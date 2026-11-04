Du sucré, du salé, du sucré-salé : vous allez vous régaler au tea time de ce palace parisien

Les journées raccourcissent, la pluie est de retour, il fait 5 °C le matin… Pas de doute, l’automne est bel et bien là. Mais s’il y a une chose qui nous console quand le ciel fait grise mine, c’est une pause gourmande dans un lieu d’exception, comme seul Paris en a le secret. Ça tombe bien : le Ritz Paris accueille un nouveau chef pâtissier, Olivier Lainé, qui signe un tea time à la française aussi raffiné que gourmand. Au menu ? Du salé, du sucré et même des associations sucrées-salées qui risquent bien de vous faire fondre. Allez, on vous emmène goûter tout ça !

Au cœur d’un palace mythique

Difficile de faire plus parisien que le Ritz ! Installé depuis 1898 sur la prestigieuse place Vendôme, ce palace a vu défiler quelques-uns des plus grands noms de son époque. De Marcel Proust à Coco Chanel, en passant par Ernest Hemingway, les lieux ont accueilli écrivains, artistes et personnalités en tout genre. Autant dire qu’on ne vient pas ici seulement pour dormir : on vient aussi goûter à un petit morceau de l’histoire parisienne.

Et pour s’offrir une parenthèse impériale sans forcément y passer la nuit, direction le Salon Proust ! À peine votre veste confiée au personnel, vous voilà invité à prendre place dans un confortable fauteuil orange rouille, un thé fumant à la main pour vous réchauffer. Levez les yeux : de majestueux lustres habillent le plafond. Autour de vous, les bibliothèques s’étirent à perte de vue, les immenses miroirs reflètent la lumière et quelques roses délicatement disposées ici et là apportent une touche de couleur. On prend le temps de regarder, de s’installer, de profiter… Ce salon feutré rend hommage à Marcel Proust, qui aimait tant observer la société de son époque. Le lieu idéal pour s’abandonner aux plaisirs du tea time…

Le tea time en trois temps d’Olivier Lainé

Même si le décor vaut déjà le détour, c’est surtout dans l’assiette que la surprise se poursuit ! Tous les jours, de 13h à 19h, le chef pâtissier Olivier Lainé propose sa version du tea time à la française. Avec un père cuisinier et une enfance passée à concocter des gâteaux, ce gourmand assumé semblait destiné à la pâtisserie. Après avoir fait ses armes dans des tables étoilées, ouvert son propre restaurant en Bretagne et travaillé dans plusieurs palaces parisiens, il signe depuis janvier 2026 toute l’identité pâtissière du Ritz Paris. Et pour sa dernière création, il revisite l’art du déjeuner à la française dans un rituel en trois temps : le rendez-vous commence par le salé, fait un détour par des associations sucrées-salées inattendues, avant de s’achever sur une pyramide de desserts. Comptez 125 € par personne pour cette expérience gourmande.

Le salé ouvre le bal

On commence par le salé, avec une sélection qui donne déjà le ton : pain perdu de homard bleu, œufs de truite fumés, croustade au cœur de saumon, brunoise de légumes à la parisienne… Sans oublier un petit pain maison accompagné de son jus de légumes rôtis, délicieusement régressif ! Des bouchées délicates et raffinées qui nous feraient presque oublier la grisaille de novembre. Le tout accompagné d’une coupe de champagne ou d’un mocktail aux fruits de la passion.

Puis vient le moment du trait d’union, avec une création qui intrigue autant qu’elle fait saliver : une crème de burrata et poire vinaigrée. Un mariage audacieux qui brouille les frontières entre salé et sucré, et prépare notre palais au feu d’artifice qui nous attend. Car le clou du spectacle, c’est une pyramide de desserts ! Un baba au sarrasin, un kiwi herbacé, une création autour de la fleur de tournesol et du thé Earl Grey, une autre autour du citron bergamote et de la mélisse… Et comme si ça ne suffisait pas, on retrouve la charlotte au chocolat de mon papa ! Pour accompagner ces merveilles, le Salon Proust propose une belle sélection de thés rares, dont le Jardin Vendôme, un mélange de thé vert, de fleurs sauvages et de camomille dont vous nous direz des nouvelles ! On trouve aussi des chocolats exquis venus du Venezuela, servis avec de la crème fouettée (parce que l’un ne va pas sans l’autre !), ainsi que des cafés venus des quatre coins du monde. De quoi prolonger tranquillement ce moment gourmand, bien au chaud, pendant que Paris se fait rincer par la pluie.

Alors, si vous cherchez une bonne excuse pour vous mettre à l’abri de l’automne, la voici : un salon feutré, une coupe de champagne et une pyramide de desserts. Franchement, on a connu des journées pluvieuses bien moins réjouissantes !

Infos pratiques :

Tea Time du Ritz par le chef Olivier Lainé

Adresse : 15 place Vendôme 75001 Paris

H oraires : Tous les jours de 13h00 à 19h00

Tarif : 125 € / Pers

Photo de couverture :©Ritz Paris

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