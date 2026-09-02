Prolonger l’été sous le signe de la dolce vita chez Eataly Paris Marais

Quoi de mieux pour prolonger l’été qu’une soirée placée sous le signe de la dolce vita ? Le 17 septembre 2026, Eataly Paris Marais invite les amateurs de cocktails et de gastronomie italienne à célébrer la rentrée lors de son Cocktail Festival.

Une soirée dédiée aux cocktails italiens

Pour cette nouvelle édition du Cocktail Festival, plusieurs maisons italiennes de spiritueux prendront leurs quartiers chez Eataly Paris Marais le jeudi 17 septembre prochain pour faire découvrir leurs créations. Parmi les marques présentes : Adriatico, Hotel Starlino, Stambecco, Villa Massa, Amaro del Capo, Peroni, Lazzaroni et Marcati, avec d’autres partenaires qui seront annoncés prochainement. L’occasion de s’offrir une parenthèse estivale malgré la rentrée, de goûter différents cocktails et de découvrir le savoir-faire de ces maisons à travers des dégustations de spiritueux. Et pour celles et ceux qui préfèrent les boissons sans alcool, des mocktails seront également proposés. La marque Galvanina sera mise à l’honneur sur un stand entièrement dédié aux soft drinks.

Un buffet italien pour accompagner les cocktails

Une soirée italienne ne serait pas complète sans ses incontournables aperitivi ! Le festival proposera donc un buffet à volonté mettant à l’honneur les saveurs de la cuisine italienne. Au menu : charcuteries et fromages, pizzas, fritti, mais aussi tiramisu et gelato pour terminer sur une note sucrée. De quoi accompagner vos Spritz tout au long de la soirée et se régaler dans une ambiance gastronomique et conviviale.

Un DJ set pour s’ambiancer

Après les cocktails et les spécialités italiennes, place à la musique ! Un DJ set live viendra rythmer la soirée et donner au Cocktail Festival des airs de fête estivale. Le temps de quelques heures, on se laissera transporter sur la place d’un village italien, entre musique, cocktails et bonne humeur. L’idée : retrouver cette atmosphère chaleureuse et décontractée qui fait tout le charme de la dolce vita, en plein cœur du Marais.

Un billet à 29,90 € tout compris

Pour profiter de cette parenthèse italienne, comptez 29,90 € le billet, qui comprend deux cocktails au choix, le buffet italien à volonté, les dégustations de spiritueux ainsi que le DJ set live. Il sera également possible de commander des cocktails supplémentaires à tarif préférentiel sur place et de profiter des différents stands de dégustation, avec une sélection de mocktails pour celles et ceux qui préfèrent les boissons sans alcool. La billetterie en ligne fermera à 17h le 17 septembre, mais des billets pourront être achetés directement sur place, dans la limite des places disponibles. Rendez-vous donc le jeudi 17 septembre 2026 dès 18h, chez Eataly Paris Marais pour prolonger encore un tout petit peu la saison estivale.

Je prends ma place pour le Cocktail Festival

Le jeudi 17 septembre 2026

Eataly Paris Marais, 37 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie 75004 Paris

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Photo de couverture : ©EATALY