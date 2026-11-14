Carrières de Glay : découvrez l’origine des pierres dorées du Beaujolais, à moins de 40 minutes de Lyon

Savez-vous d’où proviennent les fameuses pierres dorées qui ornent les maisons du Beaujolais ? Que la réponse soit oui ou non, on vous propose une escapade nature et culture, à moins de 40 minutes de Lyon, pour en savoir un peu plus sur leur provenance. Direction les carrières de Glay, à Saint-Germain-Nuelles ! Exploitées pendant près de 500 ans, ces falaises ocres constituent un ancien site d’extraction du calcaire jaune du Beaujolais, aujourd’hui à visiter en libre accès.

Près de 500 ans d’exploitation pour bâtir les villages emblématiques du sud Beaujolais

Si les villages des Pierres Dorées arborent cette teinte chaude, c’est en partie grâce aux carrières de Glay (ou carrières d’Oncin), dont le calcaire doré a servi à construire une bonne partie du bâti traditionnel du sud du Beaujolais. Pendant près de cinq siècles, le site a été exploité pour en extraire ce fameux trésor rocheux, jusqu’à l’arrêt de son activité en 1947.

Mais alors, d’où vient cette couleur si particulière ? Il s’agit d’une roche sédimentaire dont les teintes jaunes sont dues à la présence d’oxydes de fer. À l’époque, cette pierre était particulièrement recherchée pour construire les maisons, les fermes, les églises et même les châteaux de la région. Une particularité qui se remarque encore aujourd’hui sur les façades des constructions.

Un ancien site industriel devenu un espace naturel remarquable

Les carrières de Glay laissent place à un site naturel où patrimoine et biodiversité cohabitent. Classé Espace Naturel Sensible du Rhône et intégré au Géoparc mondial UNESCO du Beaujolais, le lieu est aménagé pour la visite, avec un sentier jalonné de panneaux explicatifs. L’occasion d’admirer ces imposantes falaises dorées et d’en apprendre davantage sur une histoire géologique vieille de plusieurs millions d’années !

Sa faune et sa flore abritent quelques surprises, telles que des chauves-souris et des orchidées sauvages ! L’esplanade des carrières de Glay, formée par l’accumulation des déblais issus de l’extraction de la pierre, offre quant à elle un superbe panorama sur la diversité des paysages du Beaujolais : une quinzaine de villages aux pierres dorées et leurs clochers, des vignes et des champs bordant l’Azergues, ainsi que des forêts verdoyantes…

Que vous soyez amateurs de patrimoine, de géologie ou simplement à la recherche d’une sortie au vert, les carrières de Glay offrent une belle idée d’escapade à moins de 40 minutes de Lyon.

Carrières de Glay – Site officiel

Adresse : Carrières de Glay, Saint-Germain-Nuelles, 69210.

Accès : environ 40 minutes en voiture depuis Lyon.

Horaires : accès libre toute l’année dans le respect du site Espace Naturel Sensible.

Tarifs : gratuit.

Attention, une partie du site et le chemin de la crête du front de taille sont fermés au public en ce moment en raison de risques d’éboulement. Pensez à respecter la signalisation sur place et à consulter les informations du Géoparc avant votre visite pour d’éventuelles mises à jour.

Photo en Une : Adobe Stock, Gael Fontaine