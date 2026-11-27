Pas besoin de prendre un billet d’avion pour la Laponie ni même de prendre le train pour un week-end en Alsace ! À une vingtaine de kilomètres de Provins, dans le sud de la Seine-et-Marne, le paisible village de Vimpelles se transforme dès le 1er décembre en village de Noël à ciel ouvert. Sapins, traîneau du Père Noël, sucres d’orge, bonhommes de neige… entrez dans la féérie de Noël !

Le royaume de Noël made in Vimpelles

Vimpelles est le genre de village que l’on pourrait traverser sans forcément s’arrêter. À peine plus de 500 habitants, des champs à perte de vue, une église Saint-Cyr datant du XIIIème siècle, dont le clocher culmine à 40 mètres, et un château, celui de Parouzeau, qui fut la propriété du peintre André Derain dans les années 1920 et 1930… Une vie locale plutôt paisible, en somme. Mais à l’approche de Noël… les rues s’illuminent, les façades se parent de décorations et des scènes féeriques apparaissent un peu partout. Derrière cette métamorphose, pas de grand parc d’attractions ni de décorateur professionnel : uniquement des habitants bénévoles, surnommés les Lutins de Vimpelles, qui, depuis 1999, transforment chaque année leur village en décor de Noël à taille humaine !

Les habitants jouent les lutins de Noël

À Vimpelles, la magie de Noël ne se fabrique pas en un claquement de doigts ! Elle se prépare au contraire, pendant de longs mois, dès le début de l’année, dans l’ancien logement de l’école ou directement chez les habitants. Ici, les Lutins de Vimpelles, une équipe de bénévoles, se retrouvent pour imaginer, bricoler, peindre, découper et donner vie à des décors toujours plus inventifs. Et pour faire naître cette féerie, pas besoin de dépenser des fortunes : les bouteilles en plastique deviennent des kilomètres de guirlandes, les cartons se transforment en paquets cadeaux, les vieilles poupées retrouvent une seconde jeunesse et les canettes ou les roues de vélo sont détournées pour composer de nouvelles scènes. Un incroyable royaume du système D où presque rien ne se perd ! Pendant des mois, les personnages prennent forme, les décors s’assemblent et les nouvelles créations viennent compléter celles des années précédentes. Puis, à l’approche de décembre, la joyeuse équipe, composée en grande partie de retraités, se retroussent les manches pour installer les décors et investir les rues du village. Une aventure collective qui prouve qu’avec un peu d’imagination et beaucoup d’huile de coude, un petit village peut se transformer en décor de conte de fées.

Une féerie qui attire les curieux de toute la région

Au fil des années, la préparation des décorations est devenue un rendez-vous collectif, qui rassemble des habitants de toutes les générations autour d’un même projet. Chacun apporte son savoir-faire, son temps ou simplement un coup de main. Pour la maire Nadine Delattre, cette tradition a même permis de recréer du lien dans le village : « les ateliers sont devenus des lieux de rencontre et de partage ». Et tous sont fiers de voir le résultat chaque début décembre. En journée, les visiteurs peuvent observer les détails et le travail minutieux des bénévoles. Le soir, ils se laissent porter par la féerie des lumières. C’est en effet à ce moment-là que le spectacle prend toute sa dimension : les illuminations font scintiller les décors, les personnages s’animent et chaque recoin du village réserve son lot de surprises. Levez les yeux, observez les façades et ouvrez l’œil : de nombreux habitants décorent également leurs propres maisons, prolongeant ainsi la magie bien au-delà des installations des Lutins.

Et la réputation de Vimpelles dépasse désormais les frontières du village : chaque année, des curieux venus de toute la Seine-et-Marne font le déplacement pour découvrir cette féerie de Noël.

Un marché de Noël et un feu d’artifice

Pour prolonger la magie, ne manquez pas le grand rendez-vous de décembre : le marché de Noël, organisé les 19 et 20 décembre 2026. Au programme : des stands, des animations et une ambiance conviviale. Le dimanche, les visiteurs pourront également profiter de promenades en calèche et en petit train. En point d’orgue, un feu d’artifice sera tiré le samedi soir à 19h. L’occasion de prévoir une balade en famille, bien emmitouflés, pour arpenter les rues du village et admirer les illuminations, un chocolat chaud à la main !

FAQ – Vimpelles, le village de Noël en Seine-et-Marne

Où se trouve Vimpelles ?

Vimpelles se situe dans le sud de la Seine-et-Marne (77), à une vingtaine de kilomètres de Provins. Ce petit village rural compte un peu plus de 500 habitants.

Quand peut-on découvrir les décorations de Noël à Vimpelles ?

Les décorations et illuminations sont visibles du 1er décembre 2026 au 3 janvier 2027. Le village se découvre aussi bien en journée que le soir, lorsque les illuminations donnent une tout autre atmosphère aux décors.

Que peut-on voir d’autre à Vimpelles ?

En dehors des décorations de Noël, le village possède notamment l’église Saint-Cyr, dont les parties les plus anciennes remontent au XIIIème siècle, ainsi que le château de Parouzeau, qui fut la propriété du peintre André Derain dans les années 1920 et 1930.

Infos pratiques :

Noël à Vimpelles

Dates : du 1er décembre 2026 au 3 janvier 2027.

Le marché de Noël est organisé les 19 et 20 décembre 2026.

Le dimanche, des promenades en calèche et en petit train seront proposées.

Un feu d’artifice est prévu le samedi 19 décembre à 19h.

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Photo de couverture : ©mairie-vimpelles