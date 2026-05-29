Paris Gallery Weekend : le festival des galeries revient ce week-end avec 54 événements gratuits

Les galeries parisiennes vous donnent rendez-vous ce week-end. Du vendredi 29 au dimanche 31 mai 2026, le festival Paris Gallery Weekend fait son retour pour la treizième fois dans 77 galeries de différents quartiers de la capitale, l’occasion de découvrir une sélection de 200 artistes modernes et contemporains parmi les expositions gratuites, performances, cartes blanches, ateliers, rencontres et visites guidées.

L’art célébré dans 77 galeries

Pour sa 13e édition, Paris Gallery Weekend revient durant trois jours dans 77 galeries parisiennes, à visiter au fil de sept parcours répartis entre le Marais, Matignon et Saint-Germain-des-Prés jusqu’à Romainville et Saint-Ouen. Un long week-end pour voir gratuitement une variété d’artistes modernes et contemporains explorant des formes d’art plurielles : peinture, sculpture, installation, photographie, vidéo, dessin, tapisserie, maquette, etc.

Ainsi vers le Marais, la galerie Les filles du calvaire célèbre son trentième anniversaire en sélectionnant des œuvres des 39 artistes qu’elle représente, dont une miniature fantastique de Karine Rougier, un portait réaliste de Jérémie Cosimi ou une plume de Kate MccGwire livrant un message… La galerie Perrotin dévoile quant à elle un ensemble d’installations poétiques de Lee Mingwei, avec lesquelles l’artiste réalise une performance et convie le public à intervenir pour « laisser paraître la beauté ». Non loin de là se trouve aussi la galerie Maria Lund, qui réunit six artistes berlinois aux univers teintés d’étrangeté, d’érotisme et de tragique.

Des solo shows d’artistes modernes

Par ailleurs, Paris Gallery Weekend présente aussi plusieurs expositions monographiques dédiées à des artistes modernes, tels que Pablo Picasso, Joan Miró ou Sonia Delaunay. La galerie Hélène Bailly Marcilhac se propose par exemple de mettre en lumière l’œuvre fauve de Kees Van Dongen, tandis que Perrotin a réservé l’un de ses parcours aux deux grands noms que sont Pierre Soulages et Hans Hartung, créant des dialogues fructueux entre leurs œuvres et leurs vies. Tout en évoquant leur amitié, ces quatre grandes salles présentent leurs rapports au mouvement, au clair-obscur et à la lumière à travers un ensemble de toiles, objets, documents d’archives et entretien filmé.

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54 événements prévus ce week-end

Si le festival ne dure que trois jours, il vous convie à entrer dans les galeries en organisant 54 événements gratuits permettant une rencontre entre professionnels, collectionneurs et amateurs d’art. La programmation s’adresse aux petits comme aux grands, avec les visites « Perrotin Kids » ou les ateliers créatifs de la galerie Papillon, mais aussi des brunchs, des cartes blanches, des signatures ou des conférences à suivre en journée comme en nocturne… Et ça commence dès aujourd’hui !

Paris Gallery Weekend

Marais, Saint-Germain-des-Prés, Matignon, Romainville, Saint-Ouen

Du 29 au 31 mai 2026

Gratuit

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Image à la une : Kourtney Roy, Failed postcards from Napoli, Yellow Hair Rollers, 2025, Tirage jet d’encre baryté © Galerie Les filles du calvaire