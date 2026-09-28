Magnetic, LE nouveau spot incontournable de la capitale

Un tout nouveau lieu immersif vient de faire son entrée dans le paysage parisien. Installé en plein cœur du 10ème arrondissement, rue d’Aix, Magnetic est bien plus qu’un bar : 600 m² de jeux, de food et de convivialité, le tout dans un décor inspiré des années 80. On a testé, on a adoré, on vous dit tout !

Le spot le plus fun de la rentrée

Imaginez une immense maison de copains en plein cœur de Paris. Plusieurs étages, des bars à chaque niveau, des jeux dans tous les recoins et du rouge carmin sur les murs… À première vue, seuls les néons à l’effigie de Magnetic nous rappellent que l’on est bien dans un bar et pas chez nos potes en province. Et pourtant, c’est bien dans le 10ème arrondissement, entre le canal Saint-Martin et Belleville, que se cache ce nouveau spot de 600 m², où l’on peut chiller, s’amuser avec les copains et, parce qu’on est aussi des gourmands, bien manger.

C’est la rentrée et on est tous dans le même bateau : de retour en région parisienne, au bureau, avec la pluie qui s’invite elle aussi pour nous rappeler que les vacances sont bel et bien terminées. Alors, chez ZigZag, on a fait ce qu’on sait faire de mieux : dénicher un nouveau spot parisien comme on les aime. On l’a testé et, croyez-nous, Magnetic pourrait bien devenir votre nouveau QG de la rentrée.

Un lieu pour jouer, manger et trinquer

Derrière Magnetic, on retrouve Hugo Silvéréano et Alexandre Eruimy, qui ont imaginé un lieu où l’on vient avant tout pour se retrouver et profiter du moment. Leur ambition : faire du jeu un véritable prétexte pour passer du temps ensemble, autour d’une table et loin des écrans. Une envie de reconnecter les gens, autrement. Et parce que rien ne rassemble mieux que de bons petits plats à partager, la gourmandise occupe forcément une place de choix. Le lieu propose une quinzaine de propositions food : croquettes au chorizo, dadinhos au comté, wings de chou-fleur, accras de poisson… Le tout accompagné d’une carte des boissons particulièrement généreuse : cocktails incontournables, créations maison, bières, vins et alternatives sans alcool. Mention spéciale pour le Studio, un cocktail au gin, yuzu et basilic, qui est à tomber ! Avec une capacité de 170 personnes, Magnetic peut accueillir aussi bien les petites bandes d’amis venues se défier autour d’un quiz cinéma que les grandes tablées de collègues pour un afterwork-karaoké.

Des jeux, du karaoké et un voyage dans les années 80

Côté animations, pas de quoi s’ennuyer ! Karaoké, blind test, quiz, rétrogaming, fléchettes, jeu de palets et autres activités viendront rythmer les soirées Magnetic. Et pour celles et ceux qui souhaitent un peu plus d’intimité, cinq salons privatifs sont également disponibles, chacun avec son propre univers, notamment des ambiances inspirées d’Hollywood ou de Miami. Inspirés des fameuses karaoké box japonaises, ces espaces sont parfaits pour organiser une soirée qui change du traditionnel resto-bar parisien. Côté décor, Magnetic mise sur une ambiance résolument rétro, directement inspirée des années 80, du lustre de l’entrée jusque dans les toilettes ! Le lieu s’adapte également à toutes les envies, avec des formules pensées pour les familles et les groupes d’amis, mais aussi pour célébrer un anniversaire ou un EVJF. Les entreprises et les marques pourront, elles aussi, investir les lieux pour leurs événements. Alors, on s’y retrouve pour se défier sur un blind test Céline Dion ?

Infos pratiques :

Magnetic

Adresse : 7 rue d’Aix 75010 Paris

Horaires : Mardi, Jeudi, Vendredi : 16h00 – 01h00, Mercredi : 14h00 – 01h00, Samedi : 12h00 – 01h00,

Dimanche : 12h00 – 22h00, fermé le lundi.

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Photo de couverture : ©Juli1rdt