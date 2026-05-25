Le retour des beaux jours se fête dans cette guinguette champêtre

À Saint-Cyr-l’École (78), une nouvelle guinguette vient d’ouvrir : la Guinguette de Gally. Au cœur de la Ferme de Gally, ce lieu en pleine nature est le spot parfait pour profiter du retour des beaux jours aux portes de Paris.

Le spot parfait pour profiter des beaux jours

Ça y est, le beau temps est enfin de retour ! Après un début de mois de mai qui ressemblait davantage à novembre… le soleil revient en Île-de-France, et ça fait un bien fou au moral. On rêve déjà de terrasses, de guinguettes et d’escapades au vert… Et si on vous disait qu’on a trouvé un spot qui réunit tout ça ? Installez-vous sur la pelouse, à l’ombre des arbres, et profitez de ce lieu simple et chaleureux où l’on vient partager un moment gourmand, jouer en famille ou entre amis, et surtout prendre le temps de savourer le calme de la campagne. Ce lieu ? La Guinguette de Gally.

Dans une ferme historique aux portes de Paris

Le nom de Gally vous dit quelque chose ? C’est sans doute grâce à la ferme ! Nichée entre la forêt de Marly et les collines de Saint-Cyr-l’École, la Ferme de Gally est un témoin de l’histoire rurale française. Depuis 1746, cette exploitation agricole perpétue un savoir-faire transmis au fil des générations de jardiniers, laboureurs et agriculteurs ayant contribué à nourrir les populations locales. Aujourd’hui, la ferme ouvre ses portes aux petits comme aux grands, qui peuvent partir à la rencontre des animaux de la basse-cour : vaches, cochons, moutons, chèvres, ânes ou encore lapins. Mais l’expérience ne s’arrête pas là : cueillette de fruits et légumes de saison sur 60 hectares, balades dans les bois, labyrinthes éphémères, cours de cuisine et ateliers pédagogiques rythment la vie du domaine. De quoi apprendre à fabriquer son pain, son beurre ou encore à composer un terrarium végétal. Et désormais, une guinguette en plein cœur des champs vient compléter l’expérience !

Une guinguette au milieu des champs

À l’écart de l’agitation parisienne, la Guinguette de Gally cultive l’esprit de la ferme : ici, on oublie complètement la ville. Bottes de paille transformées en assises, cagettes en bois utilisées comme tables, pelouse verdoyante, arbres en fleurs et jeux en plein air composent un décor rustique et champêtre. Il ne reste plus qu’à s’installer et profiter ! Un petit creux ? La carte mise principalement sur des gaufres préparées à la commande, salées et sucrées. La légumes du soleil est à tomber ! Et pour le dessert, on vous conseille la gaufre garnie de crème fouettée et de Nocciolata (on ne boude pas son plaisir). Pour accompagner le tout, difficile de passer à côté du jus de pomme maison, produit par la Ferme de Gally. Mais infusions maison, matcha lattés, vins et bières sont également proposés à la carte pour ceux qui préfèrent varier les plaisirs.

Au-delà de l’assiette, le lieu, niché au fond de la pépinière de la Ferme de Gally, est une invitation au calme et à la détente. Et si vous avez des enfants ? Le jardin, entièrement clôturé et éloigné de la circulation, leur permet de profiter librement des jeux installés sur place : mölkky, pétanque, morpion géant ou fléchettes. Pendant que les plus jeunes s’amusent, les adultes prennent le temps de souffler à l’ombre des arbres, l’esprit léger. Une parenthèse bucolique à seulement quelques minutes du château de Versailles.

FAQ de la Guinguette de Gally

Faut‑il réserver ?

Non, accès libre, dans la limite des places disponibles en extérieur.

La Guinguette est‑elle ouverte en cas de pluie ?

Non, la guinguette est fermée en cas de pluie.

Faut-il prévoir une tenue particulière ?

A la belle saison : chapeaux et lunettes de soleil sont de mise.

En fin de saison, prévoyez une tenue chaude mais des braseros et des plaids apportent un confort supplémentaire.

La guinguette de Gally

CD 7, route de Bailly 78210 Saint-Cyr-l’École

Tous les week-ends de 11h à 17h30

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