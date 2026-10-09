Saviez-vous que l’hôtel de Céline Dion cache un cinéma ouvert une fois par mois au public et décoré par Philippe Starck ?

Céline Dion poursuit sa résidence à la Plénitude Arena jusqu’au 16 octobre prochain et séjourne au Royal Monceau Raffles Paris, avenue Hoche. Depuis plusieurs semaines, les fans se pressent devant le palace dans l’espoir d’apercevoir la star avant ou après ses concerts. Mais derrière les miroirs et les dorures de cet hôtel cinq étoiles se cache un lieu bien moins connu : un cinéma de 99 places, accessible au public une fois par mois. Un secret bien gardé que l’on vous dévoile.

Le Royal Monceau sous les projecteurs

Depuis son arrivée à Paris fin août, Céline Dion a pris ses quartiers au Royal Monceau Raffles Paris, avenue Hoche, dans le 8ème arrondissement. Et chaque jour, des fans se rassemblent devant le palace dans l’espoir d’apercevoir la chanteuse quelques secondes. Des barrières ont même été installées face à l’hôtel, tandis que certains admirateurs n’hésitent pas à patienter plusieurs heures pour obtenir une photo, une signature ou simplement croiser leur idole.

Et parfois, l’attente est largement récompensée : Céline Dion vient elle-même à la rencontre du public, discutant, chantant ou dansant avec ses admirateurs devant l’hôtel. Des moments qui font le tour des réseaux sociaux et qui sont plutôt inhabituels pour ce palace parisien, qui cultive habituellement une grande discrétion autour de ses prestigieux clients. Mais connaissez-vous vraiment le Royal Monceau ? On vous emmène découvrir ce qu’il cache.

Un cinéma caché et des séances avec coupe de champagne

Habituellement réservé aux avant-premières, projections privées, conférences et événements professionnels, le Cinéma Katara ouvre ses portes au grand public à l’occasion de la rentrée. Installé au cœur du Royal Monceau, ce cinéma privé de 99 places réunit tout ce que l’on attend d’une salle de cinéma, loin des espaces de projection classiques des hôtels. Projections en 35 mm, 2D et 3D, équipement dernier cri et confortables fauteuils en cuir XXL dessinés par Philippe Starck : tout a été pensé pour faire de la séance un moment à part. Au point que Gilles Jacob, ancien président du Festival de Cannes, l’a qualifié de « meilleure salle privée d’Europe ».

Mais le plus étonnant reste peut-être de pouvoir y entrer sans être client du palace. Une fois par mois, le Cinéma Katara ouvre ses portes au public pour une séance inédite. Et puisque l’on est au Royal Monceau, le film peut même s’accompagner de quelques gourmandises ou d’une coupe de champagne. Les séances sont proposées à partir de 25 euros : une façon pour le grand public de pousser, le temps d’un après-midi, les portes de l’un des palaces les plus prestigieux de Paris.

Un palace au cœur de la vie parisienne

Réinventé par le célèbre architecte et designer français Philippe Starck entre 2008 et 2010, le Royal Monceau Raffles Paris cultive depuis son ouverture en 1928 un lien privilégié avec les artistes, les écrivains et la vie culturelle parisienne. Pas étonnant, donc, que Céline Dion y ait élu domicile pendant son séjour parisien. Et le concept du Cinéma Katara est plutôt séduisant : un dimanche après-midi, on s’installe confortablement dans un fauteuil en cuir pour découvrir un film sur grand écran, au cœur de l’un des hôtels les plus prestigieux de Paris.

Prochaines séances : « Sur la route de Madison », le dimanche 11 octobre 2026 et « Marty Supreme », le dimanche 25 octobre. 25 euros la séance de cinéma, c’est un peu cher, on vous l’accorde, mais c’est une façon assez insolite de voir un film à Paris… tout en découvrant au passage l’un des lieux les mieux cachés du Royal Monceau. Et qui sait, peut-être aurez-vous même la chance d’y croiser la star québécoise…

FAQ sur le Cinéma Katara du Royal Monceau

Peut-on aller au Cinéma Katara sans séjourner au Royal Monceau ?

Oui. Une fois par mois, le Cinéma Katara ouvre ses portes au grand public à l’occasion de séances accessibles à tous.

Combien de places compte le Cinéma Katara ?

La salle compte 99 places.

Combien coûte une séance au Cinéma Katara ?

Les séances sont proposées à partir de 25 euros. Certaines formules permettent également d’accompagner la projection de gourmandises ou d’une coupe de champagne.

Où se trouve le Cinéma Katara ?

Le cinéma est installé au cœur du Royal Monceau – Raffles Paris, avenue Hoche, dans le 8ème arrondissement de Paris.

Quelles sont les prochaines séances ?

Les prochaines projections annoncées sont « Sur la route de Madison », le 11 octobre 2026 à 15h30 et « Marty Supreme », le 25 octobre 2026 à 15h30.

Photo de couverture : ©Royal Monceau Raffles Paris

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