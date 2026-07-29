Les festivals à ne pas manquer autour de Lille en août 2026

Si vous n’avez pas pu vivre les festivals autour de Lille en juillet ou ceux de juin, sachez que le mois d’août réserve encore de très belles pépites ! Que vous soyez adepte de grosses performances électro, de découvertes rock indépendantes ou plutôt d’aventures à vivre en famille en pleine forêt, voici les événements incontournables parmi les festivals de cet été 2026 autour de Lille à inscrire d’urgence dans votre agenda ce mois-ci.

1. Touquet Music Beach Festival (Le Touquet-Paris-Plage)

C’est le rendez-vous électro majeur de la fin de l’été sur la Côte d’Opale ! Installé dans l’Hippodrome du Touquet au bord de la Baie de Canche, le « TMB » revient pour une neuvième édition qui s’annonce grandiose. Pour 2026, le festival déploie une toute nouvelle scénographie inspirée des célèbres façades à colombages de la station. Pendant deux jours, plus de 40 artistes feront vibrer les scènes avec un line-up d’exception qui réunit des géants mondiaux et des stars de la scène house et techno comme Armin van Buuren, Peggy Gou, John Summit, Bob Sinclar, Lost Frequencies ou encore Funk Tribu.

Touquet Music Beach Festival

Dates : les 28 et 29 août 2026

Le petit plus : le cadre front de mer et le camping installé au cœur de l’Hippodrome pour prolonger la fête sous un ciel étoilé.

2. Bivouac Festival (Parc d’Olhain)

Conçu par le collectif A Gauche De La Lune, le Bivouac Festival s’impose comme le modèle parfait du « slow festival » à taille humaine. Il est niché au milieu des 200 hectares de forêt préservée du Parc d’Olhain. La programmation fait la part belle aux artistes indépendants et prometteurs comme Baxter Dury, Cassius ou Arma Jackson. Mais l’expérience ne s’arrête pas à la musique : vous pourrez profiter d’une piscine, faire de la luge 4 saisons, suivre des cours de yoga en forêt, tester le parcours de filets suspendus ou emmener les enfants au cinéma sous les arbres. Bref un festival super familial !

Bivouac Festival

Dates : du 28 au 30 août 2026

Le petit plus : des activités pour toute la famille et des solutions d’hébergement insolites sur place allant du camping nature aux bulles suspendues à 6 mètres de hauteur dans les arbres.

3. HUSH Festival (Bourghelles)

À seulement 20 minutes de Lille, le HUSH Festival fait vivre la Pévèle avec une démarche qui se veut authentique et locale. L’évènement est entièrement organisé par des bénévoles passionnés et défend la création originale : ici, pas de reprises, tous les artistes programmés sont auteurs, compositeurs et interprètes. Pour sa 6e édition, le festival passe à la vitesse supérieure en accueillant 15 groupes sur deux scènes, dont House of Brass, The North Project et Slayceebee, le tout dans une ambiance conviviale et intergénérationnelle.

HUSH Festival

Date : le samedi 29 août 2026

Le petit plus : un festival engagé à prix très accessible (gratuit pour les moins de 12 ans et pass famille avantageux) à deux pas de la métropole.

4. Béthune Rétro (Béthune)

Chaque dernier week-end d’août, le centre-ville de Béthune remonte le temps et se met à l’heure des 50’s ! Le festival transforme les rues et places historiques en un rassemblement géant de passionnés : défilés de voitures anciennes, rassemblements de Hot Rods, relooking rétro et friperies vintage rythment les trois jours. Côté son, c’est une bon marathon rock’n’roll et rockabilly qui s’installe avec pas moins de 42 concerts répartis sur l’ensemble des scènes de la ville.

Béthune Rétro

Dates : du 28 au 30 août 2026

Le petit plus : un événement complètement ultra-populaire et 100% gratuit pour toute la famille.

5. Obigies Festival (Obigies, Belgique)

Juste de l’autre côté de la frontière belge, le festival d’Obigies démarrera en trombe avec une course « Run Beer & Music » suivie d’un grand show hommage au groupe ABBA. La suite du week-end enchaîne avec la soirée nostalgie « Back To The… », une grande nuit électro sous chapiteau avec de nombreux DJ (Papi Jumper, Pat B, Fred Baker), pour se conclure dans la rigolade avec une journée dédiée au stand-up et à l’humour.

Obigies Festival

Dates : du 13 au 16 août 2026

Le petit plus : la soirée d’ouverture avec le tribute ABBA est entièrement gratuite, top pour lancer les festivités du week-end de l’Assomption.

6. Angry Burger Fest’ (Auxi-le-Château)

Nouveau rendez-vous décalé et ultra-convivial, l’Angry Burger Fest’ veut réunir des passionnés de musique du côté d’Auxi-le-Château. L’affiche promet un cocktail détonant avec du rap, du rock et de l’électro, avec des têtes d’affiche comme 47 Ter, Nuttea, Yoshi Di Original, Ridsa ou Tolvy. Sur place, l’expérience va bien au-delà des concerts avec un village d’exposants (tatoueurs, friperies, massages), une fête foraine et même des séances d’hypnose !

Angry Burger Fest’

Dates : du 7 au 9 août 2026

Le petit plus : un cadre champêtre et une ambiance bon enfant complétée par des stands de restauration faits maison et de spécialités locales.

7. Les Pianos Folies (Le Touquet-Paris-Plage)

Pour sa 18e édition, ce festival d’exception transforme Le Touquet en temple de la musique classique. Pendant neuf jours, les plus grands pianistes de la scène internationale se partagent des scènes installées dans des lieux insolites de la station et des communes environnantes. Un voyage musical haut de gamme mais ouvert à tous, ponctué par les improvisations et les prestations des jeunes talents prometteurs des conservatoires régionaux.

Les Pianos Folies

Dates : du 14 au 22 août 2026

Le petit plus : le cadre raffiné du Touquet et la programmation « off » qui s’écoutera dans le patrimoine de toute la Côte d’Opale.

8. BB Rock Festival (Albert)

Avis aux amateurs de pépites brutes : la première édition du BB Rock met un coup de projecteur sur la scène émergente des Hauts-de-France. Portée par l’association La Fabrik Vivante, cette rencontre en plein air rassemble dix groupes qui oscillent entre garage rock, indie, grunge et pop-rock psychédélique (Red Call, Théia, Ice Tea, Max 1999, Eyebags). Une expérience rock à taille humaine, authentique et chaleureuse !

BB Rock Festival

Date : le samedi 8 août 2026

Le petit plus : l’esprit purement associatif et convivial avec camping gratuit et animations artistiques en plein air.

Photo en couverture © Touquet Music Beach