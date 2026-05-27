Parades, spectacles et DJ set : une fête gratuite et ouverte à tous sur ce chantier du Grand Paris Express

Le samedi 30 mai 2026, la Société des grands projets (ceux qui construisent le réseau de transport Grand Paris Express) ouvre les coulisses de la future gare Nanterre La Folie (ligne 15) pour une fête de chantier festive et conviviale ! Une immense fête populaire au coeur des travaux

On ne visite pas tous les jours un chantier du Grand Paris Express… encore moins dans une ambiance de parade artistique, de performances aériennes et de bal festif ! Le samedi 30 mai 2026, la future gare Nanterre La Folie ouvre exceptionnellement au public pour accueillir le KM13, un événement gratuit imaginé comme une grande fête populaire au cœur des travaux de la ligne 15.

La ligne 15 et la future gare Nanterre La Folie

Axe majeur du Grand Paris Express, la ligne 15 formera une rocade de 75 km autour de Paris et deviendra la plus longue ligne de métro de France. Elle desservira 36 nouvelles gares et transportera chaque jour plus de 1,5 million de voyageurs. Sa mise en service se fera progressivement entre 2027 et 2031. À l’ouest parisien, la future gare Nanterre La Folie accompagnera la transformation du quartier des Groues. Connectée au RER E et à proximité du RER A, elle facilitera l’accès à plusieurs sites majeurs comme Paris La Défense Arena et le quartier d’affaires de La Défense.

Au programme

Ce samedi 30 mai 2026, de 14h30 à 20h, le chantier de la future gare Nanterre La Folie se transformera en véritable terrain de jeu artistique et festif à l’occasion du KM13. Imaginée par le chorégraphe et plasticien Christian Rizzo, la programmation mêlera déambulations, performances immersives et bal participatif dans une ambiance conviviale. Le public pourra assister à la performance dansée « Flags Parade » de Darius Dolatyari-Dolatdoust, au défilé coloré « La parade moderne » du duo Clédat et Petitpierre, ou encore aux spectacles « Floe », imaginé par Jean-Baptiste André -artiste de cirque- et Vincent Lamouroux -artiste plasticien-, « Cheb in situ », sorte de concert dansé, le poétique « Solstice », mêlant roue Cyr et violoncelle, ainsi que « Soka Tira Osoa », un spectaculaire show funambule et musical. La journée se clôturera à 18h30 avec « Lady Rocks Party », un grand bal mêlant DJ set et danse hip-hop. Tout au long de l’après-midi, Léa Cazauran assurera le rôle de Madame Loyale. En parallèle des spectacles, un village éphémère prendra place au pied du chantier avec des stands pédagogiques pour découvrir les coulisses du Grand Paris Express, des espaces d’échange avec les équipes du projet, ainsi qu’une offre de restauration et de buvette. Les enfants pourront également participer à un atelier “Apprenti laborantin”, accessible dès 6 ans, autour d’expériences ludiques et d’une exposition consacrée aux terres excavées du chantier.

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Découverte des coulisses du futur métro et performances artistiques insolites, le KM13 promet une immersion au cœur de l’un des plus grands chantiers du Grand Paris Express. Une fête de chantier festive et conviviale pour patienter jusqu’à l’arrivée du métro, ce samedi 30 mai 2026 à Nanterre La Folie.

KM13

Future gare Nanterre La Folie (accès rue de la Garenne 92000 Nanterre)

Samedi 30 mai 2026

De 14h30 à 20h

Entrée libre et gratuite

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