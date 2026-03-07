Lantosque, ce village perché méconnu de la vallée de la Vésubie près de Nice

Situé dans la vallée de la Vésubie, à une cinquantaine de kilomètres de Nice, Lantosque est un village perché encore méconnu de l’arrière-pays niçois. Accroché à une barre rocheuse au cœur d’un paysage alpin spectaculaire, il séduit par ses ruelles escarpées, son patrimoine ancien et son accès direct aux activités de pleine nature.

Un village perché sur son rocher

Dès l’arrivée, Lantosque impose une silhouette très reconnaissable. Le village s’allonge sur une barre rocheuse au milieu de la vallée de la Vésubie, ce qui lui donne ce profil escarpé que l’on repère de loin. Cette implantation n’a rien d’anodin : elle raconte la logique des villages perchés de l’arrière-pays niçois, construits sur des sites dominants pour surveiller les vallées et les voies de passage.

Dans les Alpes-Maritimes, plusieurs villages emblématiques illustrent ainsi cette tradition, comme Èze, suspendu au-dessus de la Méditerranée, Peillon, accroché à la montagne au-dessus de la vallée du Paillon, ou encore Coaraze, surnommé le « village du soleil ». Lantosque appartient à cette même famille de bourgs construits en hauteur, mais avec une particularité : ici, le décor est beaucoup plus alpin, au cœur des reliefs de la vallée de la Vésubie.

Une vallée marquée par l’histoire

Lantosque n’est pas seulement un joli décor de montagne. Le village a longtemps occupé une place majeure dans la vallée, au point d’avoir donné son nom à ce territoire : on parlait autrefois du Val de Lantosque. Cette position centrale s’explique autant par sa géographie que par son rôle dans les circulations et les échanges de l’arrière-pays niçois, entre côte méditerranéenne et vallées alpines.

Mais l’histoire du bourg a aussi été marquée par des épisodes plus rudes. Plusieurs tremblements de terre l’ont durement touché au fil des siècles, ce qui explique en partie les reconstructions successives et le visage composite que présente aujourd’hui le village. Cette impression de bourg accroché, presque en équilibre sur son promontoire, fait d’ailleurs partie de l’identité de Lantosque et nourrit encore le sentiment très particulier que l’on éprouve en le parcourant.

Lantosque entre patrimoine et nature

Aujourd’hui, Lantosque séduit autant pour son patrimoine que pour son environnement. La commune s’étend sur un relief très contrasté et comprend plusieurs hameaux, notamment Pélasque, Loda et Saint-Colomban, qui participent pleinement à son identité. Parmi les lieux à voir figurent l’église Saint-Pons, la chapelle Sainte-Claire, l’église Notre-Dame-des-Anges à Pélasque, les vestiges du château de Loda, le pont du Martinet, le fort de Gordolon ou encore le sanctuaire de Notre-Dame de la Balma.

Lantosque est aussi une porte d’entrée vers des activités de pleine nature très appréciées dans la vallée de la Vésubie. Randonnée, escalade, via ferrata, tyrolienne, VTT ou simples balades permettent de découvrir un autre visage de la Côte d’Azur, bien plus alpin et préservé. C’est précisément ce qui rend le village intéressant : on y trouve à la fois un vrai décor de bourg ancien, une histoire de vallée et un accès direct aux paysages de montagne de l’arrière-pays niçois. Entre patrimoine, paysages et atmosphère de village de montagne, Lantosque s’impose ainsi comme l’un des villages perchés les plus singuliers de la vallée de la Vésubie dans l’arrière-pays niçois.

FAQ sur Lantosque

Où se trouve Lantosque ?

Lantosque est un village perché situé dans la vallée de la Vésubie, dans les Alpes-Maritimes, à environ 50 kilomètres au nord de Nice. Ce village de l’arrière-pays niçois se trouve sur un promontoire rocheux dominant la vallée.

Que voir à Lantosque ?

À Lantosque, on peut découvrir le vieux village aux ruelles escarpées, l’église Saint-Pons, plusieurs chapelles anciennes ainsi que les panoramas sur la vallée de la Vésubie. Le village permet aussi d’explorer un patrimoine ancien dans un cadre de montagne.

Pourquoi visiter Lantosque ?

Visiter Lantosque permet de découvrir un village perché typique de la vallée de la Vésubie, avec son patrimoine, son architecture de montagne et ses paysages alpins. Le village offre une belle immersion dans l’arrière-pays niçois, entre histoire locale et nature.

Image en Une : Lantosque, village perché de la vallée de la Vésubie, dans l’arrière-pays niçois. © AdobeStock_Frederic Bos

Mélina Hoffmann