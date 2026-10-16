Paris Games Week 2026 : 15 ans de gaming et une édition pleine de surprises à Paris

Du 22 au 25 octobre 2026, la Paris Games Week revient à Paris Expo Porte de Versailles pour célébrer ses 15 ans ! Pour l’occasion, le rendez-vous incontournable des gamers promet des espaces repensés, des avant-premières, des compétitions d’esport, du rétrogaming, du cosplay et des animations à partager en famille. La fête s’étendra aussi au-delà du salon avec un programme « Hors les Murs » dans plusieurs lieux parisiens, de la Philharmonie aux bars de la capitale. Manettes en main, préparez-vous à entrer dans la partie !

Le grand rendez-vous français du gaming

Lancée en 2010 par le Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs (SELL), la Paris Games Week est née d’une ambition : faire du jeu vidéo un événement incontournable en France. Dès sa première édition, le salon attire plus de 56 000 visiteurs et s’impose rapidement comme le rendez-vous national des passionnés. Au fil des années, il élargit sa programmation avec des avant-premières, des compétitions et des rencontres, jusqu’à devenir l’un des grands salons européens du secteur. Pour souffler ses quinze bougies, la PGW inaugure aujourd’hui une nouvelle formule, baptisée « Playground Edition », qui invite le public à vivre le jeu vidéo autrement.

Playground Edition : 15 expériences à vivre manette en main

Cette édition anniversaire célèbre toutes les facettes de la culture gaming à travers 15 expériences pensées pour tous les profils. Les visiteurs pourront tester les jeux les plus attendus, retrouver des classiques comme Zelda, Pokémon ou Sonic, se mesurer à d’autres joueurs sur Street Fighter 6, découvrir les coulisses de la création française ou encore rencontrer les développeurs de leurs jeux préférés. Cosplay, cartes à collectionner, animations familiales et compétition intergénérationnelle seront également au rendez-vous. Le programme réserve aussi quelques expériences originales : une démo du mode MJ de Call of Duty: Modern Warfare 4, des initiations pour découvrir le jeu Aniki ou le Hado, une discipline mêlant sport et réalité augmentée, ainsi qu’une démonstration du jeu de cartes à collectionner Naruto TCG.

Les visiteurs pourront également partir à la chasse aux quêtes IRL, rencontrer des créateurs et repartir avec une photo en compagnie de Tony Tony Chopper, le célèbre personnage de One Piece. Autre nouveauté : un parcours interactif accessible depuis l’application officielle permettra de relever des défis, de collectionner des badges et de tenter de remporter des lots.

La Paris Games Week s’invite dans tout Paris

La Paris Games Week ne compte pas rester enfermée entre quatre murs ! Avant et pendant le salon, la Playground Edition investit plusieurs lieux parisiens avec un programme « Hors les Murs » qui fait sortir le jeu vidéo de son écran. Au menu : une nocturne musicale à la Philharmonie, des rencontres autour de la création vidéoludique à la BnF, un DJ set à la station Glacière, des animations dans les bibliothèques et des tournois dans plusieurs bars de la capitale. Les amateurs de cinéma pourront aussi retrouver des films liés à l’univers du gaming au Pathé La Villette. Le salon lui-même proposera aussi des rendez-vous pour tous les publics. Le vendredi 23 octobre, la finale nationale du Trophée des Seniors Silver Geek, de 11 h à 13 h, mettra les joueurs seniors à l’honneur. Une belle façon de rappeler que le jeu vidéo se partage à tout âge ! Le samedi matin, de 9 h 30 à 12 h 30, les visiteurs pourront également rencontrer la Mascotte Hero et immortaliser leur passage avec une photo.

Et pour les fans de gaming et de créateurs de contenu : le 24 octobre, Inoxtag investit le Dôme de Paris avec Back to OG, une gigantesque Cup Fortnite réunissant 60 créateurs, dont Gazo, Michou, Gotaga, Polska, Naza et La Mano. Organisé dans le cadre de la Paris Games Week, ce tournoi met 100 000 euros en jeu : 50 000 euros à remporter pour l’association choisie par le duo gagnant, et 50 000 euros de cashprize lié au vote du public pour son duo favori. Vous vouliez assister à l’événement en direct ? Les 2 500 places gratuites proposées sur réservation affichent déjà complet. Pas de panique pour autant : vous pourrez suivre les affrontements en direct sur les chaînes Twitch et YouTube d’Inoxtag.

Que vous soyez passionné de jeux vidéo, amateur de pop culture ou simplement à la recherche d’une sortie originale en famille, la Paris Games Week s’annonce comme LA sortie à ne pas manquer pendant les vacances de la Toussaint !

Infos pratiques :

Paris Games Week 2026

Adresse : Paris Expo Porte de Versailles, Place de la Porte de Versailles 75015 Paris

Dates : Du 22 au 25 octobre 2026

Horaires : Du jeudi au dimanche 09 h 30 à 19 h 00

Tarifs : découvrez tous les tarifs ici

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Photo de couverture : ©Paris Games Week