux couleurs inédites et 3 pistes de padel haut de gamme, dont le seul terrain panoramique de la métropole lilloise ! On peut s’y dépenser sur des créneaux de 45 minutes comme profiter d’événements trop cool comme la « Shaft Night », de tournois amicaux ou du fameux clubhouse de 170 m² décoré par l’artiste Giani Desmet. Le lieu dispose aussi d’un bar avec six bières pression, des planches de charcuterie pour l’afterwork et des plats chauds préparés avec Les Halles Modernes, sans oublier une boutique complète avec matériel et service de cordage.

Le Shaft

Adresse : 4 Rue du Professeur Langevin à Lille

Horaires : ouvert 7j/7, réservation des créneaux de 45 minutes en ligne ou par téléphone

Tarifs : tarif unitaire au terrain pour 45 min à 20€ en badminton et 30€ en padel / réduction – de 26 ans à 16€ (badminton) et 24€ (padel) / offres dégressives en packs de tickets (12, 30 ou 84 tickets) / location de matériel (pack raquette, chaussures, volant/balle) à 2€ / personne

4. PadelShot Lille

Avec ses 8 pistes de padel indoor, ce complexe multi-activités est une vrai lieu de convivialité où le plaisir de jouer prend le dessus. Que vous veniez pour peaufiner vos sorties de vitre, faire participer vos enfants à l’Academy (dès 6 ans) ou participer aux événements réservés au padel au féminin, tout a été pensé pour progresser avec le sourire grâce aux cours dispensés par des coachs diplômés à PadelShot Lille. Et parce qu’une partie ne s’arrête jamais au dernier coup de raquette, l’espace lounge vous attend pour les après-match : bar-restaurant ouvert 7j/7 avec pizzas croustillantes, planches apéritives et plats équilibrés, mais aussi tennis de table en accès libre, retransmissions sportives sur écran géant et formules séminaires sur-mesure pour les entreprises.

PadelShot Lille

Adresse : 11 Chemin Napoléon à Lille

Accès : 15 minutes à pied depuis la station de métro Square Flandres ou 5 minutes depuis l’arrêt Defaux du Bus 18

Horaires : lundi – vendredi : 10h à 23h / week-end : 9h à 19h (ouvert 7j/7 et les jours fériés)

Tarifs : tarifs par personne à 8€ pour 1h ou 12 € pour 1h30 en heures creuses / 10€ pour 1 h ou 15€ pour 1h30 en heures pleines et week-end / packs de cours collectifs et individuels ou formules Academy enfants disponibles

5. 4PADEL Lille Ronchin

Situé à côté de Lille, le 4PADEL Lille Ronchin est un point de ralliement incontournable pour les mordus de padel. Avec 10 terrains indoor de grande qualité, le club mise sur une ambiance ultra-conviviale et un esprit communautaire fort pour enchaîner les parties. Côté équipements et services, tout est pensé pour se simplifier la vie : réservation de créneaux et gestion de profil entièrement digitalisées, location de matériel sur place (raquettes et balles), vestiaires tout confort, ainsi qu’un 4PADEL Training Club proposant des cours collectifs et une école de padel pour les enfants encadrés par des coachs diplômés. Après l’effort, l’immense espace bar lounge équipé d’écrans géants pour diffuser les grands matchs, de bornes PlayStation et d’un proshop Babolat, vous accueille pour partager des pizzas, des bruschettas ou des plateaux de charcuterie entre amis, sans oublier des solutions de séminaires sur-mesure pour les entreprises.

4PADEL Lille Ronchin

Adresse : Rue des Sciences à Ronchin

Horaires : lundi – vendredi : 9h à 23h30 / samedi – dimanche : 9h à 21h

Tarifs : dès 15 € par joueur pour 1h30, offre jeunes (-26 ans) dès 8€ par joueur pour 1h30, et formules d’abonnement à partir de 75€ par mois.

Photo en couverture © Canva / SHVETS production