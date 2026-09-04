Jusqu’où iriez-vous par loyauté pour un ami ? Un soupçon d’amitié : le thriller théâtral qui sème le doute

En partenariat avec le Théâtre Actuel La Bruyère

Jusqu’où seriez-vous prêt à aller pour défendre un ami ? Et surtout, que se passerait-il si une révélation venait soudainement remettre en cause tout ce que vous pensiez savoir de lui ? C’est tout le dilemme d’Un soupçon d’amitié, un thriller théâtral où les secrets du passé viennent bouleverser une amitié de longue date.

À découvrir dès le 10 septembre au 30 décembre 2026 au Théâtre Actuel La Bruyère, dans le 9e arrondissement de Paris.

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Une amitié mise à l’épreuve

Il devait s’agir d’un simple dîner entre amis de longue date. Une soirée plutôt tranquille en perspective, donc. Enfin, ça c’était en théorie… Parce qu’en pratique, une révélation va faire prendre à la soirée une toute autre tournure. Direction l’Argentine, en décembre 1961, pour nous glisser telle une petite souris parmi les convives. Daniella et Louis, un couple de Français expatriés, s’apprêtent à passer la soirée avec Joachim, leur plus vieil ami. Mais avant son arrivée, un inconnu frappe à leur porte et leur livre des révélations particulièrement inquiétantes à son sujet. Celui qu’ils connaissent depuis des années pourrait-il réellement leur avoir caché une part aussi sombre de son passé ?

À partir de là le doute s’installe et ne va plus vraiment quitter le spectateur. Car derrière l’enquête se cache surtout une question beaucoup plus inconfortable que chacun de nous peut alors s’approprier : jusqu’où peut aller la loyauté lorsque nos propres valeurs sont mises à l’épreuve ? Peu à peu, les certitudes des personnages vacillent, et avec elles les nôtres tandis que nous sommes invités à observer les gestes, les silences et les réactions de chacun pour tenter de démêler le vrai du faux.

Un thriller entre suspense et tango

Écrite par Philippe Froget et mise en scène par Chloé Froget, la pièce joue ainsi avec les codes du thriller, en faisant monter la tension au fil des révélations et des rebondissements… dont nous ne vous dévoilerons évidemment rien de plus pour ne pas gâcher l’effet de surprise. Le registre n’est pas sombre pour autant puisque le spectacle fait également la part belle à quelques moments plus légers et offre une place de choix à la musique, au mouvement et surtout au tango argentin, qui accompagne les émotions et les non-dits des personnages.

Sur scène, Ariane Brousse, Simon Larvaron, Cyril Romoli et Philipp Weissert forment le quatuor autour duquel se resserre ce huis clos. La scénographie de Caroline Lowenbach et les chorégraphies de Julia Bruel participent elles aussi à cette atmosphère où tout semble pouvoir devenir un indice. Mélange de théâtre, de danse et de suspense, Un soupçon d’amitié, a déjà conquis le public lors de ses passages au Festival Off d’Avignon. Nous sommes donc ravis de retrouver la pièce à Paris !

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Un soupçon d’amitié

Théâtre Actuel La Bruyère – 5 rue La Bruyère, Paris 9e

À partir du 10 septembre 2026

Durée : 1h25

À partir de 12 ans

Tarifs : de 24 à 45€

– 30% avec le code PARISZZ

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Image en Une : Un soupçon d’amitié, un thriller théâtral entre suspense et tango argentin © Frédérique Toulet

Mélina Hoffmann