En cette rentrée, découvrez l’adaptation en pièce de théâtre du best-seller « Tout le bleu du ciel » de Mélissa Da Costa

« Le plus grand voyageur est celui qui a su faire une fois le tour de lui-même. » Confucius

Et si, en cette rentrée 2026, on s’offrait ce voyage sans même quitter Paris ? Direction le Théâtre de la Pépinière, dans le 2ᵉ arrondissement, pour découvrir l’adaptation sur scène de Tout le bleu du ciel, le roman phénomène de Mélissa Da Costa. Après avoir conquis des millions de lecteurs, l’histoire d’Émile et Joanne prend désormais vie au théâtre, dans une mise en scène signée Mikaël Chirinian. Un voyage lumineux et bouleversant, porté par Audran Cattin, Blanche Sottou et Laetitia Franchetti.

Un roman phénomène qui a touché 1,5 million de lecteurs

Publié en 2019, Tout le bleu du ciel est le premier roman de Mélissa Da Costa. On y rencontre Émile, 26 ans, atteint d’un Alzheimer précoce et condamné à une espérance de vie de deux ans. Refusant de passer ses derniers mois entre les murs d’un hôpital, il décide de partir, loin des médecins et des regards de ses proches. Il publie alors une petite annonce sur Internet pour trouver un compagnon de voyage. C’est Joanne, une jeune femme qu’il ne connaît absolument pas, qui lui répond. Une condition pourtant : elle ne devra jamais le ramener à l’hôpital. Les voilà donc partis sur les routes de France, à bord d’un camping-car, sans véritable itinéraire. Au fil des paysages, des rencontres, des silences et des éclats de rire, ce qui devait être un ultime voyage devient une quête intérieure. Au-delà de la maladie et de l’urgence du temps qui reste, le roman célèbre la liberté, l’amour, la résilience et cette incroyable capacité que nous avons à continuer de vivre, même lorsque tout semble nous échapper.

Des étagères de bibliothèque à la scène

Avec 1,5 million de lecteurs, Tout le bleu du ciel est devenu un phénomène littéraire et a largement contribué à installer Mélissa Da Costa parmi les autrices françaises les plus lues de sa génération. Et si, comme nous, vous avez adoré le livre, cette rentrée théâtrale devrait vous plaire : c’est désormais sur scène que vous retrouverez Émile et Joanne. Mikaël Chirinian adapte et met en scène le roman au Théâtre de la Pépinière, dans une version épurée qui conserve toute la dimension intime et humaine de l’histoire. Sur scène, Audran Cattin incarne Émile, tandis que Blanche Sottou prête ses traits à Joanne. Ensemble, ils nous embarquent dans ce road trip initiatique fait de paysages rêvés, de souvenirs, de maladresses, d’humour et de silences.

Le défi était de taille : comment faire entrer sur une scène de théâtre un voyage qui, dans le roman, s’étend sur des centaines de pages, traverse de nombreux paysages et raconte la construction progressive d’une relation ? La réponse tient ici dans la mise en scène, le talent des comédiens, mais aussi dans la voix de Laetitia Franchetti, qui donne vie au carnet de voyage d’Émile. Elle accompagne le récit et nous livre, par petites touches, les ellipses et les moments que le format théâtral ne permet pas de montrer. En 1h20, le spectacle réussit ainsi à condenser l’essence du roman sans chercher à tout raconter : il nous fait surtout ressentir le voyage, les émotions et le lien qui se tisse peu à peu entre les deux personnages.

Notre avis : doux, tendre et profondément humain

Nous sommes ressortis particulièrement touchés par cette histoire que nous connaissions pourtant déjà, avec une furieuse envie de profiter davantage des petits bonheurs du quotidien. On sourit, on s’émeut et cette histoire nous rappelle avec beaucoup de délicatesse que la vie ne se mesure pas seulement au temps qu’il nous reste, mais à la manière dont on choisit de le vivre. La pièce est rythmée et évite de tomber dans le pathos. Elle laisse une belle place à l’humour, aux petits instants de complicité et à la relation qui s’installe peu à peu entre les deux personnages. Deux inconnus qui prennent la route ensemble, deux personnalités que tout pourrait opposer et qui, petit à petit, vont créer un lien sensible et sincère. C’est sans aucun doute l’une des sorties culturelles les plus émouvantes de cette rentrée parisienne ! Tout le bleu du ciel vous invite à prendre la route, à regarder autrement ceux qui nous entourent et, surtout, à ne pas oublier de lever les yeux vers le ciel.

Tout le bleu du ciel

Théâtre de la Pépinière, 7 Rue Louis le Grand 75002 Paris

Du 3 septembre 2026 au 5 décembre 2026

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Photo de couverture : ©Tout le bleu du ciel