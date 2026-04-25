On parie que vous ne connaissez pas ces 10 anecdotes méconnues sur Lille !

Vous pensez connaître Lille comme votre poche ? Entre deux verres de bière et une portion de frites, la capitale des Flandres cache bien son jeu. Saviez-vous que sous ses airs de cité flamande tranquille, Lille collectionne les records mondiaux les plus improbables et les secrets historiques les mieux gardés ? Préparez-vous à redécouvrir votre ville avec ces 10 pépites méconnues.

1. Il ne pleut pas plus à Lille que dans certaines villes du sud

C’est le moment de casser le mythe : en quantité d’eau annuelle, il pleut autant à Lille (743 mm) qu’à Nice (733 mm) ! Et si l’on regarde le nombre de jours de pluie, Lille (127 jours) est bien loin derrière Brest (159 jours) ou Biarritz (141 jours). On est juste « tempéré océanique », c’est tout de suite plus chic dit comme ça.

2. Le beffroi de Lille est plus haut que Big Ben

C’est le combat des géants, et c’est Lille qui gagne ! Le beffroi de l’Hôtel de Ville culmine à 104 mètres ! Il dépasse ainsi les 96 mètres de la célèbre tour de l’Horloge (Big Ben) à Londres. Un argument de poids pour rappeler que niveau architecture monumentale, Lille n’a rien à envier aux Britanniques. Et puis après tout, Lille est la ville des géants !

3. Lille était une île à l’époque, d’où son nom

Le nom de la ville vient de l’ancien français « ’Isle » ! Au Moyen Âge, Lille était littéralement entourée par les bras de la Deûle et des marais. Elle s’élevait comme une petite île fortifiée. Quant à sa Citadelle, elle a été si parfaitement conçue par Vauban qu’on l’a surnommée la « Reine des Citadelles ». C’est d’ailleurs ici qu’on peut voir le Pont Napoléon, seul pont piéton couvert de France !

4. Une « rue de Lille » se trouve à 9000 km d’ici

Le rayonnement de la ville de Lille est mondial ! On trouve une « Rue de Lille » dans 111 villes françaises, mais la plus insolite se situe sur l’Île de la Réunion, dans la ville du Port.

5. La Déesse de la Grand’Place devait régner sur Paris

L’emblématique statue de la Grand’Place ne devait jamais voir le Nord. Elle était initialement prévue pour couronner l’Arc de Triomphe à Paris ! Le projet ayant été abandonné, son auteur l’a offerte à Lille. Petit secret : les traits de la Déesse seraient en réalité ceux de l’épouse du maire de l’époque, Louis Bigo-Danel.

6. Lille est la pionnière mondiale des télécoms

En 1794, c’est entre Paris et Lille qu’a été créée la toute première ligne de télécommunication au monde : le télégraphe Chappe. Grâce à des signaux visuels sur des clochers, un message mettait seulement 9 minutes pour parcourir les 220 km séparant les deux villes. Un ancêtre de la 5G, déjà lillois !

7. Les plus petites avenues du monde sont à Lille

Oubliez les Champs-Élysées. Lille possède deux avenues si courtes qu’elles tiendraient dans la largeur de l’artère parisienne ! L’avenue Dorchies (45 m) et l’avenue Albert (58 m) sont de minuscules impasses résidentielles.

8. Lille détient aussi le record du plus petit boulevard du monde

Décidément, Lille aime les records miniatures. Le boulevard Papin, avec ses 110 mètres de long, est considéré comme le plus court boulevard au monde. Il a pourtant tout d’un grand : des pavés, de larges trottoirs ainsi que d’immenses arbres !

9. Un canal secret sous la Préfecture de Lille

Saviez-vous qu’une rivière coule sous vos pieds quand vous allez faire vos papiers ? Lors de travaux en 2004, le canal des Jésuites a été redécouvert sous l’actuelle Préfecture (rue Jean Sans Peur). Il possède un fond en bois unique au nord de Paris. Vous pouvez même l’apercevoir gratuitement depuis le hall d’accueil !

10. L’histoire de la Braderie de Lille est liée aux domestiques

La braderie de Lille, institution que tout le monde connaît, date du XIIe siècle. À l’origine, elle permettait aux domestiques d’obtenir un privilège spécial : vendre, une fois par an, les vieux objets et vêtements usagés de leurs maîtres pour se faire un peu d’argent.

Photo de couverture © France guide