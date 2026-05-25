Cette maison lilloise est si tordue et étroite qu’on dirait un simple décor de cinéma

Au numéro 10 de la place de Gand, la Maison Haute interpelle immédiatement le regard. Cet immeuble est tellement disproportionné, étroit et biscornu qu’il semble défier toutes les lois de la gravité au milieu de ses voisines !

Un immeuble né de la crise du logement du XIXe siècle

Pour expliquer la silhouette absurde de cette bâtisse, il faut comprendre le plus gros problème du Vieux-Lille jusqu’au XIXe siècle : le manque cruel de place ! La ville étouffait, à l’étroit derrière ses immenses remparts militaires à l’époque où Lille était encore une île. Pour loger tout le monde lors de l’essor industriel, les architectes de l’époque ont dû réaliser de véritables exploits en optimisant la moindre parcelle de terrain vacante. C’est ainsi qu’est née cette drôle de maison construite tout en hauteur pour grappiller le moindre centimètre carré !



L’illusion de la maison en carton-pâte

La Maison Haute possède un pouvoir visuel assez déroutant pour les passants qui traversent la place… Si vous vous placez sur sa gauche et que vous la regardez de face, l’illusion est totale : le bâtiment a l’air complètement plat, comme s’il s’agissait d’une simple façade de cinéma en carton-pâte posée là pour boucher un trou ! Il faut vous décaler sur la droite pour rompre le sortilège et comprendre qu’il y a bien un véritable immeuble construit derrière cette devanture.



Une construction étage par étage qui a fini de biais

Quand on regarde la Maison Haute depuis le trottoir, on remarque tout de suite qu’elle n’est pas droite. Et ce n’est pas une illusion d’optique ! Comme la parcelle de terre d’origine était minuscule et en biais, la base de la maison a été implantée de travers. Les ouvriers ont ensuite monté les cinq étages les uns après les autres en tentant de compenser ce défaut au fur et à mesure. Au final, tout l’immeuble s’est retrouvé penché et donne la sensation que la maison penche vers la place. Ce cas de figure se retrouve d’ailleurs dans beaucoup de quartiers historiques des vieilles villes européennes !

Cinq étages géants et un intrus sur la façade

Alors que les constructions modernes à sa droite datant du XXe siècle possèdent des étages plus bas de plafond, la Maison Haute écrase ses voisines. Ici, les étages dépassent largement les deux mètres de hauteur, aucun n’est identique au précédent, et le style général s’approche des maisons industrielles avec de légers éléments néoclassiques. Au deuxième étage, on apperçoit même un dernier détail insolite : un bow-window, dont on soupçonne qu’il a été greffé sur la façade bien après la construction d’origine, histoire d’offrir un peu de lumière et d’espace à cette incroyable demeure couloir !

Si vous voulez l’observer de vos propres yeux, la Maison Haute se situe à deux pas de la célèbre Porte de Gand. Mais on préfère vous prévenir : c’est vraiment impressionnant à voir !