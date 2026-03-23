Marseille Provence Gastronomie dévoile ses grands rendez-vous gourmands

Marseille Provence Gastronomie 2026 revient avec plusieurs temps forts gourmands dans toute la métropole. Street Food Festivals à Aix-en-Provence et à Marseille, Dîners Insolites en juillet, Dîner olfactif à Istres et grande nouveauté avec le Banquet Bouillabaisse : la saison s’annonce particulièrement riche sur le territoire de la Métropole, pour le plus grand plaisir des gourmets.

Voir cette publication sur Instagram MPG 2026 arrive à grands pas. 🍽️

Et on commence déjà à vous dévoiler les rendez-vous culinaires qui vont rythmer cette nouvelle édition ! Au programme :

les Dîners Insolites dans des lieux inattendus,

le Street Food Festival à Aix-en-Provence et à Marseille,

et une grande première avec le Banquet B…

Deux Street Food Festivals pour ouvrir la saison

Parmi les rendez-vous les plus visibles, les Street Food Festivals marquent le début de l’été. Le premier se tient à Aix-en-Provence, au parc Jourdan, du 18 au 20 juin. Pendant trois jours, environ 25 exposants proposent une cuisine construite autour des produits locaux et de saison, accompagnée de vins AOC et de bières artisanales du département. Le parc se transforme en véritable village gourmand, avec des espaces pour s’installer et un parcours pensé pour circuler facilement. Une partie du site accueille aussi la « Kermesse des sens », un espace d’animations et d’expériences autour du goût, ouvert à tous les publics.

Le second se tient à Marseille, du 10 au 12 septembre, sur l’esplanade de la Major. Le format change d’échelle : 42 stands répartis sur près de 6 000 m², avec une ouverture plus large aux cuisines méditerranéennes et aux influences extérieures. Deux pavillons structurent le parcours, l’un dédié à la Provence et à la Méditerranée, l’autre aux cuisines du monde. L’événement s’étire en soirée, avec grandes tablées, musique et une fréquentation importante, dans une logique assumée de festival populaire.

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Le Banquet Bouillabaisse, grande nouveauté 2026

La grande nouveauté de cette édition 2026, c’est le Banquet Bouillabaisse, organisé le 9 septembre sur l’esplanade de la Major, de 18h à 23h. Environ 400 convives sont attendus autour de longues tables face à la mer. Le dîner est imaginé par plusieurs chefs locaux, accompagnés par des élèves d’écoles hôtelières, avec différentes interprétations du plat. Le dispositif repose sur une logistique importante, avec préparation en amont et service coordonné en extérieur. L’objectif est clair : transformer la bouillabaisse, souvent associée au restaurant, en un repas collectif, accessible et partagé. Le banquet s’inscrit aussi dans une volonté de remettre en avant les origines populaires du plat, dans un cadre ouvert et visible.

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Des dîners insolites pour changer de décor

Autre temps fort, les Dîners Insolites se déroulent du 1er au 31 juillet, avec une vingtaine de soirées réparties dans tout le département. Le principe reste le même : installer des tables éphémères dans des lieux inattendus. Domaines viticoles, sites naturels, exploitations agricoles ou espaces patrimoniaux deviennent, le temps d’une soirée, des lieux de repas. Chaque dîner est confié à un chef, souvent en lien avec des producteurs locaux, qui compose un menu inspiré du lieu.

L’expérience repose autant sur le cadre que sur l’assiette. Le format reste volontairement limité en nombre de places, avec des réservations qui partent rapidement. En quelques années, ces dîners ont réuni plusieurs milliers de participants, attirés par cette approche immersive où paysage, produit et cuisine se répondent. Les réservations seront ouvertes à partir du 1er juin prochain.

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D’autres rendez-vous gourmands dans la métropole

Au-delà de ces temps forts, MPG 2026 propose une série d’événements répartis sur l’année. Le programme inclut notamment des événements labellisés, portés par des acteurs locaux, qui viennent compléter la programmation principale. On y retrouve des marchés, des dégustations, des rendez-vous autour du vin ou de produits spécifiques, mais aussi des formats plus hybrides. Parmi eux, le dîner olfactif d’Istres, prévu le 29 mai, propose une expérience construite autour du lien entre odeurs et goût, avec un menu pensé en collaboration entre chefs et artistes.

D’autres événements prennent une dimension plus large, comme certaines soirées gastronomiques rassemblant plusieurs centaines de personnes autour de dégustations et de démonstrations culinaires.

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Programme complet sur le site internet de l’événement.