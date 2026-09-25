À moins de 2h de Paris, ce village médiéval du Perche est aussi le paradis des amateurs de boudin noir

Perchée au cœur du Parc naturel régional du Perche, cette ancienne cité médiévale à deux heures trente de Paris séduit par ses ruelles pavées, ses maisons en pierre, ses hôtels particuliers et ses paysages vallonnés. Mais si Mortagne-au-Perche attire les amateurs de patrimoine, elle est aussi connue bien au-delà de l’Orne pour une spécialité beaucoup plus étonnante : le boudin noir. Une escapade idéale pour les amateurs de vieilles pierres comme pour les épicuriens amateurs de bonne chère !

Mortagne-au-Perche, cité médiévale pleine de charme

Située dans l’Orne, Mortagne-au-Perche est une petite cité de caractère dont les origines du nom restent mystérieuses. La tradition évoque « Mauritania », en référence à une ancienne garnison romaine, tandis qu’une autre légende l’associe au terme roman « Morte-agne », qui signifierait « morte-eau ». Son histoire est surtout liée aux comtes du Perche, dont elle fut l’un des principaux lieux de résidence à partir du XIème siècle.

Construite à flanc de collines, entre pierres calcaires et façades aux teintes ocres, jaunes ou rosées, la ville conserve un patrimoine remarquable, avec 17 sites inscrits à l’inventaire des monuments historiques. Son cœur dévoile les traces de l’ancienne ville close, notamment avec la porte Saint-Denis, la crypte Saint-André, le cloître et la chapelle Saint-François. Au fil des ruelles et des venelles pavées, on découvre aussi des maisons d’artisans, des lavoirs, des jardins entourés de murs et de nombreux hôtels particuliers. Parmi eux, l’hôtel Crestien de Calais, qui accueille aujourd’hui la mairie, mérite une halte pour son jardin à la française et son panorama sur la campagne percheronne.

Mortagne-au-Perche, capitale du boudin noir

Mortagne-au-Perche ne se découvre pas seulement pour ses vieilles pierres. La ville est aussi considérée comme l’un des hauts lieux du boudin noir. Déjà réputée au XIXème siècle, sa spécialité s’est fait connaître en 1931 lors de l’Exposition coloniale de Paris. En 1963, la création de la Confrérie des Chevaliers du Goûte-Boudin a définitivement ancré cette tradition dans l’identité locale. Aujourd’hui, le boudin se déguste toute l’année chez les artisans charcutiers et dans les restaurants de la ville, décliné de différentes façons : traditionnel, fermier, aux pommes, aux noix ou encore au piment.

Chaque année, le troisième week-end de mars, la Foire au boudin et aux produits du terroir célèbre cette spécialité pendant trois jours. Au programme : dégustations, producteurs, animations, concours international du meilleur boudin noir et même concours du plus gros mangeur. Une fête gourmande et conviviale qui confirme que Mortagne n’est pas peu fière de son boudin.

Prolonger l’escapade dans les paysages du Perche

Après avoir flâné dans les ruelles de Mortagne-au-Perche et goûté à sa spécialité locale, l’envie vient vite de prendre le large. Aux portes du Parc naturel régional du Perche, la ville ouvre la voie à une escapade entre forêts, bocages, prairies, étangs et landes. Sur ses 36 000 hectares, la nature se mêle à un patrimoine architectural plein de charme, fait de manoirs, de corps de ferme et de villages où l’on prend plaisir à ralentir. Pour une première découverte, direction la Maison du Parc, installée dans le magnifique manoir de Courboyer. Visites, expositions et boutique de produits locaux vous attendent pour une immersion dans l’identité du Perche. Et pour profiter pleinement des paysages, pourquoi ne pas enfourcher un vélo ? La Véloscénie, qui relie Paris au Mont-Saint-Michel, passe par Mortagne-au-Perche et invite à découvrir la région à son propre rythme. À seulement deux heures trente de la capitale, Mortagne-au-Perche constitue ainsi un point de départ idéal pour s’éloigner de l’agitation parisienne et goûter à l’art de vivre percheron.

FAQ sur Mortagne-au-Perche

Où se trouve Mortagne-au-Perche ?

Mortagne-au-Perche est un village perchée au cœur du Parc naturel régional du Perche, à deux heures trente de Paris.

Que voir à Mortagne-au-Perche ?

Mortagne-au-Perche séduit par ses ruelles pavées, ses maisons en pierre, ses hôtels particuliers et son ouverture vers la nature environnante, notamment le Parc naturel régional du Perche.

Pourquoi visiter Chiroubles ?

Visiter Mortagne-au-Perche, c’est découvrir une petite cité de caractère construite à flanc de collines, qui séduit par son patrimoine remarquable, avec 17 sites inscrits à l’inventaire des monuments historiques. La ville ravira ainsi les amateurs de vieilles pierres comme les gourmands, venus goûter à sa spécialité locale : le boudin noir.

Photo de couverture : ©C-Huchet

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