Paris Photo 2026 : le Grand Palais célèbre 200 ans de photographie !

Du 12 au 15 novembre 2026, Paris Photo fait son grand retour au Grand Palais pour une édition exceptionnelle placée sous le signe du bicentenaire de la photographie.

Un rendez-vous photo devenu incontournable

Née en 1997 de l’idée de Rik Gadella, éditeur d’art passionné, Paris Photo avait une ambition dès le départ : faire de Paris le grand rendez-vous international des amoureux de la photographie. Pari réussi ! Pour sa première édition, la foire réunit déjà 60 exposants venus de 12 pays.

D’abord installée au Carrousel du Louvre, elle prend ses quartiers sous la verrière du Grand Palais en 2011 et ne tarde pas à s’imposer comme un événement incontournable du calendrier artistique. Rachetée en 2002 par le groupe RX, elle n’a depuis cessé de grandir et de se renouveler, en ouvrant ses portes aussi bien aux grands noms de la photographie qu’aux jeunes talents, aux livres photo et aux créations numériques. Même les travaux du Grand Palais, entre 2021 et 2023, ne l’auront pas arrêtée : la foire avait alors posé ses valises au pied de la tour Eiffel, au Grand Palais Éphémère. Près de trente ans après ses débuts, Paris Photo continue de faire vibrer la capitale au rythme des images !

200 ans de photographie à travers un parcours inédit

Et cette année, Paris Photo a une belle occasion de marquer le coup : la photographie célèbre son bicentenaire ! Pour fêter les deux siècles qui nous séparent des premières expérimentations photographiques, Paris Photo 2026 nous invite à remonter le temps à travers un parcours original : une œuvre par décennie, pour explorer 200 ans de création photographique. Des premières recherches de Louis Daguerre et William Henry Fox Talbot aux œuvres expérimentales de Thomas Ruff, jusqu’aux créations de Yumo Wu mêlant procédés argentiques et intelligence artificielle, cette sélection montre à quel point la photographie n’a jamais cessé de se réinventer. L’idée du parcours ? Faire dialoguer des images issues d’époques et de contextes différents, sans chercher à raconter toute l’histoire de la photographie, mais plutôt à en révéler les grandes évolutions et les étonnantes correspondances. Les œuvres historiques entrent ainsi en résonance avec les pratiques actuelles, rappelant que les questions liées à notre façon de représenter le monde sont toujours d’actualité.

Tous les visages de la photographie réunis sous la verrière

Du 12 au 15 novembre, la 29ème édition de Paris Photo réunira au Grand Palais pas moins de 246 exposants, dont 199 galeries et 48 éditeurs venus de 38 pays. Avec 80 nouvelles participations, cette édition promet un panorama particulièrement riche de la photographie internationale, des œuvres historiques aux pratiques les plus récentes. Au cœur de la nef, le secteur Principal rassemblera 152 galeries, avec notamment de grands noms de la photographie ancienne comme Louis Daguerre, William Henry Fox Talbot ou Anna Atkins. Côté contemporain, une installation monumentale de 36 mètres de long consacrée à Thomas Ruff accueillera les visiteurs dès l’entrée du Grand Palais, retraçant plus de quarante ans de création de cet artiste majeur de l’École de Düsseldorf.

La foire fera également la part belle aux nouvelles écritures avec ses secteurs Voices, consacré cette année au thème de la disparition, et Digital, qui explore les liens entre photographie et nouvelles technologies. Au premier étage, le secteur Émergence mettra en lumière vingt projets d’une nouvelle génération d’artistes, tandis que le secteur Éditions réunira 48 maisons d’édition venues de 17 pays. Autre temps fort : le Centre Pompidou présentera « Révéler », un accrochage d’une centaine d’œuvres issues de sa collection, retraçant les grandes évolutions de la photographie du XXème siècle à aujourd’hui.

Enfin, le parcours Elles × Paris Photo, confié cette année à Aldeide Delgado, continuera de mettre en lumière le travail des femmes photographes. Conversations, Book Talks, célébration du bicentenaire de la photographie à travers un parcours inédit, rencontres avec les artistes et plus de 400 séances de dédicaces, cette édition 2026 s’annonce particulièrement foisonnante !

Infos pratiques :

Paris Photo

Adresse : 3 avenue du Général Eisenhower 75008 Paris

Dates : Du 12 au 15 Novembre 2026

Horaires : Du jeudi 12 au samedi 14 novembre 2026 de 13h à 20h, le dimanche 15 novembre 2026 de 13h à 19h

Tarifs : à partir de 26€ J’accède à la billetterie

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Photo de couverture : ©