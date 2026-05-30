Ce nouveau bistrot perché sur le rooftop des Galeries Lafayette offre une vue folle sur Paris

Balcon Paris s’est installé sur le rooftop des Galeries Lafayette Haussmann, avec l’une des plus belles vues de la capitale. Tour Eiffel, Opéra Garnier, Sacré-Cœur, bistrot perché signé Julien Sebbag et dîner au coucher du soleil : difficile de faire plus parisien pour prolonger une soirée d’été. On l’a testé, on vous emmène !

Un rooftop au-dessus des Galeries Lafayette

La saison des rooftops bat déjà son plein avec l’arrivée prématurée de l’été, et Paris a quelques spots perchés très convoités. Mais il faut reconnaître que celui des Galeries Lafayette Paris Haussmann garde une place à part. Depuis le toit du grand magasin emblématique du 9e arrondissement, la capitale se déploie dans toutes les directions, avec l’Opéra Garnier presque à portée de main, la tour Eiffel au loin… mais pas si loin que ça, les toits haussmanniens en contrebas et le Sacré-Cœur qui, de l’autre côté, veille sur Montmartre. On arrive ici pour boire un verre, dîner, mais on commence inévitablement par s’arrêter quelques minutes devant cette vue dont il est impossible de se lasser.

Après cinq années de créations végétariennes chez Créatures, Julien Sebbag reste perché au même endroit, mais il change complètement d’énergie avec Balcon. Le chef imagine cette fois un bistrot français en plein ciel, avec des assiettes réconfortantes et des repas qu’on laisse bien volontiers s’éterniser pour profiter de l’ambiance et de la vue. Le nom est bien sûr un clin d’œil au petit balcon en zinc et fer forgé typiquement parisien, sauf qu’ici, il prend des proportions XXL sur l’un des toits les plus emblématiques du boulevard Haussmann.

À lire également : Rooftop intimiste avec vue Tour Eiffel, terrasse cachée, bains privatifs : on est tombés sous le charme de cet hôtel du 15e

Un bistrot perché signé Julien Sebbag

Balcon joue la carte du bistrot de quartier, notamment avec son semainier, mais dans une version plus solaire, plus fraîche, plus estivale. La carte reprend des repères très lisibles de la cuisine française, avec ce petit twist propre à Julien Sebbag : des produits de saison, de l’acidité, de la végétalité, des assiettes qui misent sur la simplicité sans être ennuyeuses pour autant, à l’image de l’œuf mimosa à l’ail noir.

Au menu, on retrouve ainsi les poireaux vinaigrette à l’estragon, l’onglet de bœuf sauce au poivre, l’excellent tartare de bœuf, ou encore la salade de tomates anciennes avec burrata, particulièrement bienvenue quand les températures grimpent. Pour une envie plus régressive, on peut compter sur les coquillettes à la truffe fraîche et parmesan, qui nous ont fait de l’œil, ou sur les profiteroles chocolat-pistache. Et on n’a pas regretté de s’être laissé tenter par le crumble abricot fort gourmand.

Balcon au coucher du soleil

Là où certains rooftops s’animent à l’heure de l’afterwork, Balcon se vit tout au long de la journée. Le matin, dès 10h, on peut y commencer par un petit-déjeuner avec la capitale à ses pieds. Le midi, l’adresse devient une pause en plein air après une balade dans le quartier ou avant une virée shopping dans les Galeries Lafayette. À la golden hour, elle prend encore une autre dimension avec les cocktails, les vins français et les petites assiettes à partager. Mais le dîner reste sans doute le moment le plus marquant, quand la lumière descend sur les monuments et enveloppe Paris d’une autre atmosphère. En tout cas, nous, c’est à cette heure-là que l’on préfère s’y réfugier.

L’ambiance est agréable, l’accueil sympathique, et on laisse assez facilement la soirée s’étirer sans regarder l’heure. Balcon est donc l’un des rooftops parisiens à garder en tête pour boire un verre, dîner, et prendre un peu de hauteur au-dessus du boulevard Haussmann.

Balcon Paris

Rooftop des Galeries Lafayette Paris Haussmann

25 rue de la Chaussée d’Antin, 75009 Paris

Ouvert tous les jours de 10h à 1h

À lire également : Rooftop Aqua Kyoto : une cuisine japonaise d’exception avec vue plongeante sur la tour Eiffel

Image en Une : Le rooftop Balcon Paris aux Galeries Lafayette, avec vue sur l’Opéra Garnier et la tour Eiffel © Mélina Hoffmann / Paris Zigzag

Mélina Hoffmann