Un festival insolite dédié à la coupe mulet va avoir lieu à côté de Lille !

Pour sa huitième édition, le Festival Européen de la Coupe Mulet revient poser ses valises et ses ciseaux les 23 et 24 mai 2026 à l’Abbaye des Rocs à Audregnies en Belgique (à 1h de Lille). Si vous pensiez avoir tout vu en matière d’événements insolites dans la région, accrochez-vous à vos tifs, car parmi tous les festivals autour de Lille, c’est sûrement le plus insolite !

Déjà, la coupe mulet, ça vient d’où ?

Contrairement aux idées reçues, la coupe mulet n’est pas née dans les tribunes d’un match de foot allemand des années 80 ou sur la tête de MacGyver. Les chercheurs affirment que les guerriers de la préhistoire, les Romains et les Vikings la portaient déjà pour des raisons purement stratégiques : court devant pour garder la vue bien dégagée pendant les combats, et long derrière pour protéger la nuque du froid et du soleil ! Après un âge d’or underground dans les années 70 sous l’impulsion de David Bowie, puis une longue traversée du désert dans les années 90 où elle fut officiellement étiquetée beauf, la coupe mulet a opéré un retour fracassant. Aujourd’hui hissée au rang d’icône de la mode par des stars internationales, elle méritait bien qu’on lui consacre une véritable communion internationale, portée par l’association « Asbl For Mulet » ! D’ailleurs, voici le programme :

Voir cette publication sur Instagram 9 likes, 1 comments – festivaldelacoupemulet le May 19, 2026

Le championnat d’Europe de la coupe mulet

Le point d’orgue de ce week-end totalement décalé sera le célèbre Championnat d’Europe de la coupe mulet ! Dans une ambiance bienveillante et festive, les candidats vont défiler devant le jury pour tenter de décrocher le titre suprême. Plusieurs catégories sont au programme pour que chacun trouve sa place : mulet en famille, atypique, naissant pour les débutants, ou vétéran pour les pionniers de la nuque longue… Et si au milieu de cette ferveur vous vient l’envie d’oser le changement, des coiffeurs seront présents sur place pour vous façonner le mulet de vos rêves !

Le « Ch’mulet », la chenille capillaire

En plus des concerts, des sessions d’aérobic, du karaoké poétique et du yoga, le festival se prépare à vivre un grand moment le samedi soir vers 21h. Les organisateurs ont l’intention de pulvériser le record du monde du plus long « Ch’mulet ». Le concept est aussi absurde que génial : il s’agit d’une chenille humaine classique, à la différence près que les participants ne se tiennent pas par les épaules, mais s’accrochent directement aux cheveux de la nuque de leur voisin de devant. Le record à battre est de 241 personnes connectées par la magie du bulbe !

« Les chauves sont aussi les bienvenus »

Que les personnes aux cheveux lisses, courts ou inexistants se rassurent : le festival se veut évidemment accessible à tous. La devise des organisateurs est d’ailleurs limpide : tout le monde est le bienvenu, y compris les enfants, les chauves, les coupes au bol ou les carrés courts, pourvu qu’ils aient « l’esprit mulet », fait de tolérance, d’autodérision et d’ouverture d’esprit ! L’événement se distingue aussi par ses engagements forts, notamment en matière de parité sur scène avec le mouvement More women on stage. De plus, pour cette édition 2026, l’accessibilité a été particulièrement poussée à travers deux initiatives solidaires : le projet « Sourd et mulet » proposant des bénévoles formés à la langue des signes, et le parcours « Tu cécité mulet ? » pour sensibiliser les voyants au handicap visuel. Bref, un festival ultra-organisé pour un grand n’importe quoi assumé et accessible à tous !

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Photo de couverture © AUDE VANLATHEM / Festival de la coupe mulet