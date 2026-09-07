Connaissez-vous ce parc d’attractions dans les Vosges qui fête ses 60 ans cette année ?

Quand on pense aux parcs d’attractions français, on pense immédiatement à Disneyland Paris, au Parc Astérix, à Walibi ou encore au Futuroscope ! Mais saviez-vous qu’il en existe un bien plus ancien, avec des cow-boys, des montagnes russes et des décors de Far West, qui fête ses 60 ans cette année ? Fraispertuis-City, ce parc d’attractions vosgien, est même toujours dirigé par la famille qui l’a créé en 1966 ! Moins connu du grand public, le parc a pourtant su évoluer au fil du temps et dévoile même deux nouvelles attractions en 2026.

Une incroyable histoire de famille

Il était une fois… une auberge, un étang de pêche et un couple qui avait envie de voir plus grand. En 1966, Michel et Simone Fleurent s’installent dans les Vosges et ouvrent l’Auberge de la Roche des Fées, sur le site de la Colline des Eaux. Deux ans plus tard, ils y ajoutent des étangs de pêche à la truite : les visiteurs peuvent alors pêcher leur propre poisson avant de le déguster cuisiné sur place. Une idée originale pour l’époque. Mais Michel Fleurent est passionné de western et rêve déjà d’une autre aventure. En 1971, un petit train sur le thème du Far West fait son apparition. Et c’est le début d’une aventure qui ne cessera de grandir. Au fil des années, le parc se transforme et accueille toujours plus d’attractions.

En 1987, place au premier grand huit. Puis viennent notamment le Flume en 1991, le Grand Canyon en 2000, la Crique des Pirates en 2009 et Timber Drop en 2011, qui s’est alors fait remarquer avec son impressionnante inclinaison. En 2017, le Golden Driller, une tour de chute de 66 mètres, vient à son tour compléter l’offre à sensations. Plus récemment, le parc a encore accéléré le rythme avec El Molcajete en 2023 et Sawmill en 2025. Cette dernière s’est même hissée à la 6ème place des meilleures nouvelles attractions européennes de l’année lors des Parcs Fans Awards 2025. 60 ans après ses débuts, Fraispertuis-City est toujours entre les mains de la famille Fleurent.

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2026 : deux nouvelles attractions pour souffler les 60 bougies

Une jolie success story familiale ! Et pour son anniversaire, le parc vosgien ne s’est évidemment pas contenté de souffler ses bougies. Une nouvelle zone thématique accueille désormais deux attractions, avec un investissement de plusieurs millions d’euros. La star de ce nouvel espace s’appelle Fireline Redwood. Inspirée des Hotshot Crews, ces équipes de pompiers d’élite américaines spécialisées dans la lutte contre les incendies de forêt, Fireline Redwood est une montagne russe familiale imaginée par le constructeur Vekoma. Son parcours de 208 mètres alterne passages souterrains et portions aériennes. Le train, qui peut accueillir 20 passagers, commence par une montée en marche arrière avant de s’élancer jusqu’à 61 km/h. Le point culminant du parcours se trouve au cœur d’un impressionnant séquoia de 28 mètres, comme si celui-ci était pris dans les flammes. L’attraction est accessible dès 95 cm, avec un accompagnateur pour les plus petits. Le décor a lui aussi été particulièrement travaillé, avec une mise en scène autour de la forêt et de la lutte contre les incendies.

À quelques pas de là, une deuxième attraction attend les visiteurs : Les Ours’hauts. Cette fois, pas question de foncer à toute vitesse dans les bois. Il faudra prendre de la hauteur pour venir en aide à deux petits oursons qui se sont réfugiés au sommet d’une tour après avoir été effrayés par des feux de forêt. La mission se déroule à 11 mètres de haut, avec plusieurs descentes et surtout une vue à 360° sur cette nouvelle partie du parc. Là encore, l’attraction est pensée pour les familles et accessible dès 95 cm.

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Un parc qui a grandi… sans perdre son âme

C’est peut-être ce qui rend l’histoire de Fraispertuis-City si attachante. Le parc n’est pas né d’un immense complexe de loisirs imaginé sur plan. Il s’est développé petit à petit, attraction après attraction, à partir d’une auberge et d’un étang de pêche. La famille Fleurent a conservé cette philosophie au fil des décennies : investir, améliorer et agrandir le parc sans jamais perdre son caractère familial. Aujourd’hui, Fraispertuis-City est même le plus ancien parc d’attractions français toujours géré par la même famille. Et malgré ses 60 ans, il n’a visiblement aucune envie de prendre sa retraite ! En 2025, le parc a franchi le cap des 300 000 visiteurs et continue d’enrichir régulièrement son offre avec de nouvelles attractions.

Fraispertuis-City, 50 rue de la Colline des Eaux 88700 Jeanmenil

Ouvert tous les week-ends de septembre 2026 de 10h à 17h.

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Photo de couverture : ©Jean-Francois Didier / FTV