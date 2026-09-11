À Aubervilliers, le plus grand rendez-vous du break français revient ce samedi

Avis aux amateurs de danse et de culture hip-hop : samedi 12 septembre 2026, le Point Fort d’Aubervilliers accueille le Red Bull BC One Cypher France ! Les meilleurs B-Boys et B-Girls français s’y affronteront pour tenter de décrocher leur précieux billet pour la grande finale mondiale, qui se tiendra à Toronto en fin d’année. Battles, musique, show, exposition et figures spectaculaires : une journée 100 % breaking s’annonce dans l’un des terrains de jeu incontournables de la culture hip-hop en Île-de-France.

Le Point Fort, haut lieu du break français

À Aubervilliers, le Point Fort est depuis longtemps un terrain de jeu, de transmission et de rencontres pour les amateurs de danse et de cultures urbaines. C’est donc tout naturellement que le lieu a été choisi pour accueillir le Red Bull BC One Cypher France, ce samedi 12 septembre. Après Bordeaux l’année dernière, la compétition revient donc en Île-de-France pour une journée qui s’annonce particulièrement animée. Dès le matin, les danseurs venus de toute la France s’affronteront lors de battles 1 contre 1, avec un seul objectif : aller le plus loin possible pour tenter de décrocher leur billet pour Toronto. Au total, 16 B-Boys et B-Girls s’affronteront lors de la finale nationale, qui aura lieu à partir de 18h. À la clé pour les deux gagnants : une place pour représenter la France lors de la Red Bull BC One World Final, organisée le 29 novembre 2026 à Toronto.

Une plongée dans l’histoire du hip-hop

Mais il ne sera pas seulement question de compétition. Cette édition entend également célébrer toute une culture et ceux qui l’ont construite. En parallèle des battles, une exposition photographique reviendra ainsi sur l’histoire du breaking et du hip-hop en Seine-Saint-Denis. Parmi les archives présentées, certaines sont signées Willy Vainqueur, photographe et enfant d’Aubervilliers, qui documente depuis les années 1980 les débuts de la culture hip-hop dans le département. Une belle occasion de découvrir l’histoire de cette discipline, devenue olympique en 2024 : derrière les figures spectaculaires, les acrobaties et les battles se cachent en effet des décennies de transmission, de passion et de rencontres. Autant de souvenirs et de témoignages que l’exposition souhaite faire découvrir au grand public et aux nouvelles générations.

Une sortie originale à faire en famille

Si on vous en parle aujourd’hui, c’est aussi parce que chez ZigZag, on a découvert le breaking à Paris lors des JOP de Paris 2024, en assistant aux épreuves place de la Concorde. Et notamment en suivant notre B-Boy français, Dany Dann. Au-delà du fait que le public était évidemment acquis à sa cause, l’ambiance était incroyable ! Les battles, les chambrages bienveillants, les figures impressionnantes, debout comme au sol, mais aussi le sens du groove et du « kiff » propre à cette discipline nous ont immédiatement embarqués, jusqu’à sa médaille d’argent et les acclamations du public ! Au-delà du cadre et de l’ambiance, on a surtout découvert une culture, son histoire sur notre territoire, un véritable savoir-faire et un art de la danse hip-hop qui, même lorsqu’on n’y connaît pas grand-chose, vous fait immédiatement entrer dans la ferveur populaire qu’il génère. Et ce samedi, à Aubervilliers, avec ses battles, son exposition et ses animations, le Red Bull BC One Cypher France promet un spectacle tout aussi impressionnant !

Une plongée dans l’univers du breaking et de la culture hip-hop, dans un lieu qui en connaît toute l’histoire, avec des battles qui s’enchaîneront tout au long de la journée ! Que vous soyez fin connaisseur du breaking ou simplement curieux de découvrir cet univers, vous trouverez forcément votre compte. Les qualifications débuteront dès la fin de matinée avant de laisser progressivement place aux phases finales. Et pour accompagner les danseurs, le casting est à la hauteur : Khalil, Lil G et Ayu officieront comme juges, tandis que Kopt-R assurera les qualifications et DJ One Up la grande finale. Côté MC, Willy Style et Momoze se relaieront au micro. Une occasion unique de découvrir toute l’énergie d’une discipline qui mêle technique, créativité, musicalité et personnalité. Et avec une entrée à seulement 10 €, difficile de trouver une excuse pour ne pas venir ! À Aubervilliers ce samedi, l’ambiance sera électrique et le spectacle, de haut vol !

Je prends mes places pour le Red Bull BC One Cypher France

Le Point Fort d’Aubervilliers, 174 Avenue Jean Jaurès 93300 Aubervilliers

Samedi 12 septembre 2026 à partir de 10h

Qualifications et finale nationale tout au long de la journée (finale : de 18h à 21h)

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Photo de couverture : ©Red Bull BC One Cypher France