Championnats d’Europe d’athlétisme 2026 : horaires, programme, diffusion TV, nos chances tricolores…

À vos marques prêts partez ! Les meilleurs athlètes du continent ont rendez-vous à Birmingham pour une semaine de compétition où les Bleus tenteront de décrocher de nouvelles médailles européennes. Programme, horaires, diffusion, favoris tricolores… Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur les Championnats d’Europe d’athlétisme 2026.

Le rendez-vous incontournable de l’athlétisme européen

Après Roland-Garros, la Coupe du Monde de football, le Tour de France… les grands rendez-vous sportifs de l’été continuent ! Les Championnats d’Europe de natation, lancés le 31 juillet, puis ceux d’athlétisme vont continuer à faire vibrer les passionnés de sport. La 27ème édition des Championnats d’Europe d’athlétisme se tiendra du 10 au 16 août 2026 à Birmingham, au Royaume-Uni, dans l’enceinte de l’Alexander Stadium. Rénové entre 2020 et 2022 et doté d’une capacité de près de 40 000 places, le stade accueillera plus de 1 500 athlètes venus de tout le continent pour une semaine de compétition intense. Initialement en concurrence avec Budapest, Birmingham a finalement obtenu l’organisation de l’événement après le retrait de la candidature hongroise, une première pour le Royaume-Uni. Au programme, 43 titres européens seront décernés à travers les courses, les concours, les lancers (javelot, disque, marteau), les relais et les épreuves combinées. Créés en 1934, les Championnats d’Europe d’athlétisme se déroulent désormais tous les deux ans depuis 2010 et constituent l’un des grands rendez-vous de l’athlétisme entre les Jeux olympiques et les Championnats du monde.

Où regarder les Championnats d’Europe ?

Les Championnats d’Europe d’athlétisme 2026 qui commencent demain, seront diffusés en direct sur France 2, France 3 et sur france.tv. Alexandre Pasteur, Benoît Durand, Stéphane Diagana et Maryse Éwanjé-Épée accompagneront les téléspectateurs tout au long de la compétition. Cette édition sera également marquée par une évolution dans la manière de filmer les compétitions. En juin 2026, l’Union européenne de radio-télévision (UER) a publié un guide destiné aux diffuseurs pour lutter contre la sexualisation des athlètes féminines à l’écran. Élaborées avec European Athletics et plusieurs sportives de haut niveau, ces recommandations seront appliquées lors des Championnats d’Europe de Birmingham. Elles préconisent notamment d’éviter les contre-plongées par-derrière ou par-dessous les athlètes, les gros plans sur certaines parties du corps ainsi que l’usage excessif des ralentis lorsqu’ils n’apportent aucun intérêt technique. L’objectif est de mettre davantage en valeur les performances sportives, de limiter la réutilisation de certaines images sur les réseaux sociaux à des fins de harcèlement ou de sexualisation, mais aussi d’offrir une retransmission plus respectueuse et plus pédagogique. Une évolution salutaire !

Les Bleus peuvent-ils rêver d’un grand cru ?

Marie-José Pérec, Ladji Doucouré, Kevin Mayer, Renaud Lavillenie… Au fil des décennies, les plus grands noms de l’athlétisme français ont marqué les Championnats d’Europe. Pour cette édition 2026, l’objectif de l’équipe de France sera de terminer parmi les meilleures nations au classement des médailles, avec les Jeux olympiques de Los Angeles 2028 en ligne de mire. La délégation française abordera ces championnats avec de solides ambitions, portée par une génération particulièrement prometteuse. Les regards seront notamment tournés vers Jimmy Gressier, devenu l’une des références européennes sur les épreuves de fond, mais aussi vers Mélina Robert-Michon au lancer, les frères Collet à la perche, Hilary Kpatcha à la longueur et Gemima Joseph, qui sera alignée sur le 200 mètres. Plusieurs autres Français auront également les moyens de jouer les premiers rôles dans leurs disciplines et de contribuer à un beau bilan pour l’équipe de France. C’est tout le mal qu’on leur souhaite.

Rendez-vous donc du 10 au 16 août 2026 à Birmingham pour les Championnats d’Europe d’athlétisme, à suivre en direct sur France Télévisions. Du sprint avec les 100 m, 200 m et 400 m aux épreuves de fond et de demi-fond, en passant par les haies, les relais, les sauts, les lancers et les épreuves combinées comme l’heptathlon et le décathlon, toutes les disciplines de l’athlétisme seront représentées. Les marathons, semi-marathons et épreuves de marche viendront ponctuer cette grande fête européenne du sport le week-end du 15 et 16 août prochain.

Photo de couverture : ©KMSP_FFA

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