À deux pas du Louvre, une nouvelle table vient de poser ses valises rue Jean-Jacques Rousseau. Son nom ? Lotta. Réparti sur trois niveaux, le restaurant mise sur une cuisine méditerranéenne contemporaine, mais aussi sur un décor qui ne ressemble à aucun autre. On vous emmène découvrir cette adresse qui fait souffler un petit air d’été en plein mois de novembre !

Un décor spectaculaire sur trois niveaux

Dès que l’on pousse la porte de Lotta, nous sommes surpris par cette superposition de niveaux. Nous sommes accueillis au rez-de-chaussée, où de grandes baies vitrées donnent presque l’impression d’avoir posé nos valises quelque part en Italie, du côté de Milan, avant de descendre quelques marches et de découvrir, à l’entresol, la cuisine ouverte et sa grande table d’hôtes. Et à l’étage, une grande salle chaleureuse avec un bar, des tables de deux, de quatre et même un petit salon ouvert, mais légèrement à l’écart, parfait pour les groupes d’amis ou les familles. Cette configuration, plutôt inhabituelle pour un restaurant parisien, fait vraiment tout le charme du lieu. Ici, on ne reste jamais vraiment dans son coin : on aperçoit la cuisine depuis la salle, on observe les tables depuis l’étage, on lève la tête et l’on découvre même, dans les miroirs du plafond, l’assiette des voisins… Lotta a presque des airs de petite scène parisienne, où le décor et les convives participent eux aussi au spectacle.

Au sol, le travertin prolonge cette inspiration italienne, tandis que le bois, le métal et les colonnes en fonte donnent du caractère à l’ensemble. Les bougies réchauffent les tables, les murs se parent d’un rouge pourpre profond et les pierres apparentes semblent nous rappeler que, derrière cette ambiance méditerranéenne, on est bien au cœur du Paris historique.

Lotta, une histoire de passion et d’hospitalité

Car oui, nous sommes bien rue Jean-Jacques Rousseau, dans le 1er arrondissement, à deux pas du Louvre et de la Bourse du Commerce. Derrière Lotta, on retrouve Charlotte Bereaud, qui a notamment travaillé plusieurs années auprès de Yannick Alléno chez Prunier. Après avoir évolué dans de grandes maisons, elle avait envie de revenir à l’essentiel : retrouver le plaisir du terrain, accueillir elle-même ses clients et imaginer un restaurant qui lui ressemble vraiment. C’est ainsi qu’est né Lotta, un projet personnel sans étiquette bien définie, mêlant cuisine méditerranéenne, influences internationales et hospitalité chaleureuse. Une adresse élégante mais sans chichis, où l’on vient aussi bien pour déjeuner (des formules midi à partir de 28 € ) que pour s’attarder autour d’un dîner entre amis.

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Une cuisine méditerranéenne pleine de petits twists

En cuisine, Charlotte Bereaud s’est entourée du chef Zoumana Meité pour imaginer une carte contemporaine et généreuse, pensée pour picorer, partager et surtout saucer ! On commence volontiers en mode aperitivo avec quelques olives frites et leur scamorza à tremper dans une sauce aux herbes (9 €), ou encore le tarama de cabillaud fumé accompagné de crackers carta di musica (12 €). Côté entrées, les palourdes au bouillon et aux herbes fraîches donnent envie de saucer jusqu’à la dernière goutte (15 €). Mais notre coup de cœur de saison va au flatbread aux champignons poêlés, crème d’artichaut et parmesan (16 €), une assiette ultra-gourmande qui sent bon l’automne !

Mais les véritables stars de la carte sont les pâtes ! Les ravioli à la tomme de brebis, poivrons confits, piment d’Espelette et amandes (25 €) côtoient les trofie à l’agneau confit, menthe, citron confit et pecorino (27 €), qui jouent clairement la carte du réconfort. Et pour ceux qui préfèrent les grands plats à partager, difficile de résister à la demi-poulette pour deux, marinée au vadouvan (un délice !), accompagnée de légumes de saison, de pommes de terre grenaille et d’un jus de volaille (62 €). Petite astuce : si elle vous fait envie mais que votre partenaire lorgne plutôt sur les pâtes, sachez qu’elle peut aussi se commander en portion individuelle à 31 €. De quoi éviter les négociations à table ! Les amateurs de viande ne seront pas en reste avec la côte de bœuf Angus de Castille, servie avec une sauce au poivre et des pommes allumettes (120 €). D’ailleurs, on a aperçu celle des voisins dans le miroir du plafond… et elle nous a sérieusement fait de l’œil !

Et pas question de faire l’impasse sur le dessert. Chez Lotta, même les grands classiques ont droit à leur petit twist. L’affogato se réinvente avec une glace au café et du grué de cacao recouverts d’une crème au foin (8 €). Quant aux madeleines, elles sont cuites minute et servies avec du caramel coco et une crème vanille (15 €). Pour accompagner le tout, Charlotte a également imaginé une sélection de vins et une carte de cocktails classiques parfaitement maîtrisés. Et du jeudi au samedi soir, des DJ sets viennent prolonger l’ambiance. Lotta, c’est donc une adresse où l’on vient sans trop savoir par quel bout commencer : un cocktail et quelques snacks, une assiette de pâtes, un grand plat à partager ou simplement un dessert gourmand… Mais une chose est sûre : on s’y sent tellement bien qu’on a envie de prolonger la soirée et de multiplier les plaisirs !

Infos pratiques :

Lotta

Adresse : Rue Jean-Jacques Rousseau 75001 Paris

H oraires : Ouvert 7 jours sur 7, midi et soir (12h-14h / 19h00-22h30)



Photo de couverture : ©Romain Moriceau

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