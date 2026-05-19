Coca-Cola ouvre une immense fanzone sur les quais de Seine pour la Coupe du Monde 2026

Du 12 juin au 19 juillet 2026, Coca-Cola installera un Club Coca-Cola au Quai de la Photo, sur la Seine, dans le 13e arrondissement de Paris. Écrans géants, DJ sets, showcases, animations, goodies et canettes personnalisées : le lieu veut devenir l’un des grands spots parisiens pour vivre la Coupe du Monde de la FIFA 2026.

La Coupe du Monde 2026 débarque aussi sur les quais

La Coupe du Monde de la FIFA 2026 s’annonce déjà comme un événement hors norme. Organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, cette édition va faire vibrer les supporters bien au-delà des stades. Et à Paris, on sait déjà où une partie de l’ambiance risque de se concentrer : en bord de Seine, dans un lieu que les amateurs de sorties connaissent bien.

Du 12 juin au 19 juillet 2026, le Quai de la Photo accueillera en effet le Club Coca-Cola, un espace immense, festif et complètement inédit, imaginé pour suivre les matchs, partager les émotions de la compétition et prolonger l’expérience avant ou après le coup de sifflet final. Le lieu ouvrira à midi, puis prendra les couleurs de Coca-Cola à partir de 16h, avec une capacité annoncée jusqu’à 800 personnes par jour. Autant dire que si l’on veut vivre la Coupe du Monde 2026 à Paris dans une vraie ambiance collective : c’est là que ça se passera ! En revanche, il faudra prévoir d’arriver bien en avance car le spot devrait attirer beaucoup de monde.

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Écrans géants, musique et animations

Sur place, les visiteurs pourront suivre les matchs sur écrans géants, mais le Club Coca-Cola ne se limitera pas à une simple diffusion sportive. Coca-Cola annonce en effet une programmation mêlant sport, musique et divertissement, avec des DJ sets, des showcases d’artistes français émergents, une offre de restauration et de boissons, ainsi que plusieurs animations pensées pour rythmer les journées de compétition.

Parmi les expériences prévues, on retrouve notamment un dispositif immersif baptisé « Rollercoaster« , conçu autour des émotions du football. L’idée ? Capturer quatre expressions différentes, en clin d’œil à tout ce que l’on traverse pendant un match : l’attente, la tension, l’espoir, l’euphorie ou le soulagement. Les participants recevront ensuite leurs photos au format numérique. Et pour un souvenir un peu plus collector, il sera aussi possible de personnaliser une canette Coca-Cola avec sa propre photo, imprimée directement sur place.

Un été très foot à Paris

Coca-Cola prolongera aussi l’ambiance de la Coupe du Monde jusque dans ses produits collectors. La marque mettra à l’honneur dix nations engagées dans la compétition, dont la France, l’Argentine, le Brésil, le Maroc, le Portugal, l’Espagne ou encore l’Allemagne, avec des emballages aux couleurs des équipes sur certaines canettes et bouteilles. Un partenariat exclusif avec Panini permettra également de retrouver des stickers collectors de joueurs internationaux comme Lamine Yamal, Harry Kane, Eduardo Camavinga ou William Saliba sous l’étiquette de plusieurs formats Coca-Cola. Une collection qui devrait plaire aux supporters autant qu’aux amateurs d’albums Panini.

Entre les matchs à suivre entre amis, les soirées d’été sur les quais de Seine et la ferveur que provoque toujours une grande compétition internationale, ce nouveau spot pourrait vite devenir l’un des rendez-vous les plus prisés de l’été 2026 à Paris. Le Quai de la Photo a déjà l’avantage du lieu ; avec des écrans géants, de la musique et une jauge de 800 personnes par jour, le Club Coca-Cola est LE spot idéal pour vivre la Coupe du Monde 2026 à Paris. On y sera !

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Mélina Hoffmann