Un flashmob va avoir lieu ce vendredi au pied de la Tour Eiffel : voici comment participer

Le 31 juillet 2026, le duo de violonistes Violin Phonix donne rendez-vous aux Parisiens les plus matinaux pour un flashmob musical inédit au pied de la Tour Eiffel. Une performance exceptionnelle à laquelle il sera possible d’assister… à condition de s’inscrire au préalable. On vous explique comment faire.

La Tour Eiffel, décor des plus grands événements musicaux

Bien plus qu’un monument emblématique, la Tour Eiffel est aussi une véritable scène à ciel ouvert. Depuis des décennies, elle accueille des performances musicales qui ont marqué les esprits. En 1962, Édith Piaf y chante depuis le premier étage devant 25 000 spectateurs à l’occasion de la sortie du film « Le Jour le plus long ». Quelques années plus tard, Charles Aznavour et Georges Brassens s’y produisent pour une campagne mondiale contre la faim. Jean-Michel Jarre, Johnny Hallyday, le Concert de Paris du 14 juillet, le clip événement de PNL ou encore la prestation de Céline Dionlors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024 : autant de rendez-vous qui ont confirmé le lien privilégié entre la Dame de fer et la musique. Le 31 juillet prochain, c’est au tour du duo Violin Phonix d’ajouter une nouvelle page à cette histoire avec un flashmob inédit au pied du monument.

Le duo qui fait vibrer les rues de Paris

Derrière Violin Phonix se cachent Christopher Cohen et Maxime Morise, deux violonistes passés par le prestigieux Royal College of Music de Londres. Depuis plusieurs années, ils réinventent la musique classique en proposant des reprises mêlant les grands classiques à des références de la pop culture. D’Adèle aux bandes originales de Star Wars, leurs performances de rue séduisent aussi bien les passants que des millions d’internautes, qui partagent largement leurs vidéos sur les réseaux sociaux. Leurs flashmobs, devenus viraux, sont aujourd’hui leur marque de fabrique. L’hiver dernier, ils avaient notamment participé au grand flashmob des illuminations de Noël du Faubourg Saint-Honoré, aux côtés de Julien Cohen. Cette fois, le duo voit les choses en grand. Le vendredi 31 juillet, au lever du soleil, il investira le parvis de la Tour Eiffel pour un flashmob musical présenté comme son projet le plus ambitieux à ce jour. Si le contenu de la performance reste secret, les personnes inscrites pourront assister au tournage de cet événement, qui pourrait bien connaître un nouveau buzz sur les réseaux sociaux.

Comment participer ?

Contrairement à un spectacle de rue classique, l’accès à ce flashmob musical sera strictement encadré. Les organisateurs précisent que l’inscription est obligatoire pour assister au tournage. Les personnes intéressées devront donc remplir le formulaire mis en ligne par Violin Phonix. Sans inscription validée, il ne sera pas possible d’accéder au lieu du tournage, même en se présentant directement sur place le jour de l’événement. Les places étant limitées, mieux vaut ne pas attendre le dernier moment pour réserver sa participation. Alors, si vous souhaitez assister à cet événement unique et vivre une expérience insolite au pied de la Tour Eiffel, vous savez ce qu’il vous reste à faire !

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